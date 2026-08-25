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Kegyetlenül pórul járt, aki ebben az országban vállal munkát: alig pár nap szabadságot kapnak egy évben

Pénzcentrum
2026. augusztus 25. 19:05

A világon óriási különbség van abban, mennyi fizetett pihenőidőt garantál a jog a dolgozóknak. Irán 53 nappal vezeti a 185 országot vizsgáló rangsort, miközben az Egyesült Államok mindössze 10 nappal az utolsó előtti helyre került. Magyarország 31 nappal éppen a 30 napos világátlag fölött áll, Európában viszont inkább a középmezőnyhöz tartozik.

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A fizetett szabadság hossza alapvetően határozza a munkavállalók számára, mennyi idő jut egy évben valódi pihenésre. A különbségek azonban országonként rendkívül eltérőek. 

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A Resume.io 185 ország 2025-ös szabályait vetette össze, és azt nézte meg, hány nap törvényileg garantált fizetett éves szabadság és fizetett munkaszüneti nap jár a dolgozóknak. A teljes mezőny átlaga 30 nap lett, de ez a szám hatalmas különbségeket takar. Irán, a lista első helyezettje 53 nappal gazdálkodhat, az Egyesült Államokban viszont mindössze 10 nap jött ki, amivel az ország szinte a teljes világrangsor végére került.

Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy az összeállítás, csak a jogszabályi keretök között adható, és a fizetett munkaszüneti napokkal számolt. És majd mint Magyarország esetében látni fogjuk, ez sem feltétlenül fedi teljesen hitelesen a valóságot.

Iránban a legtöbb a szabi

185 vizsgált ország közül Irán került az első helyre, ahol összesen 53 fizetett szabad- és ünnepnap jár egy évben. Ez több mint ötszöröse az Egyesült Államok 10 napos értékének, és nem is egyedülálló a térségben, a Közel-Kelet több országa ugyanis szintén a lista élmezőnyében szerepel.

Jemenben 45, Bahreinben 44, Kuvaitban 42, Ománban pedig 39 napot számoltak össze. A magas értékek mögött nem mindenhol ugyanaz a szabályozás áll. Van, ahol a hosszabb éves szabadság emeli meg az összesített számot, máshol a fizetett ünnepnapokból van több. Érdemes ugyanakkor megjegyezni, hogy például Iránban sok esetben a munkáltatók hat napos munkahéttel számolnak, szóval a szabadnapok sokasága ezt ellensúlyozhatja némiképp.

Az Egyesült Államok szinte sereghajtó

A lista másik végén különösen feltűnő az Egyesült Államok helyzete. A 10 napos összesített érték mindössze harmada a 30 napos világátlagnak, és 185 országból csak Mikronézia került mögé.

Ennek egyik fő oka, hogy az amerikai szövetségi jog nem kötelezi a magánszektor munkáltatóit arra, hogy fizetett éves szabadságot biztosítsanak. Sok dolgozó ettől még kap ilyen juttatást a munkahelyétől, ez azonban már a munkáltató döntésétől és a munkaszerződéstől függ.

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A gyakorlat ezért valamivel kedvezőbb képet mutat annál, mint amit a rangsor sugall. 2025-ben a magánszektor dolgozóinak 80 százaléka hozzáfért fizetett szabadsághoz, az egy éve ugyanazon a munkahelyen dolgozók 31 százaléka pedig 10–14 napot kapott. Ettől azonban az Egyesült Államok jogszabályban garantált minimuma továbbra is kirívóan alacsony marad.

Európában ritka a kevés szabi

Bár Európa nem a rangsor legelső helyeit uralja, hanem sokkal inkább azzal tűnik ki, hogy kevés ország csúszik a mezőny alsó részébe. A kontinens nagy részén az éves fizetett szabadság és a fizetett ünnepnapok együttes száma a 30 napos világátlag körül vagy afölött alakul.

Izland 40 nappal az európai élmezőnyben szerepel, Svédországban, Portugáliában és Szlovákiában pedig egyaránt 35 nap jött ki. Ezzel szemben több nagy ázsiai gazdaság jóval kevesebb garantált pihenőidőt biztosít. Kínában 16, Indiában 18, Japánban pedig 26 nap szerepel az összeállításban.

Mi a helyzet Magyarországon?

Magyarország 31 nappal szerepel az általunk feldolgozott listán, vagyis mindössze egy nappal haladja meg a 185 országra számított 30 napos világátlagot. Ugyanez az érték jött ki Észtországnál, Finnországnál, Norvégiánál, Szerbiánál és Új-Zélandnál is, de Szaúd-Arábia és Nepál szintén 31 nappal szerepel.

Igen ám, de a Resume.io számításai nem teljesen fedik a magyar állapotokat, ugyanis Magyarországon hivatalosan kezdetben 20 munkaszüneti nap jár egy munkavállaló számára. Ez viszont az évek során egészen 30 napig is felmehet, így ha utóbbihoz hozzászámoljuk a fizetett munkaszüneti napokat, akkor az már sokkal inkább egy 40 nap feletti szám. 
Címlapkép: Getty Images
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