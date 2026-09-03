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Csatlakozz a Pénzcentrum szerkesztőségéhez! Szerkesztő-újságírót keresünk
Keressük új kollégánkat az ország egyik legolvasottabb gazdasági lapjának szerkesztőségébe. A Portfolio Csoporthoz tartozó Pénzcentrumhoz olyan szerkesztő-újságírót keresünk, aki a klasszikus újságírói munka mellett nyitott az adatalapú tartalomkészítésre és az új technológiák használatára is.
Új szerkesztő-újságírót keres a Pénzcentrum! A munkakörben fontos szerepet kap a SEO-fókuszú cikkek készítése, az adatok feldolgozása és értelmezése, valamint az AI-eszközök használata a szerkesztőségi munkában. Nem várjuk el, hogy már most AI- vagy prompting-szakértő legyél – az eszközök használata könnyen elsajátítható, számunkra sokkal fontosabb a jó újságírói gondolkodás, a kíváncsiság, az összefüggések felismerésének képessége és a fejlődésre való nyitottság.
Keressük új kollégánkat az ország egyik legolvasottabb gazdasági lapjának szerkesztőségébe.
Feladataid lesznek:
- SEO/AEO/GEO fókuszú cikkek, hírek és elemzések készítése.
- Adatok, statisztikák és nyilvános adatbázisok feldolgozása és értelmezése.
- Adatalapú cikkek és elemzések készítése.
- Összetett gazdasági, társadalmi és pénzügyi folyamatok feltárása és közérthető bemutatása.
- AI-eszközök használata a mindennapi szerkesztőségi munkában - adatvizualizációk és interaktív tartalmak készítése, szerkesztőségi termékek fejlesztése, az IT-csapattal együttműködve.
- Klasszikus újságírói, hírszerkesztési és szerkesztési feladatok ellátása.
Téged keresünk, ha:
- jól és közérthetően írsz, és igényes vagy a szövegre;
- precíz vagy, különösen akkor, amikor számokkal és adatokkal dolgozol;
- szereted megérteni az összetett témákat, felismerni az adatok és információk mögött rejlő összefüggéseket, és ezekből közérthető történetet építeni;
- érdekelnek a gazdasági és pénzügyi témák;
- nyitott vagy az AI-eszközök használatára, és szívesen tanulsz új technológiákat.
Előny, de nem feltétel: újságírói, szerkesztői vagy szövegírói tapasztalat; SEO/AEO/GEO tartalmak készítésében szerzett tapasztalat; adatelemzési vagy adatújságírói tapasztalat; AI-eszközök aktív használata; promptingban szerzett tapasztalat; webes vagy digitális fejlesztési projektekben szerzett tapasztalat; gazdasági, pénzügyi ismeretek vagy ilyen irányú végzettség.
Amit kínálunk:
- Teljes munkaidő, hibrid munkavégzés heti fix, tervezhető home office napokkal.
- Modern irodai környezet a BEM Centerben található irodánkban, céges laptop.
- Határozatlan idejű szerződés, versenyképes fizetés.
- Stabil vállalati háttér.
- Folyamatos szakmai fejlődési lehetőség.
- Profi és független szerkesztőség.
Ha jó újságíró vagy, de közben érdekel, hogyan lehet az adatokat, az AI-t és az új technológiákat az újságírás szolgálatába állítani, nálunk jó helyen jársz. Ha úgy érzed, hogy szívesen csatlakoznál a Pénzcentrum csapatához, küldd el jelentkezésed a karrier oldalunkon található űrlapon keresztül!
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