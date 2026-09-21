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Középkorú vízvezeték-szerelő, aki egy lakásban a mosogató alatti vízvezetéket javítja. Közelkép.
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450 ezres cafeteria, lakhatási támogatás, üdülési lehetőség: ilyen állást kínálnak Mohácson

Pénzcentrum
2026. szeptember 21. 17:23

Vízhálózat-szerelőt keres Mohácsra a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. A teljes munkaidős pozícióhoz megbízható havi bér és többféle béren kívüli juttatás is jár. A munkáltató bruttó 450 ezer forintos cafeteriát biztosít jogosultsági évenként, emellett lakhatási és egyéb támogatásokat is kínál. A dolgozókat képzési és karrierépítési lehetőségek, valamint egészségtámogatás és vállalati üdülési lehetőség is várja.

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Vízhálózat-szerelőt keres Mohácsra a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. A meghirdetett pozíció teljes munkaidős, a cég szerint hosszú távú, biztos munkalehetőség várja a leendő munkatársat.

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A juttatási csomagban több elem is szerepel: a cafeteria bruttó 450 ezer forint jogosultsági évenként, emellett lakhatási és egyéb támogatásokat, valamint különféle díjakat és jutalmakat is kínálnak.

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A munkavégzéshez korszerű és teljes munkavédelmi ruházatot biztosítanak, miközben a vállalat családbarát munkahelyként és összetartó csapatként mutatja be a munkakörnyezetet. A dolgozók egészségtámogatásban és vállalati üdülési lehetőségekben is részesülhetnek.

A vállalatnál a szakmai fejlődésre is figyelnek: a munkatársak számára képzési és karrierépítési lehetőségeket biztosítanak. A meghirdetett állásról további információk a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. karrierportálján érhetők el.
Címlapkép: Getty Images
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