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Titkos kínai tömegszállást találtak a vidéki nagyvárosban: botrányos, hogyan éltek egymás hegyén-hátán

Pénzcentrum
2026. szeptember 14. 20:00

Tíz kínai állampolgárt és harminchét emeletes vaságyat találtak a hatóságok a szegedi Kék Csillag Étteremben egy nyári ellenőrzés során. Bár a külföldiek papírjai rendben voltak, nem az engedélyükben szereplő helyen és munkakörben dolgoztak, a számos tűzvédelmi hiányossággal küzdő épület pedig alkalmatlannak bizonyult a szállásadásra. Az egykori vendéglátóhelyet azóta hivatalosan is bezárták - számolt be a Telex.

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A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal július végén, egy bejelentés nyomán vizsgálta át az Olajbányász téren található ingatlant. Az ellenőrzés során több szabálytalanságra is fény derült, így például hiányzott a tűzvédelmi szabályzat, nem működött tűzjelző vagy beépített tűzoltó-berendezés, valamint a konyhai gépek és a gázpalackok tárolása sem felelt meg az előírásoknak. Mivel közvetlen életveszélyt nem állapítottak meg, a hivatal csupán figyelmeztette az üzemeltetőt a hiányosságok pótlására, ugyanakkor egyértelművé tette, hogy az épület jelenlegi állapotában szálláshely üzemeltetésére alkalmatlan.

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Ezzel párhuzamosan az idegenrendészet is vizsgálódott. A helyszínen talált tíz kínai állampolgár rendelkezett érvényes útlevéllel és munkavállalási engedéllyel, ám kiderült, hogy a papírjaikban meghatározottól eltérő helyen és munkakörben dolgoztak, ezért a hatóság idegenrendészeti eljárást indított velük szemben.

Az egykori vendégtérben felállított 37 emeletes vaságy miatt a kormányhivatal értesítette a szegedi önkormányzatot is. A város előzetes bejelentés nélküli helyszíni szemléje megerősítette az ágyak jelenlétét, bár megállapították, hogy azok használaton kívül vannak, és csupán a vázuk áll. A hatóság felhívta az üzemeltető figyelmét arra, hogy egy munkásszállás kialakítása szigorú jogszabályi feltételekhez, többek között megfelelő vizesblokkok, étkezők és konyhai infrastruktúra kiépítéséhez kötött, pusztán az ágyak elhelyezése nem elegendő.

Az önkormányzat nyilvántartása szerint a hely 1997 óta vendéglátóhelyként működött, szálláshely-szolgáltatásra soha nem kértek engedélyt. A júliusi vizsgálatok után az üzemeltető úgy döntött, hogy megszünteti a vendéglátó tevékenységet, mert a jövőben bérbe kívánja adni az épületet. A bejelentés augusztus elején hivatalosan is megtörtént, így a hatóság törölte az üzletet a nyilvántartásból.

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Jelenleg semmilyen hatósági eljárás nincs folyamatban, és hivatalosan azt sem lehet kijelenteni, hogy az épület ténylegesen munkásszállásként funkcionált-e. Az idegenrendészet és a polgármesteri hivatal nem adott ki tájékoztatást arról, hogy a kínai állampolgároknak közük volt-e az emeletes ágyakhoz, vagy van-e bármilyen kapcsolat az ingatlan használata és a városban épülő BYD-gyár, illetve annak beszállítói között. Szeptember elejére az egykori étterem ablakait már sűrű függönyök takarták, így kívülről lehetetlenné vált megállapítani, hogy maradtak-e bent szálláshelyre utaló berendezések.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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Peekaboo
10 perce
A tömeges kínai migráció mindenhol erről szól: minél durvábban kijátszani a befogadó ország törvényeit, szabályait, ezzel juttatva jogtalan versenyelőnyhöz a kínai cégeket, vállakozásokat. Lásd még: környezetszennyezés.
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