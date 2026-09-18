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A lezárt Jane Haining rakpart Budapesten 2026. május 26-án. Az új, rugalmas forgalmi rend szerint ma estétől lezárták a pesti alsó rakpartot az autósforgalom elől, így minden hétköznap 18.30 és másnap 5 óra között csak gyalogosok és ke
Autó

Hétfőtől megváltozik a közlekedés a pesti alsó rakparton: erre készülhetnek az autósok

Pénzcentrum/MTI
2026. szeptember 18. 19:31

Véget ér a nyári forgalmi rend a pesti alsó rakparton: hétfőtől munkanapokon ismét visszaadják a területet az autóforgalomnak. A hétvégéken azonban továbbra is a gyalogosoké és a kerékpárosoké marad a rakpart, péntek este fél héttől hétfő hajnalig nem hajthatnak be az autók az érintett szakaszra.

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Hétfőtől hétköznap esténként visszaáll az autóforgalom a pesti alsó rakparton – közölte pénteken a Budapest Városháza. A hétvégi autómentes időszak azonban megmarad, pénteken 18.30-tól hétfő hajnal 5 óráig továbbra is a gyalogosok és kerékpárosok használhatják a rakpartot.

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A most lezáruló nyári időszakban egészen hosszú ideig volt autómentes a terület. Május 1-jétől vezették be az új forgalmi rendet a Margit híd és az Irányi utca közötti szakaszon, itt napközben közlekedhettek az autók, esténként viszont a gyalogosok és kerékpárosok vehették birtokba a Duna-partot.

A főváros a rendszer bevezetésekor azzal indokolta a változtatást, hogy a korábbi évek tapasztalatai szerint jó időben esténként több tízezren keresik fel a Duna-partot. A nyári hónapokra ezért vendéglátóhelyekkel, valamint kulturális és szabadidős programokkal is készültek.

Címlapkép: MTI/Hatházi Tamás
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Peekaboo
1 órája
A pesti alsó rakparton már régóta meg se próbálok közlekedni, de az egész szándékosan bedugított belvárost akkora ívben kerülöm amekkorában csak lehet. Igazából nincs is ott semmi amiért érdemes bevergődni abba a koszos, túlzsúfolt turista- és migráncsrezervátum falanszterbe, a zöldövezetekben minden van ami kell olcsóbban, sokkal kellemesebb, egészségesebb környezetben.
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