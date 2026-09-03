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Már itt is rengeteg sulis cuccot vesznek a magyarok: nagy bejelentést tett a Kifli.hu

Pénzcentrum
2026. szeptember 3. 14:04

Egy év alatt több mint 40 százalékkal nőtt, két év alatt pedig közel megduplázódott a Kifli.hu iskolakezdéshez kapcsolódó papír-írószer kategóriájának forgalma. A bővülést elsősorban az újonnan bevezetett termékek hajtották, miközben az adatok szerint a családok egyre korábban kezdik el a felkészülést az új tanévre.

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Egyre korábban kezdik a családok az iskolaszerek beszerzését, a június és augusztus közötti időszakban több mint 11 ezer olyan rendelést adtak le a Kifli.hu-n, amely az Iroda, papír-írószer kategória valamely termékét tartalmazta. A kategória 41 százalékos bevételnövekedést ért el az előző évhez képest, 2024-hez viszonyítva pedig közel megduplázta forgalmát.

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A növekedés mögött elsősorban a választék bővülése áll, melyet a Kifli.hu a vásárlók bevonásával, az ő visszajelzéseik alapján alakított ki. Az idén bevezetett 170 új termék már a kategória forgalmának 29 százalékát adta, miközben a tavaly is elérhető termékek összesített forgalma gyakorlatilag változatlan maradt, ami egyértelműen mutatja, hogy a vásárlók valóban nyitottak voltak az újdonságokra, és hogy az új termékpaletta valós fogyasztói igényt elégít ki.

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A papír-írószer kategóriát érintő rendelések felfutása fokozatosan egyre korábban kezdődik: míg 2024-ben csak július végén kezdett látványosan emelkedni a kereslet, 2025-ben már június utolsó napjaiban megindult a szezon, idén pedig a június 29-i héten 71 százalékkal a júniusi alapszint fölött alakult a kereslet, és ezt követően tartósan magas maradt. Az augusztus végi hajrá ugyanakkor továbbra is meghatározó: mindhárom vizsgált évben az utolsó augusztusi hét jelentette a szezon csúcspontját, 2026-ban augusztus 24–30. között 1299 ilyen rendelés érkezett.

A termékválasztásban regionális különbségek is akadnak: vidéken a füzetek és füzetborítók, Budapesten inkább a kreatív eszközök – például az ollók, ragasztók és gyurmák – kerülnek előtérbe, utóbbi kategória forgalma éves szinten 42 százalékkal bővült. A Kifli.hu idén nyáron jelentős lépéseket tett a vidéki kiszállítási terület bővítésére, így az online szupermarket 15 ezer terméke már a Balaton teljes partvidékén, a Balatonfelvidéken, a Szentendrei-szigeten, valamint a Bakony és Külső-Somogy 94 településén vált hozzáférhetővé.

A Kifli.hu Maia AI-asszisztensénél augusztusban a nyári hónapok átlagához képest nagyjából nyolcszorosára nőtt az iskolakezdéshez kapcsolódó kérdések száma.  A digitális asszisztens akár egy tanszerlistáról készült fotó alapján is képes összeállítani a tanszerkosarat, hosszú órákat takarítva meg ezzel a szülőknek. A Kifli.hu számára a családok támogatása kiemelt jelentőségű, ezért hozta létre a Kiflicske Klubot, melynek köszönhetően a 12 év alatti gyermeket nevelő szülők ingyenes kiszállítást, klubkedvezményeket és további előnyöket is élvezhetnek, a csatlakozás pedig díjmentes.

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Az iskolakezdés jellemzően nem egy különálló tanszervásárlást jelent, hanem beépül a családok nagyobb bevásárlásaiba. Az iskolakezdési terméket tartalmazó rendelések átlagértéke mintegy 33 200 forint, miközben maguk a tanszerek átlagosan körülbelül 2370 forintot tesznek ki ebből. Ez azt mutatja, hogy a vásárlók sok esetben a füzeteket, írószereket és kreatív eszközöket az élelmiszerekkel és más háztartási termékekkel együtt, fokozatosan szerzik be

– mondta Szabó Dániel, a Kifli.hu ügyvezetője.

címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA 
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