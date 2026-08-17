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Biztosítás

Rendkívüli bejelentés: új kézbe került a budapestiek biztonsága augusztus közepétől

Pénzcentrum
2026. augusztus 17. 18:33

Augusztus 15-től Palotai Zsolt Gábor tűzoltó ezredes vette át a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetését. A korábbi igazgatóhelyettes Lipták Attila tűzoltó dandártábornokot váltja a tisztségben, aki a hónap elején a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szervezet élére távozott.

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Az új igazgatót Varga Ferenc országos főigazgató javaslatára Pósfai Gábor belügyminiszter nevezte ki, beiktatására pedig az augusztus 14-i ünnepélyes állománygyűlésen került sor. Az eseményen Varga Ferenc a hazai katasztrófavédelem vezérhajójának nevezte a fővárosi igazgatóságot, hangsúlyozva, hogy a vezetők legfőbb feladata a megfelelő munkakörülmények megteremtése és az állományról való gondoskodás.

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A leköszönő igazgató búcsúbeszédében megköszönte a munkatársak elkötelezett és alázatos munkáját, egyúttal kiemelte, hogy megnyugtató számára, amiért továbbra is biztos kezekben tudhatja a szervezetet.

Az újonnan kinevezett Palotai Zsolt Gábor arról beszélt, hogy olyan igazgatóságot kíván irányítani, ahol a hivatásos állománytól a civil dolgozókig mindenki érzi a munkája fontosságát és megbecsültségét. Az állampolgárok biztonságának garantálását a szoros együttműködésben látja, amit egy találó hasonlattal is érzékeltetett, mondván, ahogyan egy karmester sem tud egyedül zenélni, úgy a sikeres és eredményes működéshez is az egész csapat összehangolt, közös munkájára van szükség.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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