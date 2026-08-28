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Húzós időszak vár a magyar álláskeresőkre: kiderült a rideg valóság, már átlagosan egy évig tart munkát találni

Pénzcentrum
2026. augusztus 28. 08:31

2026 júliusában a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 675 ezer főt tett ki. A munkanélküliek száma 222 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,5% volt.

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A 2026. május–júliusi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15–74 évesek körében 4 millió 651 ezer fő volt, mely 29 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért értéktől. A férfiak körében a foglalkoztatottak száma érdemben nem változott2, 2 millió 471 ezer fő volt, míg a nők esetében 23 ezerrel, 2 millió 180 ezer főre mérséklődött - derül ki a KSH friss adataiból.

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A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 459 ezer fő dolgozott, mely 47 ezerrel kevesebb az előző év azonos időszakában mért szintnél. A közfoglalkoztatottak létszáma 68 ezer fő volt, a külföldön dolgozóké pedig 124 ezer főt tett ki. A 15–64 évesek körében a foglalkoztatási ráta megegyezett az egy évvel ezelőtti értékkel2, 75,3% volt. A ráta a férfiak esetében 79,1%-ot, a nők körében pedig 71,5%-ot mutatott.2

A 2026. május–júliusi időszakban a 15–74 éves munkanélküliek átlagos létszáma 225 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,6% volt. A férfiak esetében a munkanélküliek száma 113 ezer, a nőknél 112 ezer főt tett ki. A ráta a férfiak körében változatlan maradt, 4,4%, míg a nőknél 4,9%-ra emelkedett. A munkakeresés átlagos időtartama 12,0 hónapot vett igénybe. A munkanélküliek 39,9%-a 3 hónapnál rövidebb ideje keresett állást, ami 2,6 százalékponttal elmaradt az előző év azonos időszaki értéktől, míg a több mint egy éve munkát keresőké 5,5 százalékponttal, 34,7%-ra emelkedett.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai szerint a nyilvántartott álláskeresők létszáma 2026. július végén az egy évvel korábbihoz képest 2,3%-kal, 216 ezer főre mérséklődött.
Címlapkép: Getty Images
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