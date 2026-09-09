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Meglépték a magyar cégek: tömegével kapkodnak majd a munkavállalók után, ezekben a szektorokban várható a legnagyobb bővítés
2026 negyedik negyedévében a magyar munkáltatók 37 százaléka tervezi bővíteni jelenlegi munkaerőkeretét, miközben csökkentést csupán 13 százalékuk jelez előre. Ilyen mértékű pozitív várakozás a piaci szereplők körében az elmúlt öt évben nem fordult elő – derült ki egy munkaerőpiaci előrejelzésből.
A ManpowerGroup a világ 42 országában, közel 40 ezer munkáltató körében folytatta le negyedéves felmérését, melynek keretében Magyarországon a munkáltatók 525 fős reprezentatív mintájában szereplőket kérdezték meg 2026 negyedik negyedéves munkaerő-felvételi szándékaikról.
A létszámnövekedést, illetve -csökkenést előrejelző cégek számának különbségéből származtatott, majd szezonálisan hatásokkal igazított Nettó Foglalkoztatási Mutató (NFM) +24 százalékos átlagos értéket ért el, ami az előző negyedéves értéket 9 százalékponttal, az egy évvel korábbit pedig 16 százalékponttal haladja meg.
„A friss felmérés adatai azt mutatják, hogy az óvatos kivárás helyett egyre több vállalat kezd létszámbővítésbe, ami azt a reményüket tükrözi, hogy tartósabb fellendülési szakasz veheti kezdetét a gazdaságban – mutat rá Varga Péter, a Manpower Magyarország ügyvezető igazgatója. – Ennek első jele lehet az is, hogy a KSH legutóbbi gyorstájékoztatója szerint hosszú hónapok után júliusban érezhetően emelkedni kezdett a foglalkoztatottság, ismét megközelítve a 4,7 milliós szintet. Bár valódi trendfordulóról csak a következő hónapok adatai alapján lehet majd beszélni, a Manpower mostani felmérése is újabb jelzése lehet egy fokozatosan kibontakozó piaci konjunktúrának.”
Az egyes szektorokat vizsgálva megállapítható, hogy jóval az átlag feletti lehet a létszámnövekedés a pénzügy és biztosítás (NFM: +50%), az információs szektor (+42%), de a gazdaság egyik tartóoszlopát jelentő gyártás szektorban (+29%), az építőipar és ingatlan (+27%), illetve a kereskedelem és logisztika (+26%) területén is nagy számban tervezik emelni az alkalmazottak számát. Kiemelkedő mértékben javult az autóipar (+25%) várakozása, ahol az előző negyedévben (-20%) még túlsúlyban voltak azon cégek, amelyek elbocsátásban gondolkodtak.
Jóval kisebb mozgás várható a szakmai, tudományos és technikai szolgáltatások (+17%), a közszolgáltatások, egészségügyi és szociális szolgáltatások (+12%), valamint a közmű és természeti erőforrások (+5%) területén, és – nyilvánvaló szezonális okok miatt – a vendéglátás (0%) szektorban nem is várható létszámváltozás az év utolsó hónapjaiban.
Bár a felmérés szerint az ország valamennyi régiójában növekvő foglalkoztatást várnak a cégek, az egyes területek között jelentősek az eltérések. Országos átlag felettiek a munkáltatók várakozásai az Észak-Alföldön (NFM: +37%), Nyugat-Dunántúlon (+35%), illetve Közép-Magyarországon (+33%). Eközben a Dél-Alföldön (+18%), Észak-Magyarországon (+13%), illetve a Közép-Dunántúlon (+9%) és jóval az átlag alatt van a létszámnövekedést tervezők száma. Eközben Budapesten (+20%) és a Dél-Dunántúlon (+24%) az országos átlag körüli mértékben terveznek többen munkaerő-felvételt, mint elbocsátást.
Cégméret alapján valamennyi kategóriában létszámnövelési szándék tapasztalható, a viszonylag egységes mezőnyből jelenleg a legnagyobb magyarországi cégek lógnak ki ellentétes irányban: az 1000–5000 közötti létszámú (NFM: +38%), cégek az átlagnál nagyobb mértékben terveznek munkaerő-felvételt, miközben az 5 ezernél több alkalmazottal rendelkező (+16%) cégek csak visszafogottan terveznek bővíteni.
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A felmérés változó összeállítású részében a Manpower ezúttal a várakozások mellett az elmúlt egy év már lezajlott létszámalakulására is rákérdezett. A válaszadó hazai cégek 34 százalékánál változatlan maradt az alkalmazottak száma a 12 hónappal korábbi állapothoz képest, miközben 24 százalékuk számolt be létszámcsökkenésről (ennek 3 százaléka volt jelentős mértékű). Létszámbővülés a vállalatok 42 százalékánál történt, ebből 6 százalék esetében volt jelentős mértékű a növekedés.
Arra a kérdésre, hogy most, vagy egy évvel ezelőtt lehetett-e gyorsabban betölteni egy megüresedett pozíciót, a vállalatok 43 százaléka válaszolta azt, hogy nagyjából változatlan időbe telik egy pozíció betöltése. A folyamatot a cégek 27 százaléka tartja idén hosszabbnak, mint 2025-ben, miközben 30 százaléknyian gyorsabb munkaerőfelvételről számolnak be az idei évre vonatkozóan, ezen belül 9 százalék azt jelzi, hogy a folyamat jelentősen felgyorsult az elmúlt egy év során.
Az előző negyedévhez képest nemzetközi téren 2 százalékponttal javultak a kilátások a munkaerőpiaci mozgásokat illetően, a mutatószám igen magas, 29 százalékon áll. Visszaesést a vizsgált 42 ország egyikében sem várnak. Európában és a Közel-Keleten
(+22%) a világátlagtól jóval elmaradó a várakozás, itt a legszélesebb körben Svédországban (NFM: +39%), Izraelben (+34%), Hollandiában (+33%) és Portugáliában (+32%) terveznek munkaerő-bővítést. Európán kívül elsősorban Indiában (+54%), Brazíliában (+53%), Mexikóban (+42%), illetve az Egyesült Arab Emirátusokban (+42%) várják a legnagyobb arányú állománybővülést az ottani munkáltatók.
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