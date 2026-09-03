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Komoly titok derült ki a magyarok nyaralásáról: milliós összeget sem sajnálnak, ha felkerekedik a család

Pénzcentrum
2026. szeptember 3. 15:32

Családonként egymilliónál is többet szántak a magyarok a nyaralásra, és az is kiderült, melyek a legnépszerűbb úticélok.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A 2026-os nyári szezon rekordmagas előfoglalásokon alapuló, ígéretes kezdet után a február végi közel-keleti konfliktus kitörése miatt komoly átrendeződésen ment keresztül.

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Az INVIA adatai és a Travelplanet.pl, illetve Wakacje.pl portálok nyári szezonra vonatkozó foglalási statisztikái alapján a közép-európai utazási piac bizonyította rugalmasságát: a leginkább érintett desztinációk gyorsan stabilizálódtak, az utazási csomagok iránti kereslet pedig összességében erős maradt.

Magyarország vezet a családi foglalások értékében

A közép-európai összehasonlításban a magyarok költik a legtöbbet a nyári családi nyaralásra: az átlagos foglalási érték kb. 1 193 000 Ft, míg Szlovákiában kb. 1 018 000 Ft, Lengyelországban kb. 963 000 Ft, Csehországban pedig kb. 838 000 Ft. A két szélső érték között több mint 350 000 Ft különbség mutatkozik.

Az átlagos tartózkodási idő ugyanakkor közel azonos a régióban: Magyarország esetén 8,4, Csehországban 8,6, Lengyelországban 8,9, míg Szlovákiában 9 nap.

A 2026-os nyári szezon nagyon pozitívan indult. Az év elején a piac rekord előfoglalásokat regisztrált. Fordulópontot a február végi közel-keleti konfliktus kitörése hozott: az értékesítés először a közvetlenül érintett országokban esett vissza, de a hatás azokra a desztinációkra is kiterjedt, amelyek nem vesznek részt a konfliktusban. Egyiptom és Törökország iránt is gyengült a kereslet, bár Egyiptom a többi európai forráspiaccal összehasonlítva viszonylag gyorsan visszatért. Spanyolország és Görögország egyértelműen piaci részesedést nyert, és különösen Spanyolország erősödött az utazási irodákon keresztül, mivel a bizonytalanság idején az ügyfelek az utazási csomagok biztonságosabb megoldása felé fordulnak

– mondta Zakar Jozef, az INVIA magyarországi és szlovákiai országigazgatója.

Fontos megjegyezni, hogy a kerozinár hirtelen emelkedése ellenére az utazási csomagok oldalán nem volt áremelkedés, mivel az ajánlatok a konfliktus kitörése előtt megkötött szerződéseken alapultak, tehát korábbi kerozinárakon.

Törökország, Egyiptom és Görögország a régió közös kedvencei

A négy közép-európai piacon ugyanaz a három ország vezeti a toplistát, csupán a sorrend változik. Magyarországon Törökország az első, amelyet Egyiptom és Görögország követ. Egyiptom idén különösen dinamikusan nőtt: az érdeklődés éves szinten 34%-kal bővült. Az all inclusive ellátás a foglalások 77%-át teszi ki, négy- vagy ötcsillagos szállodát a foglalások 78%-ában választanak.

Ebben a nyári szezonban az ár fontos tényező volt az ügyfelek döntéseiben, bár az átlagos foglalási ár összességében magasabb volt az előző évinél. A konfliktus hatására több gyermekes család döntött úgy, hogy utazási irodán keresztül utazik. Ami kifejezetten érdekes, hogy kiemelkedően jó eredményeket értünk el a regionális reptereken is

– emelte ki Szokodi Béla, az INVIA kereskedelmi és termékmenedzsere.

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A regionális és külföldi repülőterekről induló foglalások számottevően nőttek: Budapest 10%-ot, Debrecen 8%-ot, Bécs 13%-ot, Graz 4%-ot, Pozsony pedig 128%-ot ugrott éves szinten. Az INVIA adatai szerint egy Pozsonyból induló, összehasonlítható nyaralás akár 14%-kal is olcsóbb lehet a budapestinél.

Az AI egyre nagyobb szerepet játszik az utazástervezésben

A digitális eszközök terjedése az utazástervezésben is egyértelműen tetten érhető. Az INVIA felmérése szerint a magyar utazók 25%-a már használt mesterséges intelligenciát nyaralása megtervezéséhez, és további 28% érdeklődik iránta, valamint szeretné megtanulni, hogyan alkalmazhatja erre a célra. Ez összesen a magyarok több mint felét jelenti.

Az AI-t az utazók elsősorban inspirációgyűjtésre, ajánlatok összehasonlítására, értékelések keresésére és útiterv készítésére használják. A legtöbben az AI által adott válaszokat kiindulópontként kezelik, amelyet további kutatással egészítenek ki. A közvetlen, AI-on keresztüli vásárlás egyelőre kevésbé jellemző, ugyanakkor az utazók szívesen használják az AI által ajánlott linkeket.

Az AI-használat különösen a fiatalabb, magasabb iskolai végzettségű utazók és a családok körében erős, ami azt jelzi, hogy a következő szezonokban ez a szempont egyre nagyobb szerepet tölt majd be az utazástervezési folyamatban.

Last minute erősödés és erős őszi kilátások

A szezon jellemzője volt az erős last minute kereslet, amely szeptember és október felé tolódott. A feltörekvő úti célok között Magyarországon kiemelkedő növekedést ért el Bulgária: az Arany Homok háromjegyű növekedést mutat, Albena foglalásai megduplázódtak. A török Égei-part 30%-kal bővült, a Zöld-foki-szigetek pedig idén újonnan elérhető desztinációként jelent meg közvetlen budapesti charter járatokkal.

Optimizmussal tekintünk a téli szezon elé. Az egzotikus desztinációk, különösen Vietnám és a Dominikai Köztársaság lesznek kiemelten fontosak, mivel az ügyfelek ezekre a helyszínekre közvetlenül Pozsonyból repülhetnek

– zárta gondolatait Zakar Jozef.
Címlapkép: Getty Images
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