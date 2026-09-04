Kész, ennyi volt: klubrekordot jelentő összegért távozott az Arsenal szélsője, de nagyon ráfázhat a csapat

Az Arsenal bár megtízszerezte azt a pénzt, amit hét éve kifizetett Gabriel Martinelliért, a támadósorban most jelentős kérdések merültek fel.

Klubrekordot jelentő összegért vált meg Gabriel Martinellitől az Arsenal, a brazil szélső 60 millió fontért igazolt a szaúdi Al-Hilalhoz. A játékos távozása komoly kérdéseket vet fel a londoni csapat támadósora kapcsán.

A 25 éves Martinelli négyéves szerződést írt alá az Al-Hilallal, és a 7-es mezben folytatja pályafutását a szaúdi élvonalban. A 60 millió fontos üzlet továbbeladási részesedést is tartalmaz, ezzel felülmúlja azt a 40 millió fontot, amelyet az Arsenal 2017-ben Alex Oxlade-Chamberlain Liverpoolba történő értékesítéséért kapott - vagyis új klubrekordnak számít a Martinelliért kapott összeg.

A brazil szélső távozása nem egyedi eset, hiszen a szintén bal oldalon bevethető Leandro Trossard korábban a Beşiktaşhoz igazolt. A két játékos a legutóbbi szezonban összesen 19 gólt szerzett, így elvesztésük komoly érvágás az Ágyúsoknak, még akkor is, ha időközben leigazolták Hrisztosz Dzoliszt a Club Brugge-tól.

Anglia Arsenal Piaci érték: 1 373M € Edző: Mikel Arteta Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #2 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 1. Manchester City 2 2 0 0 6 2 4 6 2. Arsenal 2 2 0 0 4 0 4 6 3. Hull City 2 2 0 0 3 0 3 6 Adatlap létrehozva: 2026.09.04.

A klub tervei szerint Eberechi Eze kap majd nagyobb szerepet a bal szélen, emellett a vezetőség úgy véli, Noni Madueke és Bukayo Saka is képes betölteni ezt a posztot. Ez a megoldás azonban kockázatosnak tűnik, hiszen a csapat egyetlen átigazolási időszak alatt mindkét bevált opcióját elveszítete ezen az oldalon.

Martinelli közel 300 mérkőzésen lépett pályára az Arsenalban hét szezon alatt, ám az idény elején egyértelművé vált, hogy már nem számítanak rá: kimaradt a Manchester City elleni Szuperkupa-győzelemből (Community Shield), valamint a Coventry és az Aston Villa elleni bajnoki találkozók keretéből is. Ian Wright, az Arsenal korábbi csatára méltatlannak nevezte a játékos kezelését, és úgy fogalmazott, Martinelli több tiszteletet érdemelt volna.

A Premier League átigazolási ablaka kedden zárult, a szaúdi ligában viszont csak vasárnap jár le a határidő, így az Al-Hilal időben le tudta zárni a tranzakciót.