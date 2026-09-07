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Kiszámolták, mennyit keres egy Wolt-futár 2026-ban Magyarországon - ekkora órabérrel számolhat, aki belevágna

Pénzcentrum
2026. szeptember 7. 13:30

A Wolt-futárok bevétele 2026-ban összetett rendszeren alapul, a végső fizetést leginkább a teljesítmény, a választott jármű, valamint az adózási forma határozza meg. Az átlagos bruttó órabérek jelenleg 2000 és 5000 forint között mozognak, amire jelentős hatással vannak a távolsági díjak, a különböző bónuszok, illetve az, hogy a dolgozó mennyire tud alkalmazkodni a legforgalmasabb időszakokhoz - írja a HR Portal.

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A futárok jövedelme több elemből áll össze. Az alap- és távolsági díjat az applikáció az étterem és a megrendelő közötti távolság, a domborzati viszonyok, a csomag mérete, valamint a becsült kiszállítási idő alapján kalkulálja, vagyis a hosszabb vagy nehezebb utakért arányosan magasabb összeg jár. A bevételt hatékonyan növelik az úgynevezett kötegelt rendelések is, amikor a futár egyszerre két-három címet visz ki ugyanarról a környékről vagy étteremből, ami egyértelműen megemeli a fajlagos órabért.

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A keresetet a dinamikus szorzók és az extra juttatások is jelentősen befolyásolják. Kedvezőtlen időjárás vagy kiugróan magas rendelésszám esetén a kiszállítási díjak 20-50 százalékkal is megemelkedhetnek. Bizonyos városokban és zónákban a vállalat garantált, 2500–3500 forintos óradíjat biztosít az előre lefoglalt műszakokra, védelmet nyújtva a rendelések szempontjából csendesebb időszakokban. Budapesten ezen felül egy teljesítményalapú rendszer is működik, amely a kiszállítások száma alapján jutalmazza a futárokat. Száz teljesített cím után például 10 ezer, míg 450 cím után 45 ezer forint bónusz jár, amit a vásárlóktól kapott borravaló egészít ki.

A megkereshető összeg alapvetően függ a használt járműtől. A hagyományos kerékpárral dolgozók átlagos bruttó órabére 2000 és 3000 forint körül alakul. Az elektromos biciklit vagy motort használók már magasabb, 3500 és 4500 forint közötti bruttó sávban mozognak. Bár az autós futárok bruttó órabére a legmagasabb – 3500-tól akár 5000 forintig is terjedhet –, a gépjármű-fenntartási és üzemanyag-költségek miatt a tényleges nettó bevételük sok esetben elmarad a motorosokétól.

Bár a futárkodás legnagyobb vonzereje a rugalmasság, a kiemelkedő keresethez elengedhetetlen, hogy a dolgozó a legjobban fizető csúcsidőszakokhoz igazítsa a munkaidejét. Az adózást és a kézhez kapott nettó jövedelmet illetően az egyéni vállalkozóként dolgozó futárok körében továbbra is az átalányadózás számít a legelterjedtebb formának.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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