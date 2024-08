A diploma már múlté: ezek a szakmák most aranyat érnek a munkaerőpiacon, rengeteg fizetnek

Manapság már nem feltétlenül szükséges éveket tölteni egy diploma megszerzésével ahhoz, hogy értékes tudásra tegyünk szert és versenyképesek legyünk a munkaerőpiacon. Egyre több felnőtt fedezi fel, hogy a rövid, néhány hónapos képzések is komoly karrierlehetőségeket nyithatnak meg, miközben rugalmasabban és gyorsabban alkalmazkodhatnak a munkaerőpiac változásaihoz. Cikkünkben bemutatjuk, mely felnőttképzések a legnépszerűbbek, milyen tudást kínálnak, és hogyan válhatnak akár a diploma egyenértékű alternatívájává.

Sokan nem jutottak be álmaik szakjára, vagy csak később jöttek rá, hogy más terület is érdekli őket, és már nem szeretnének egy új egyetemi képzésbe kezdeni. Szerencsére a munkaerőpiac egyre több lehetőséget kínál számukra is. Korábban már összegyűjtöttük, melyek a legnépszerűbb gyorstalpaló szakmák és mely gyorsképzések kínálnak igazán jól fizető lehetőségeket. Most, hogy egy friss kutatás is hasonló kérdéseket feszegetett, mi újra elővettük a témát. Megkérdeztünk egy szakértőt is, hogy első kézből kapjunk választ arra, mik a jelenlegi trendek és tapasztalatok a felnőttképzések világában.

Pontosan miről is szól egy ilyen képzés?

A felnőttképzés lehetőséget nyújt arra, hogy viszonylag rövid idő alatt piacképes szakképesítést szerezzünk. A tanfolyamok gyakran, akár évente többször is indulnak, és többnyire rugalmas formában – online vagy személyes jelenléttel – zajlanak, így azok is elvégezhetik, akik munka mellett szeretnének tanulni. Az online lehetőségeknek köszönhetően mindenki a saját tempójában haladhat, így néhány hónap alatt megszerezhető egy új képesítés. Az így szerzett bizonyítvány jelentősen megkönnyíti az elhelyezkedést. A képzésekre általában 16 éves kor felett lehet jelentkezni, fontos azonban, hogy előzetesen tájékozódjunk az esetlegesen szükséges előképzettségről is.

Tényleg kiválthatja ez a diplomát?

Attól függ, merre kacsintgat az ember. Bár egy jó szakember már tényleg brutális óradíjak mellett dolgozik, azért a legjobban fizető állások még mindig diplomához kötöttek. De erről majd kicsit később. Ahogy az az említett kutatásból kiderült, hogy a diploma értéke ugyan nem csökken, az egyetemi képzések alatt viszont sokszor meg nem szerezhető tapasztalat és egyéni kvalitások értéke nő, ami gyakran a papírral szemben is döntő jelentőségű lehet. Úgy tűnik, emiatt egyre több munkáltató számára már nem elsődleges szempont a felsőfokú végzettség. Az állásportálokon az elmúlt években jól látható, hogy folyamatosan csökken a diplomát megkövetelő hirdetések aránya: míg 2020-ban az összes álláshirdetés egyharmada igényelt diplomát, 2022-re ez az arány 25 százalékra csökkent, és 2023-ban is ezen a szinten maradt, vagyis a hirdetéseknek már csak negyede várja el a felsőfokú végzettséget.

Ezért is lehet, hogy ma már nemcsak a középkorúak kapuzárási pánika az, hogy belevágnak valami újba: sok diáknál is megfigyelhető, hogy egy sikertelen felvételit követően úgy döntenek, inkább más módon képzik magukat tovább – például felnőttképzés keretében új szakképesítést szereznek, ami egyben a diák státusz előnyeit is biztosítják számukra.

Mik a legnépszerűbb képzések jelenleg?

Tavalyi cikkünkből már kiderült, hogy rengetegen jelentkeznek olyan fizikai munkára kiképző tanfolyamokra, mint a szobafestő, az állatgondozó vagy az aranykalászos gazda. Ebben a cikkben azonban tovább vinnénk azt a vonalat, miszerint igenis lehet szellemi, akár kvázi "diplomás" munkákhoz is jutni egy másfajta úton keresztül.

Gáspár Gabriella, munkaügyi tanácsadó két, látszólag ellentétes irányt nevezett meg ezzel kapcsolatban. Mint mondta:

Egyrészről fontosak azok a képzések amikben a digitális készségeinket tudjuk fejleszteni. Nem informatikussá kell válnunk, viszont nincs olyan terület manapság ahol valamilyen digitális ismeretre ne lenne szükség. Lehet az: projektmanadzsment, marketing, vállalatirányítás, könyvelés, dizájn, mérnöki munka, és még sorolhatnám

A másik irány pedig szerinte éppen az emberi erőforrás, másnéven HR irány, amibe nem csak a toborzás tartozik bele, hanem például az itt bemutatott képzések egy jelentős részéért is felel.

A szakember szerint

Egy cég legértékesebb erőforrásai ugyanis maguk a munkavállalók. A megfelelő személyeket megtalálni, fejleszteni, motiválni, az inspiráló munkakörnyezetet kialakítani és megtartani mind-mind elengedhetetlen feladat. És az ehhez értő személyek is kulcsfontosságúak egy vállalatnál. A klasszikus HR képzések mellett még ebbe a kategóriába tartoznak a tréner, mediátor, coach, tanácsadó képzések is

Majd hozzátette: manapság nagyon felfutóban vannak az energiahatékonysággal, fenntarthatósággal, szervezetfejlesztéssel kapcsolatos képzések is.

Azt Gáspár Gabriella is megerősítette, hogy valóban, a képzések sok esetben előnyösebbek is lehetnek egy diplománál, bár szerinte az a legideálisabb, ha az ember több lábon áll, és mindkét területen rendelkezik képzettséggel. Szerinte ugyanis

egy kiegészítő képzés a diploma mellett nagyon meg tudja növelni egy pályázó értékét. Vagy ha például pont olyan készségeket tanult meg a munkavállaló ami az adott pozícióban nélkülözhetetlen, ilyen esetben nem csak egyenértékű, hanem még fontosabb is mint a diploma.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 18 420 267 forintot 20 éves futamidőre már 6,54 százalékos THM-el, havi 135 855 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,68% a THM, a Raiffeisen Banknál 6,69%; a MagNet Banknál 6,76%, a K&H Banknál 6,86%, az Erste Banknál pedig 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Na de mik is akkor a legkeresettebb szakmák?

A következő táblázatokban külön táblázatba foglalva mutatjuk, hogy fizetnek Magyarországon jelenleg a kék- és fehérgalléros szakmák.

Mint látható, a fizikai munkák közül egyértelműen az elektronikai, mechanikai szaktudás és a szerelőmunkák fizetnek legjobban, ezek kivétel nélkül mind megszerezhetők felnőttképző tanfolyamok segítségével.

Lássuk, hogyan fizetnek a fehérgalléros munkák:

Mint ahogy korábban megállapítottuk a cikkben, a legmagasabb keresetet még mindig a szellemi és/vagy diplomás munkák jelentik. Mint látható, az ezen a listán szereplő munkák mindegyike itt nem sajátítható el felnőttképzési kereteken belül, pl. általános orvos ilyen módon nem lehet senki, ellenben (bár a listán nem szerepel), ápoló igen. Ahogy villamosmérnökség sem elérhető úton, asszisztens viszont már lehet valaki egy tanfolyam elvégzése után.

Pénzügyi tanácsadó vagy szoftverfejlesztő viszont például már tanulható ilyen képzési keretek között.

Mit érdemes figyelembe venni jelentkezéskor?

Talán a legfontosabb, hogy a megpályázandó pozíció szempontjából releváns legyen. Sokan úgy gondolják, minél hosszabb egy képzés, annál mérvadóbb lesz majd a kiállított dokumenetum, amit aztán egy állásinterjún fel lehet használni. A valóságban azonban sok képzés feleslegesen hosszú, és olyan ismereteket is átad, amely a megcélzott munkahelyen n em hasznosítható. Ugyanakkor egy jól megválasztott -akár pár alkalmas- képzés nagyon meg tudja növelni az ázsiónkat a munkaerőpiacon. Érdemes ilyenekbe fektetni és képezni magunkat.

Főleg akkor, ha figyelembe vesszük azt is, hogy a legtöbb ilyen képzésért szinte minden esetben komoly pénzeket kell fizetni. Ezért ha valaki szeretne bármilyen képzésben részt venni, annak lehetnek anyagi korlátai. A szekember szerint viszont

Megéri ezekre spórolni, ne az olcsóság legyen a fő szempont hanem az, hogy mennyire segíti a karrierünket. Hiszen egy jó választás nagyon gyorsan megtérül. Ha már valakinek van munkahelye, érdemes lehet támogatást kérni a munkáltatótól, hiszen minden vállalat érdeke, hogy jól képzett szakemberek dolgozzanak nála. A legtöbb esetben valamilyen mértékű támogatást meg is szoktak adni egy-egy képzés kapcsán.

- mondta el a szakember.

Iskolakezdés 2024 felmérés

A Pénzcentrum oldalán rendszeresen végzünk nagymintás felméréseket, a mostani a 2024/2025-ös tanév legégetőbb kérdéseire adhat választ: miből teremtik elő a magyar szülők a pénzt az iskolakezdésre, hol milyen tanárokból van a legnagyobb hiány, mi a véleményük az oktatás színvonaláról és vajon jut-e még pénz idén különórára? Ha nevelsz általános iskolás vagy középiskolás gyermeket, kérünk, szánj 5-10 percet a kérdőívünk kitöltésére, ezzel is segíted a munkánkat és hogy valós képet kapjunk az ország helyzetérről.