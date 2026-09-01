2026. szeptember 1. kedd Egyed, Egon
30 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Pénzcentrum
HRCENTRUM

Szerkesztő-újságírót keres a Pénzcentrum

Pénzcentrum
2026. szeptember 1. 14:20

A Pénzcentrum szerkesztő-újságírót keres, aki nemcsak követi a tőzsde és a befektetések világát, hanem kíváncsi arra is, mi mozgatja a magyar és a világgazdaságot, és hogyan gyűrűznek be a makrogazdasági folyamatok az emberek mindennapjaiba és a pénztárcájába.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Érdekel, mi történik valójában a tőzsde, a befektetések és a makrogazdaság világában? A Pénzcentrum szerkesztő-újságírót keres, aki nem riad vissza az adatoktól, de a számok mögött meglátja a történetet és a nagyobb gazdasági összefüggéseket is.

Olyan kollégát keresünk, aki önállóan gondolkodik, mer kérdezni, összefüggéseket keres, és közérthetően, pontosan megírja, hogyan hatnak a makrogazdasági folyamatok, a piaci változások, a tőzsdére és a befektetésekre, és összességében az emberek mindennapjaira.

Ha érdekel, mi mozgatja a gazdaságot, szereted értelmezni a friss adatokat és gazdasági folyamatokat, és fontos számodra, hogy egy-egy anyagod valódi hatást váltson ki, ne csak „le legyen tudva”, nálunk jó helyen jársz.

Nálunk a helyed, ha

  • nem elégszel meg a felszínnel, hanem szeretsz adatokat túrni, összefüggéseket keresni;
  • érdekel, hogyan hat a gazdaság, a politika vagy a kereskedelem a pénztárcákra;
  • tudsz gyorsan reagálni, de nem felületesen és igényes vagy a munkádra;
  • nem ijedsz meg a telefonálástól, a kérdezéstől, és attól sem, hogy egyszerre sok dologra kell figyelni;
  • szeretsz csapatban dolgozni, de önállóan is végigviszel egy témát az első ötlettől a publikálásig.

Fontos!

Gazdasági alapismeretekkel rendelkező, de nem kizárólag gazdasági újságírók jelentkezését várjuk! Előny, ha érdekelnek a befektetésekkel és a tőzsdével kapcsolatos témák, esetleg magad is aktív portfólióval rendelkezel.

  • Munkavégzés ideje: Teljes munkaidő
  • Munkavégzés helye: vegyesen home office és a Pénzcentrum szerkesztősége (1027 Budapest, Bem József u. 1/B).

JELENTKEZÉS ITT!
#hrcentrum #karrier #munka #gazdaság #pénzügy #álláshirdetés #állás #tőzsde #penzcentrum #befektetések

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:18
15:05
14:52
14:45
14:32
HR BLOGGER
hrdoktor  |  2026.08.26 10:40
Színtévesztés és munkaköri alkalmasság: mikor jelent akadályt, és milyen korrekció segíthet?
A színtévesztés sokáig észrevétlen maradhat, és előfordul, hogy csak egy pálya- vagy foglalkozás-egé...
coachco  |  2026.08.24 21:54
Táncsics legnagyobb sikere
Nem hiszem, hogy Táncsics találhatott volna magának jobb feleséget Teréznél. [...] Bővebben!
laskainelli  |  2026.08.16 17:01
A kritizálás fejleszt vagy távolít a párkapcsolatban?
Amikor valaki folyamatosan azt kapja a társától, hogy nem elég jó, amit csinál, ő maga sem elég érté...
legacykft  |  2026.08.14 14:05
Szervezetfejlesztői nézőpontok
Amikor egy hete a Spiráldinamikáról írtam, azzal fejeztem be a cikket, hogy számomra ez a modell nem...
kovacstunde  |  2025.11.15 08:00
Halál felé vezető úton 5. rész - A gyerek kicsi, de nem hülye
Pár nappal ezelőtt Gabi barátnőmmel beszélgettünk, éppen ennek a cikknek a gondolataival voltam elfo...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 1.
Óriási iskolakezdési dilemmában a magyar családok: mikor kapjon a gyerek saját telefont, bankkártyát?
2026. augusztus 31.
Igazi hidegzuhany lehet az iskolakezdés a magyar családoknak: ők roppanhatnak össze leginkább a hatalmas teher alatt
2026. szeptember 1.
Felejtsd el a méregdrága főszezont: itt a lista, ahol a legnagyobb nyugalomban, olcsón pihenhetsz az ősz elején
2026. szeptember 1.
Brutális, ami a magyar almával 2026-ban történik: az évszázad legrosszabb termése jöhet
2026. augusztus 31.
Rettegett népbetegség ellenszere lehet ez a vény nélkül kapható tabletta? Elképesztő felfedezésre jutottak
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 1. kedd
Egyed, Egon
36. hét
Szeptember 1.
A II. Világháború kitörésének emléknapja
Ajánlatunk
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
900 ezres fizetést ad átlagosan hazánk egyik legnagyobb vállalata: rengeteg embert keresnek, sok álláshoz tapasztalat sem kell
2
2 hónapja
Így kereshetsz havi 100 ezer forint pluszpénzt: teljesen legális, bárki élhet a lehetőséggel
3
1 hónapja
Kiderült, ekkora fizetéssel már jómódúnak számítasz Magyarországon: tágul az olló gazdag és szegény között
4
1 hónapja
Itt van Ruszin-Szendi Romulusz rendkívüli bejelentése: eltörlik a korábbi, Covid-19-hez köthető intézedést
5
2 hónapja
Leesik az állad: ennyit keres egy stewardess 2026-ban Magyarországon
PÉNZÜGYI KISOKOS
Díjelőírás
a naptári évben fizetendő biztosítási díj összege. Alacsonyabb, mint az állománydíj), mert az év közben megkötött szerződések díjelőírásaiban csak annyi havi díj szerepel, amennyi a megkötéstől az év végéig még hátravan.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 1. 14:32
Kiderült, mennyi a nyugdíja Nagy Ferónak: örömódát írhat, ha életbe lép a Tisza nyugdíjemelési terve
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 1. 13:01
Felejtsd el a méregdrága főszezont: itt a lista, ahol a legnagyobb nyugalomban, olcsón pihenhetsz az ősz elején
Agrárszektor  |  2026. szeptember 1. 14:28
Valami nem stimmel ezzel a zöldséggel: durva, ami a lengyeleknél zajlik