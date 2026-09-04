Most jelentették be: óriási változás jön a vb-k lebonyolításában, mostantól évente rendezik

2032-től évente rendezik majd a síelők világbajnokságait, kivéve, ha az adott évben téli olimpiát is rendeznek.

A Nemzetközi Sí- és Snowboard Szövetség (FIS) döntése értelmében 2032-től jelentősen átalakul a versenynaptár, mivel a téli olimpiai játékok évét leszámítva minden esztendőben rendeznek majd világbajnokságot.

A világszövetség vezető testülete egy átfogó hatástanulmány értékelését követően döntött a sűrűbb versenynaptár bevezetése mellett, felváltva ezzel a jelenlegi, kétévente megrendezett világesemények rendszerét.

Az új lebonyolítási rend életbe lépéséig hátralévő világbajnokságok helyszínei már ismertek. Jövőre, 2027-ben az északisí-versenyzők a svédországi Falunban, az alpesisí-szakág képviselői pedig a svájci Crans-Montanában mérkőznek meg egymással. Ezt követően, 2029-ben a finnországi Lahti rendezi az északisí-, míg a norvégiai Narvik az alpesisí-világbajnokságot.