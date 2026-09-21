Elképesztő lehetőség kapujában a magyar ketrecharcos: UFC-szerződést kaphat Növényi Norbert

Szerda hajnalban élete eddigi legfontosabb mérkőzése vár Növényi Norbert Jr.-ra a Las Vegas-i Dana White's Contender Series gáláján, ahol győzelem esetén szerződést szerezhet a világ vezető MMA-szervezeténél, a UFC-nél.

Az 1980-as moszkvai olimpián aranyérmes birkózó fia kiváló, tíz győzelemből és egyetlen vereségből álló profi mérleggel rendelkezik. A sorsdöntő összecsapáson az amerikai Theo Haig lesz az ellenfele, aki szintén meggyőző, 7–1-es mutatóval lép be a ketrecbe.

A 26 éves magyar harcos elmondta, hogy rendkívül kemény felkészülésen van túl, és élete legjobb formájában várja a küzdelmet. Úgy véli, ha a mérkőzés közben jó döntéseket hoz, képes lesz valóra váltani az álmát. Magabiztosságát az is növeli, hogy olyan edzőtársakkal készülhetett, akik már eljutottak a sportág legmagasabb szintjére.

Győzelme esetén Növényi lehet a következő magyar harcos a UFC-ben a 2006 és 2009 között ott szereplő Wellisch Krisztián, valamint Fábián Melinda után.