Csatlakozz a Pénzcentrum szerkesztőségéhez! Szerkesztő-újságírót keresünk

Keressük új kollégánkat az ország egyik legolvasottabb gazdasági lapjának szerkesztőségébe. A Portfolio Csoporthoz tartozó Pénzcentrumhoz olyan szerkesztő-újságírót keresünk, aki a klasszikus újságírói munka mellett nyitott az adatalapú tartalomkészítésre és az új technológiák használatára is.

Új szerkesztő-újságírót keres a Pénzcentrum! A munkakörben fontos szerepet kap a SEO-fókuszú cikkek készítése, az adatok feldolgozása és értelmezése, valamint az AI-eszközök használata a szerkesztőségi munkában. Nem várjuk el, hogy már most AI- vagy prompting-szakértő legyél – az eszközök használata könnyen elsajátítható, számunkra sokkal fontosabb a jó újságírói gondolkodás, a kíváncsiság, az összefüggések felismerésének képessége és a fejlődésre való nyitottság.

Keressük új kollégánkat az ország egyik legolvasottabb gazdasági lapjának szerkesztőségébe.

Feladataid lesznek:

SEO/AEO/GEO fókuszú cikkek, hírek és elemzések készítése.

Adatok, statisztikák és nyilvános adatbázisok feldolgozása és értelmezése.

Adatalapú cikkek és elemzések készítése.

Összetett gazdasági, társadalmi és pénzügyi folyamatok feltárása és közérthető bemutatása.

AI-eszközök használata a mindennapi szerkesztőségi munkában - adatvizualizációk és interaktív tartalmak készítése, szerkesztőségi termékek fejlesztése, az IT-csapattal együttműködve.

Klasszikus újságírói, hírszerkesztési és szerkesztési feladatok ellátása.

Téged keresünk, ha:

jól és közérthetően írsz, és igényes vagy a szövegre;

precíz vagy, különösen akkor, amikor számokkal és adatokkal dolgozol;

szereted megérteni az összetett témákat, felismerni az adatok és információk mögött rejlő összefüggéseket, és ezekből közérthető történetet építeni;

érdekelnek a gazdasági és pénzügyi témák;

nyitott vagy az AI-eszközök használatára, és szívesen tanulsz új technológiákat.

Előny, de nem feltétel: újságírói, szerkesztői vagy szövegírói tapasztalat; SEO/AEO/GEO tartalmak készítésében szerzett tapasztalat; adatelemzési vagy adatújságírói tapasztalat; AI-eszközök aktív használata; promptingban szerzett tapasztalat; webes vagy digitális fejlesztési projektekben szerzett tapasztalat; gazdasági, pénzügyi ismeretek vagy ilyen irányú végzettség.

Amit kínálunk:

Teljes munkaidő, hibrid munkavégzés heti fix, tervezhető home office napokkal.

Modern irodai környezet a BEM Centerben található irodánkban, céges laptop.

Határozatlan idejű szerződés, versenyképes fizetés.

Stabil vállalati háttér.

Folyamatos szakmai fejlődési lehetőség.

Profi és független szerkesztőség.

Ha jó újságíró vagy, de közben érdekel, hogyan lehet az adatokat, az AI-t és az új technológiákat az újságírás szolgálatába állítani, nálunk jó helyen jársz. Ha úgy érzed, hogy szívesen csatlakoznál a Pénzcentrum csapatához, küldd el jelentkezésed a karrier oldalunkon található űrlapon keresztül!