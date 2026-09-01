Szerkesztő-újságírót keres a Pénzcentrum

A Pénzcentrum szerkesztő-újságírót keres, aki nemcsak követi a tőzsde és a befektetések világát, hanem kíváncsi arra is, mi mozgatja a magyar és a világgazdaságot, és hogyan gyűrűznek be a makrogazdasági folyamatok az emberek mindennapjaiba és a pénztárcájába.

Érdekel, mi történik valójában a tőzsde, a befektetések és a makrogazdaság világában? A Pénzcentrum szerkesztő-újságírót keres, aki nem riad vissza az adatoktól, de a számok mögött meglátja a történetet és a nagyobb gazdasági összefüggéseket is.

Olyan kollégát keresünk, aki önállóan gondolkodik, mer kérdezni, összefüggéseket keres, és közérthetően, pontosan megírja, hogyan hatnak a makrogazdasági folyamatok, a piaci változások, a tőzsdére és a befektetésekre, és összességében az emberek mindennapjaira.

Ha érdekel, mi mozgatja a gazdaságot, szereted értelmezni a friss adatokat és gazdasági folyamatokat, és fontos számodra, hogy egy-egy anyagod valódi hatást váltson ki, ne csak „le legyen tudva”, nálunk jó helyen jársz.

Nálunk a helyed, ha

nem elégszel meg a felszínnel, hanem szeretsz adatokat túrni, összefüggéseket keresni;

érdekel, hogyan hat a gazdaság, a politika vagy a kereskedelem a pénztárcákra;

tudsz gyorsan reagálni, de nem felületesen és igényes vagy a munkádra;

nem ijedsz meg a telefonálástól, a kérdezéstől, és attól sem, hogy egyszerre sok dologra kell figyelni;

szeretsz csapatban dolgozni, de önállóan is végigviszel egy témát az első ötlettől a publikálásig.

Fontos!

Gazdasági alapismeretekkel rendelkező, de nem kizárólag gazdasági újságírók jelentkezését várjuk! Előny, ha érdekelnek a befektetésekkel és a tőzsdével kapcsolatos témák, esetleg magad is aktív portfólióval rendelkezel.