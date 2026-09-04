Egykori felettese és korábbi kollégái azonnal cáfolták az állításait, míg a szurkolók a játékvezetés integritását kérdőjelezték meg.
Kész, ennyi volt: klubrekordot jelentő összegért távozott az Arsenal szélsője, de nagyon ráfázhat a csapat
Az Arsenal bár megtízszerezte azt a pénzt, amit hét éve kifizetett Gabriel Martinelliért, a támadósorban most jelentős kérdések merültek fel.
Klubrekordot jelentő összegért vált meg Gabriel Martinellitől az Arsenal, a brazil szélső 60 millió fontért igazolt a szaúdi Al-Hilalhoz. A játékos távozása komoly kérdéseket vet fel a londoni csapat támadósora kapcsán.
A 25 éves Martinelli négyéves szerződést írt alá az Al-Hilallal, és a 7-es mezben folytatja pályafutását a szaúdi élvonalban. A 60 millió fontos üzlet továbbeladási részesedést is tartalmaz, ezzel felülmúlja azt a 40 millió fontot, amelyet az Arsenal 2017-ben Alex Oxlade-Chamberlain Liverpoolba történő értékesítéséért kapott - vagyis új klubrekordnak számít a Martinelliért kapott összeg.
A brazil szélső távozása nem egyedi eset, hiszen a szintén bal oldalon bevethető Leandro Trossard korábban a Beşiktaşhoz igazolt. A két játékos a legutóbbi szezonban összesen 19 gólt szerzett, így elvesztésük komoly érvágás az Ágyúsoknak, még akkor is, ha időközben leigazolták Hrisztosz Dzoliszt a Club Brugge-tól.
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A klub tervei szerint Eberechi Eze kap majd nagyobb szerepet a bal szélen, emellett a vezetőség úgy véli, Noni Madueke és Bukayo Saka is képes betölteni ezt a posztot. Ez a megoldás azonban kockázatosnak tűnik, hiszen a csapat egyetlen átigazolási időszak alatt mindkét bevált opcióját elveszítete ezen az oldalon.
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Martinelli közel 300 mérkőzésen lépett pályára az Arsenalban hét szezon alatt, ám az idény elején egyértelművé vált, hogy már nem számítanak rá: kimaradt a Manchester City elleni Szuperkupa-győzelemből (Community Shield), valamint a Coventry és az Aston Villa elleni bajnoki találkozók keretéből is. Ian Wright, az Arsenal korábbi csatára méltatlannak nevezte a játékos kezelését, és úgy fogalmazott, Martinelli több tiszteletet érdemelt volna.
A Premier League átigazolási ablaka kedden zárult, a szaúdi ligában viszont csak vasárnap jár le a határidő, így az Al-Hilal időben le tudta zárni a tranzakciót.
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