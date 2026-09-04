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Alma, körte, szilva, kajszibarack, cseresznye vagy éppen málna – jól ismerjük őket, de vajon a különböző gyümölcsfajták nevei között is könnyen eligazodunk? Egy-egy ismerősen csengő név ugyanis könnyen megtéveszthet: milyen gyümölcs fajtája a Vilmos, a Bigarreau Burlat vagy a Granny Smith? Nem mindig egyszerű eldönteni. A mai kvíz során tíz kérdésben tesztelheted, mennyire ismered a hazánkban is népszerű gyümölcsfajtákat, vajon hány hangzik ismerősen.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Jól ismered a gyümölcsök fajtáit? Csak vérbeli kertészek érhetnek el 10 pontot ezen a teszten! 1/10 kérdés Az alábbiak közül melyik nem egy magyar szőlőfajta? Kövidinka Csabagyöngye Szőlőskertek királynője Batul Következő kérdés 2/10 kérdés Az alábbiak közül melyik egy hazai boltokban is árusított, népszerű almafajta? Izablack Idared Evablue Leagreen Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik nem körte az alábbiak közül? Kieffer Regina Conference Bosc kobak Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik egy szilvafajta az alábbiak közül? Althan ringló Schönborn ringó Zedlitz iringó Harrach ingó Következő kérdés 5/10 kérdés Az alábbiak közül melyik nem egy hazánkban népszerű kajszibarack? Gönczi magyar Ceglédi óriás Nyári Kálmán Bergeron Következő kérdés 6/10 kérdés Az alábbiak közül melyik nem létező almafajta? Jonaprince Jonagold Jonadream Jonathan Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik egy hazánkban is népszerű cseresznyefajta? Berlicum Germersdorfi Bellarosa Cantaloupe Következő kérdés 8/10 kérdés Az alábbiak közül melyik nem egy meggyfajta? Érdi bőtermő Üstökös Pándy 48 Újfehértói fürtös Következő kérdés 9/10 kérdés Az alábbiak közül melyik egy hazánkban népszerű málnafajta? Tatai Fertődi Kismartoni Csákvári Következő kérdés 10/10 kérdés És végül melyik nem egy diófajta az alábbiak közül? Tiszacsécsi Nagydobosi Alsószentiváni Milotai Eredmények

Címlapkép: Getty Images

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