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Friss organikus zöld körte halom szupermarket polcán absztrakt háttér. Gyümölcsök minta. Közelkép. Szelektív lágy fókusz. Sekély mélységélesség. Szövegmásolási tér.
Kvíz

Kvíz: Jól ismered a gyümölcsök fajtáit? Csak vérbeli kertészek érhetnek el 10 pontot ezen a teszten!

Pénzcentrum
2026. szeptember 4. 18:01

Alma, körte, szilva, kajszibarack, cseresznye vagy éppen málna – jól ismerjük őket, de vajon a különböző gyümölcsfajták nevei között is könnyen eligazodunk? Egy-egy ismerősen csengő név ugyanis könnyen megtéveszthet: milyen gyümölcs fajtája a Vilmos, a Bigarreau Burlat vagy a Granny Smith? Nem mindig egyszerű eldönteni. A mai kvíz során tíz kérdésben tesztelheted, mennyire ismered a hazánkban is népszerű gyümölcsfajtákat, vajon hány hangzik ismerősen. 

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Kvíz: Jól ismered a gyümölcsök fajtáit? Csak vérbeli kertészek érhetnek el 10 pontot ezen a teszten!

1/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik nem egy magyar szőlőfajta?
Kövidinka
Csabagyöngye
Szőlőskertek királynője
Batul
2/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik egy hazai boltokban is árusított, népszerű almafajta?
Izablack
Idared
Evablue
Leagreen
3/10 kérdés
Melyik nem körte az alábbiak közül?
Kieffer
Regina
Conference
Bosc kobak
4/10 kérdés
Melyik egy szilvafajta az alábbiak közül?
Althan ringló
Schönborn ringó
Zedlitz iringó
Harrach ingó
5/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik nem egy hazánkban népszerű kajszibarack?
Gönczi magyar
Ceglédi óriás
Nyári Kálmán
Bergeron
6/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik nem létező almafajta?
Jonaprince
Jonagold
Jonadream
Jonathan
7/10 kérdés
Melyik egy hazánkban is népszerű cseresznyefajta?
Berlicum
Germersdorfi
Bellarosa
Cantaloupe
8/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik nem egy meggyfajta?
Érdi bőtermő
Üstökös
Pándy 48
Újfehértói fürtös
9/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik egy hazánkban népszerű málnafajta?
Tatai
Fertődi
Kismartoni
Csákvári
10/10 kérdés
És végül melyik nem egy diófajta az alábbiak közül?
Tiszacsécsi
Nagydobosi
Alsószentiváni
Milotai
Címlapkép: Getty Images
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