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Hétfőtől megváltozik a közlekedés a pesti alsó rakparton: erre készülhetnek az autósok
Véget ér a nyári forgalmi rend a pesti alsó rakparton: hétfőtől munkanapokon ismét visszaadják a területet az autóforgalomnak. A hétvégéken azonban továbbra is a gyalogosoké és a kerékpárosoké marad a rakpart, péntek este fél héttől hétfő hajnalig nem hajthatnak be az autók az érintett szakaszra.
Hétfőtől hétköznap esténként visszaáll az autóforgalom a pesti alsó rakparton – közölte pénteken a Budapest Városháza. A hétvégi autómentes időszak azonban megmarad, pénteken 18.30-tól hétfő hajnal 5 óráig továbbra is a gyalogosok és kerékpárosok használhatják a rakpartot.
A most lezáruló nyári időszakban egészen hosszú ideig volt autómentes a terület. Május 1-jétől vezették be az új forgalmi rendet a Margit híd és az Irányi utca közötti szakaszon, itt napközben közlekedhettek az autók, esténként viszont a gyalogosok és kerékpárosok vehették birtokba a Duna-partot.
A főváros a rendszer bevezetésekor azzal indokolta a változtatást, hogy a korábbi évek tapasztalatai szerint jó időben esténként több tízezren keresik fel a Duna-partot. A nyári hónapokra ezért vendéglátóhelyekkel, valamint kulturális és szabadidős programokkal is készültek.
Címlapkép: MTI/Hatházi Tamás
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