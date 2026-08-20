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Rendkívüli bérplafont vezetett be a kormány: milliókat bukhatnak az állami vezetők

MTI
2026. augusztus 20. 12:31

Meghatározta a kormány a többségi állami tulajdonban lévő vállalatok vezető testületeinek maximális létszámát, tagjainak díjazását, valamint a vezető állású munkavállalók bérezésének és prémiumának szabályait. A szerdán este megjelent Magyar Közlöny szerint az érintett társaságokat komplexitásuk alapján három kategóriába sorolják.

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 A szabályozás szerint az állam többségi befolyása alatt álló, köztulajdonban lévő gazdasági társaságok alapvetően az alacsony komplexitású kategóriába kerülnek, a magas és közepes komplexitású vállalatokat pedig a határozat mellékletei külön nevesítik. A besorolást évente felülvizsgálják. A magas komplexitású vállalatok igazgatósága legfeljebb öt tagból állhat, míg a közepes és alacsony komplexitású társaságok igazgatóságában legfeljebb három tag lehet.

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A felügyelőbizottságoknál a magas komplexitású cégeknél hat, a közepes és alacsony komplexitású vállalatoknál három tag lehet a felső határ.

A kormány a vezető testületek tagjainak díjazását is maximálja. Az igazgatóság és a felügyelőbizottság elnökének havi díjazása magas komplexitású vállalatnál legfeljebb a mindenkori minimálbér háromszorosa lehet. Közepes komplexitású társaságnál a felső határ a minimálbér kétszerese, alacsony komplexitású vállalatnál pedig a minimálbér összege.

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Az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok díjazásánál ennél alacsonyabb plafonokat határoztak meg. Magas komplexitású vállalatnál legfeljebb a minimálbér kétszerese, közepes kategóriában másfélszerese, alacsony komplexitású társaságnál pedig a minimálbér 0,75-szöröse lehet a díjazás.

A szabályozás a politikai és szakmai felsővezetőkre is külön rendelkezéseket tartalmaz. Politikai felsővezető igazgatósági vagy felügyelőbizottsági tagságért nem kaphat díjazást. Szakmai felsővezetőként betöltött igazgatósági vagy felügyelőbizottsági tagság esetén a meghatározott díjazás felére lehet jogosult.

A vezetők fizetését is maximálják

A kormány a vezető állású munkavállalók alapbérére is felső korlátot állapított meg. Ennek alapja a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó átlagkereset.

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Magas komplexitású vállalatnál a havi bruttó alapbér legfeljebb ennek 4,94-szerese lehet. Közepes komplexitású cégnél 4,53-szoros, alacsony komplexitású vállalatnál pedig 4,12-szeres szorzót alkalmaznak. A vezető állású munkavállalók éves alapbérük legfeljebb 20 százalékát kaphatják meg prémiumként. A szabályozás külön kitér a veszteséges vállalatokra is. Ha egy társaság veszteséges, a prémium kifizetése előtt tájékoztatni kell a kormányt. Indokolt esetben a kormány a meghatározott szabályok szerint a maximáltnál magasabb alapbért és prémiumot is megállapíthat.

Az új szabályozás augusztus 20-án lép hatályba.

Címlapkép: MTI/Szigetváry Zsolt 
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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