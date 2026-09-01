A Shein 26,2 milliárd dolláros vállalatértékelést ért el a hongkongi tőzsdén, ez azonban messze elmarad a korában becsült, közel 100 milliárd dolláros piaci értéktől.
Szerkesztő-újságírót keres a Pénzcentrum
A Pénzcentrum szerkesztő-újságírót keres, aki nemcsak követi a tőzsde és a befektetések világát, hanem kíváncsi arra is, mi mozgatja a magyar és a világgazdaságot, és hogyan gyűrűznek be a makrogazdasági folyamatok az emberek mindennapjaiba és a pénztárcájába.
Érdekel, mi történik valójában a tőzsde, a befektetések és a makrogazdaság világában? A Pénzcentrum szerkesztő-újságírót keres, aki nem riad vissza az adatoktól, de a számok mögött meglátja a történetet és a nagyobb gazdasági összefüggéseket is.
Olyan kollégát keresünk, aki önállóan gondolkodik, mer kérdezni, összefüggéseket keres, és közérthetően, pontosan megírja, hogyan hatnak a makrogazdasági folyamatok, a piaci változások, a tőzsdére és a befektetésekre, és összességében az emberek mindennapjaira.
Ha érdekel, mi mozgatja a gazdaságot, szereted értelmezni a friss adatokat és gazdasági folyamatokat, és fontos számodra, hogy egy-egy anyagod valódi hatást váltson ki, ne csak „le legyen tudva”, nálunk jó helyen jársz.
Nálunk a helyed, ha
- nem elégszel meg a felszínnel, hanem szeretsz adatokat túrni, összefüggéseket keresni;
- érdekel, hogyan hat a gazdaság, a politika vagy a kereskedelem a pénztárcákra;
- tudsz gyorsan reagálni, de nem felületesen és igényes vagy a munkádra;
- nem ijedsz meg a telefonálástól, a kérdezéstől, és attól sem, hogy egyszerre sok dologra kell figyelni;
- szeretsz csapatban dolgozni, de önállóan is végigviszel egy témát az első ötlettől a publikálásig.
Fontos!
Gazdasági alapismeretekkel rendelkező, de nem kizárólag gazdasági újságírók jelentkezését várjuk! Előny, ha érdekelnek a befektetésekkel és a tőzsdével kapcsolatos témák, esetleg magad is aktív portfólióval rendelkezel.
- Munkavégzés ideje: Teljes munkaidő
- Munkavégzés helye: vegyesen home office és a Pénzcentrum szerkesztősége (1027 Budapest, Bem József u. 1/B).
JELENTKEZÉS ITT!
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