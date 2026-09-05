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Örülhetnek a vidéki éttermek és cukrászdák: dől a pénz a magyar családi vállalkozásokhoz
Összesen nyolcmilliárd forintos támogatást nyújt a kormány mintegy 800, többségében vidéki turisztikai mikro- és kisvállalkozásnak a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési program keretében. A cégek egyenként 10 millió forintos forráshoz jutnak, amelyet gépbeszerzésre, valamint infrastrukturális és technológiai fejlesztésekre fordíthatnak.
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a hazai turisztikai támogatások felülvizsgálatának első eredményeként jelentette be a gyorsított eljárásban jóváhagyott csomagot. Az úgynevezett 5+5-ös konstrukció lényege, hogy a nyertes vállalkozások 5 millió forint kedvezményes kamatozású KTH Start hitelt, valamint 5 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapnak.
Az intézkedés elsősorban azokat a vendéglátóhelyeket – éttermeket, cukrászdákat és családi cégeket – segíti, amelyek az elmúlt hónapokban nyújtották be pályázatukat. A tárcavezető kiemelte, hogy a kedvezményezettek 95 százaléka hazai beszállítókkal dolgozó, hazai munkahelyeket fenntartó mikro- és kisvállalkozás. Mivel a kérelmek 80 százaléka vidékről érkezett, a program a kkv-szektor megerősítése mellett hangsúlyos vidékfejlesztési célokat is szolgál, hozzájárulva a helyi beruházásokhoz és a turisztikai szolgáltatások színvonalának emeléséhez - tudósított a Portfolio.
A Ganz Ábrahám program alapjait még a leköszönt Fidesz-kormány fektette le Kisfaludy program néven, a jelenleg hivatalban lévő Tisza-kormány azonban felülvizsgálta, és a saját gazdaságfejlesztési céljaihoz igazította a konstrukciót.
Kapitány István a jövőbeli tervekről elmondta, hogy a kabinet folytatja a támogatási rendszer racionalizálását, valamint egy átfogó turizmusfejlesztési stratégia kidolgozását. A fő cél a források hatékonyabb elosztása és gyorsabb eljuttatása a vállalkozásokhoz, ami elengedhetetlen az ágazat versenyképességének növeléséhez.
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