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A Pénzcentrum álláshirdetése.
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Csatlakozz a Pénzcentrum szerkesztőségéhez! Szerkesztő-újságírót keresünk

Pénzcentrum
2026. szeptember 3. 22:21

Keressük új kollégánkat az ország egyik legolvasottabb gazdasági lapjának szerkesztőségébe. A Portfolio Csoporthoz tartozó Pénzcentrumhoz olyan szerkesztő-újságírót keresünk, aki a klasszikus újságírói munka mellett nyitott az adatalapú tartalomkészítésre és az új technológiák használatára is.

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Új szerkesztő-újságírót keres a Pénzcentrum! A munkakörben fontos szerepet kap a SEO-fókuszú cikkek készítése, az adatok feldolgozása és értelmezése, valamint az AI-eszközök használata a szerkesztőségi munkában. Nem várjuk el, hogy már most AI- vagy prompting-szakértő legyél – az eszközök használata könnyen elsajátítható, számunkra sokkal fontosabb a jó újságírói gondolkodás, a kíváncsiság, az összefüggések felismerésének képessége és a fejlődésre való nyitottság.

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Keressük új kollégánkat az ország egyik legolvasottabb gazdasági lapjának szerkesztőségébe.

Feladataid lesznek:

  • SEO/AEO/GEO fókuszú cikkek, hírek és elemzések készítése.
  • Adatok, statisztikák és nyilvános adatbázisok feldolgozása és értelmezése.
  • Adatalapú cikkek és elemzések készítése.
  • Összetett gazdasági, társadalmi és pénzügyi folyamatok feltárása és közérthető bemutatása.
  • AI-eszközök használata a mindennapi szerkesztőségi munkában - adatvizualizációk és interaktív tartalmak készítése, szerkesztőségi termékek fejlesztése, az IT-csapattal együttműködve.
  • Klasszikus újságírói, hírszerkesztési és szerkesztési feladatok ellátása.

Téged keresünk, ha:

  • jól és közérthetően írsz, és igényes vagy a szövegre;
  • precíz vagy, különösen akkor, amikor számokkal és adatokkal dolgozol;
  • szereted megérteni az összetett témákat, felismerni az adatok és információk mögött rejlő összefüggéseket, és ezekből közérthető történetet építeni;
  • érdekelnek a gazdasági és pénzügyi témák;
  • nyitott vagy az AI-eszközök használatára, és szívesen tanulsz új technológiákat.

Előny, de nem feltétel: újságírói, szerkesztői vagy szövegírói tapasztalat; SEO/AEO/GEO tartalmak készítésében szerzett tapasztalat; adatelemzési vagy adatújságírói tapasztalat; AI-eszközök aktív használata; promptingban szerzett tapasztalat; webes vagy digitális fejlesztési projektekben szerzett tapasztalat; gazdasági, pénzügyi ismeretek vagy ilyen irányú végzettség.

Amit kínálunk:

  • Teljes munkaidő, hibrid munkavégzés heti fix, tervezhető home office napokkal.
  • Modern irodai környezet a BEM Centerben található irodánkban, céges laptop.
  • Határozatlan idejű szerződés, versenyképes fizetés.
  • Stabil vállalati háttér.
  • Folyamatos szakmai fejlődési lehetőség.
  • Profi és független szerkesztőség.

Ha jó újságíró vagy, de közben érdekel, hogyan lehet az adatokat, az AI-t és az új technológiákat az újságírás szolgálatába állítani, nálunk jó helyen jársz. Ha úgy érzed, hogy szívesen csatlakoznál a Pénzcentrum csapatához, küldd el jelentkezésed a karrier oldalunkon található űrlapon keresztül!
Címlapkép: Getty Images
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