Kína felszólította Franciaországot, hogy azonnal állítsa le az ultra-fast fashiont.
Már itt is rengeteg sulis cuccot vesznek a magyarok: nagy bejelentést tett a Kifli.hu
Egy év alatt több mint 40 százalékkal nőtt, két év alatt pedig közel megduplázódott a Kifli.hu iskolakezdéshez kapcsolódó papír-írószer kategóriájának forgalma. A bővülést elsősorban az újonnan bevezetett termékek hajtották, miközben az adatok szerint a családok egyre korábban kezdik el a felkészülést az új tanévre.
Egyre korábban kezdik a családok az iskolaszerek beszerzését, a június és augusztus közötti időszakban több mint 11 ezer olyan rendelést adtak le a Kifli.hu-n, amely az Iroda, papír-írószer kategória valamely termékét tartalmazta. A kategória 41 százalékos bevételnövekedést ért el az előző évhez képest, 2024-hez viszonyítva pedig közel megduplázta forgalmát.
A növekedés mögött elsősorban a választék bővülése áll, melyet a Kifli.hu a vásárlók bevonásával, az ő visszajelzéseik alapján alakított ki. Az idén bevezetett 170 új termék már a kategória forgalmának 29 százalékát adta, miközben a tavaly is elérhető termékek összesített forgalma gyakorlatilag változatlan maradt, ami egyértelműen mutatja, hogy a vásárlók valóban nyitottak voltak az újdonságokra, és hogy az új termékpaletta valós fogyasztói igényt elégít ki.
A papír-írószer kategóriát érintő rendelések felfutása fokozatosan egyre korábban kezdődik: míg 2024-ben csak július végén kezdett látványosan emelkedni a kereslet, 2025-ben már június utolsó napjaiban megindult a szezon, idén pedig a június 29-i héten 71 százalékkal a júniusi alapszint fölött alakult a kereslet, és ezt követően tartósan magas maradt. Az augusztus végi hajrá ugyanakkor továbbra is meghatározó: mindhárom vizsgált évben az utolsó augusztusi hét jelentette a szezon csúcspontját, 2026-ban augusztus 24–30. között 1299 ilyen rendelés érkezett.
A termékválasztásban regionális különbségek is akadnak: vidéken a füzetek és füzetborítók, Budapesten inkább a kreatív eszközök – például az ollók, ragasztók és gyurmák – kerülnek előtérbe, utóbbi kategória forgalma éves szinten 42 százalékkal bővült. A Kifli.hu idén nyáron jelentős lépéseket tett a vidéki kiszállítási terület bővítésére, így az online szupermarket 15 ezer terméke már a Balaton teljes partvidékén, a Balatonfelvidéken, a Szentendrei-szigeten, valamint a Bakony és Külső-Somogy 94 településén vált hozzáférhetővé.
A Kifli.hu Maia AI-asszisztensénél augusztusban a nyári hónapok átlagához képest nagyjából nyolcszorosára nőtt az iskolakezdéshez kapcsolódó kérdések száma. A digitális asszisztens akár egy tanszerlistáról készült fotó alapján is képes összeállítani a tanszerkosarat, hosszú órákat takarítva meg ezzel a szülőknek. A Kifli.hu számára a családok támogatása kiemelt jelentőségű, ezért hozta létre a Kiflicske Klubot, melynek köszönhetően a 12 év alatti gyermeket nevelő szülők ingyenes kiszállítást, klubkedvezményeket és további előnyöket is élvezhetnek, a csatlakozás pedig díjmentes.
JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az iskolakezdés jellemzően nem egy különálló tanszervásárlást jelent, hanem beépül a családok nagyobb bevásárlásaiba. Az iskolakezdési terméket tartalmazó rendelések átlagértéke mintegy 33 200 forint, miközben maguk a tanszerek átlagosan körülbelül 2370 forintot tesznek ki ebből. Ez azt mutatja, hogy a vásárlók sok esetben a füzeteket, írószereket és kreatív eszközöket az élelmiszerekkel és más háztartási termékekkel együtt, fokozatosan szerzik be
– mondta Szabó Dániel, a Kifli.hu ügyvezetője.
címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
Az őszi leárazások és akciók messze a legerősebb ösztönzői a nyár utáni vásárlásnak, ez derül ki egy friss vásárlói kutatásból.
Tényleg kivezetik a készpénzes palackvisszaváltást Budapesten? Előre látja a jövőt Újbuda polgármestere, tényleg lép a MOHU?
Újbuda polgármestere kész tényként közölte a készpénzes üvegvisszaváltás kivezetését, pedig még nincs végleges döntés.
Mindenki brutális drágulástól rettegett az aszály miatt: most jött a nem várt fordulat a magyar boltokban
A rendkívüli meleg és az aszály miatt ismét felerősödtek az élelmiszerárak emelkedésével kapcsolatos félelmek.
Budapest egyre drágább randihelyszín: a Deutsche Bank szerint egy átlagos randikosár már 88 ezer forintba kerül, többe, mint Tokióban vagy Rómában.
Kiderült a magyarok legújabb bevásárlási trükkje: péntek este indul a roham ezekért a slágertermékekért
A friss termékek egyre nagyobb szerepet kapnak az online bevásárlásokban Magyarországon
A Lidl közel 60 milliárd forintos beruházással nyitotta meg Kiskunfélegyházán új logisztikai központját, amely több mint 400 embernek ad munkát, és 70 áruház ellátását segíti.
Almageddon a hazai almapiacon: soha nem látott terméskiesés jöhet, így alakulhat 2026 őszén a kilóár
Alig lesz idén magyar alma, mégis zuhan az ára – elsőre szinte hihetetlen, mi történik a hazai piacokon. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermése várható...
A magyar sörpiacon egyre nagyobb teret nyernek a prémium és alkoholmentes termékek.
Több mint 700 bútor és lakberendezési kiegészítő ára csökken tartósan, egyes termékeknél több ezer forintot spórolhatunk.
Gigantikus élelmiszerhamisításra csaptak le: jövőbeli gyártási dátumot is nyomtattak a világmárkák termékeire
Egy illegális indiai gyárban olyan neves élelmiszergyártók termékeinek szavatossági idejét hamisították meg, mint a PepsiCo, a Nestlé, a Coca-Cola és az Unilever.
A fejlesztést a vásárlói szokások átalakulása is indokolta.
Kivezetné a készpénzkifizetést a palackvisszaváltási rendszerből a MOHU.
Őrült ruhaakciót robbantott az Auchan: 90 százalékos leárazás élesedett, van aki több mint 150 ezer forintot spórolt egy vásárláson
Óriási ruhakiárusítást tart az Auchan, rengeteget lehet spórolni.
Forrnak az indulatok: népszerű termékek sorsáról döntött a Lidl, ezt innentől minden vásárlónak meg kell szoknia
Több népszerű termék, köztük a Milka édességei, a Lay's chips-ek, valamint a Lidl és a Penny kínálatában szereplő egyes áruk kiszerelése is csökkent a magyar...
Kiderült a tészta-titok: rengeteg magyar rossz helyen keresi a minőséget, ezért nem mindig a drágább olasz márka a legjobb választás
A jó tészta minőségét nem a márkanév dönti el, hanem elsősorban az alapanyag, a gyártási technológia, a felület és a szárítás módja.
A koronavírus-járvány óta töretlen a kovászos pékáruk népszerűsége, a megnövekedett kereslet miatt azonban egyre gyakrabban találkozhatunk úgynevezett "kamukovásszal" a boltok polcain.
Mostantól 94 új településen, köztük Pápán, Ajkán, Herenden, Zircen, Devecserben és Marcaliban is elérhető az online szupermarket szolgáltatása.
Több mint 10 százalékkal emelkedett hazánk tésztaleves-fogyasztása az elmúlt években.
-
Jubileum és új ritmus: érkezik a 35. Budapest Borfesztivál (x)
Új ritmusban és amerikai különlegességekkel várja a vendégeket a Budavári Palotában a Budapest Borfesztivál szeptember 9–12. között.
-
Az új iCAUR V27: klasszikus karakter, modern elektromos hajtás és szabadság, hogy bárhová elindulhassunk (x)
Az iCAUR V27 új megközelítést kínál az elektrifikált SUV-k világában.