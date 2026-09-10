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Tovább forr a levegő a magyar autóipari óriásnál: határozatlan időre sztrájkot hirdettek a dolgozók

Pénzcentrum
2026. szeptember 10. 11:32

Határozatlan idejű sztrájkba kezdtek szeptember 10-én reggel a Hanon Systems Hungary Kft. székesfehérvári telephelyének dolgozói. A munkavállalók szerint a cég továbbra sem reagált érdemben a követeléseikre, és a vállalat koreai felső vezetéséhez intézett megkeresésükre sem érkezett válasz. A sztrájkbizottság hangsúlyozta, hogy továbbra is készek a tárgyalásokra, céljuk pedig a megállapodás elérése. 

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Folytatják a sztrájkot a Hanon Systems Hungary Kft. dolgozói: a munkavállalók ma, szeptember 10-én reggel 6 órakor ismét beszüntették a munkát a vállalat székesfehérvári telephelyén. A sztrájkot bejelentő sajtóközleményben azt írták, a munkáltató továbbra sem válaszol érdemben a munkavállalók követeléseire, ezért döntöttek a határozatlan idejű munkabeszüntetés mellett.

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A korábban megfogalmazott követeléseik változatlanok. "A munkavállalók továbbra is azt várják a munkáltatótól, hogy érdemben vizsgálja felül álláspontját, és kezdődjön olyan tárgyalás, amelynek célja nem az időhúzás, hanem a valós megállapodás" - írták.

A konfliktus rendezése érdekében a munkavállalók és a sztrájkbizottság korábban közvetlenül a Hanon Systems koreai alelnök-vezérigazgatójához fordultak. A levélben arra kérték a vállalat legfelsőbb vezetését, hogy avatkozzon be a magyarországi helyzet rendezésébe, és segítsen megteremteni az érdemi párbeszéd feltételeit. A munkavállalók levelére azonban a vállalat vezetése mindeddig nem adott választ.

A sztrájkbizottság szerint ez a hallgatás elfogadhatatlan, különösen egy olyan helyzetben, amikor a dolgozók már több alkalommal egyértelművé tették: nem a konfliktus fenntartásában érdekeltek, hanem egy tisztességes és mindenki számára vállalható megállapodásban. A válasz elmaradása ugyanakkor tovább növelte a munkavállalók elégedetlenségét.

- írták.

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Hozzátették, hogy „a dolgozók elegendő időt adtak a munkáltatónak arra, hogy átgondolja és felülvizsgálja álláspontját. Ehelyett azonban még arra sem kaptunk választ, hogy hajlandóak-e érdemben tárgyalni velünk. Ezt a munkavállalók joggal érzik semmibe vételnek.” A sztrájkbizottság ezért újabb levélben fordult a vállalat vezetéséhez, és ezzel egy időben bejelentette a határozatlan idejű sztrájkot, céljuk a megállapodás.

Leszögezték, hogy a munkavállalók továbbra is készek tárgyalóasztalhoz ülni. A sztrájkbizottság álláspontja szerint a munkabeszüntetés nem öncélú: a dolgozók azt szeretnék elérni, hogy a munkáltató végre érdemben foglalkozzon a követeléseikkel.

Hangsúlyozták azt is, hogy a helyzet rendezése nem csupán a munkavállalók érdeke, hanem gazdasági racionalitás is. Egy elhúzódó munkaügyi konfliktus egyik fél számára sem lehet kívánatos, miközben egy korrekt, kiszámítható megállapodás valamennyi érintett számára stabilabb működést teremthet.
Címlapkép: Getty Images
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