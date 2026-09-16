Rendkívüli hírek jöttek a magyar fizetésekről: átlépte a lélektani határt a nettó átlagbér

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2026 júliusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 745 500, a nettó átlagkereset 523 300 forint volt. A bruttó átlagkereset 7,5, a nettó átlagkereset 9,1, a reálkereset pedig 7,8%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. A bruttó kereset mediánértéke 618 200, a nettó kereset mediánértéke 437 900 forintot ért el, 8,5, illetve 9,7%-kal magasabb értéket mutatott az előző év azonos időszakánál - áll a KSH friss közleményében.
2026 júliusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 745 500 forint volt, 7,5%-kal nagyobb az egy évvel korábbinál.
A nettó átlagkereset 523 300 forintot ért el, ez 9,1%-kal magasabb volt, mint 2025 júliusában. A nettó átlagkereset növekedését jelentősen befolyásolta a 2026. január 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény, illetve a 2025. október 1-jétől bevezetett három gyermeket nevelő anyák, valamint a 2026. január 1-jétől bevezetett két gyermeket nevelő 40 év alatti anyák szja-mentessége és a 30 év alatti anyák adókedvezményének bővülése.
A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 706 900 forint volt, ami 7,0%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 699 000, a költségvetésben 721 200, a nonprofit szektorban 741 700 forintot tett ki, 6,8 és 7,6, illetve 7,2%-kal nőtt egy év alatt.
A reálkereset 7,8%-kal nagyobb lett a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért, 1,2%-os növekedése mellett. A bruttó mediánkereset 618 200 forintot ért el, ami 8,5%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A nettó kereset mediánértéke 437 900 forintot tett ki, ez 9,7%-kal felülmúlta az előző év azonos időszaki értéket.
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