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üzemanyagtípusok és áraik a benzinkúton
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Kitálaltak a független benzinkutasok: azonnali lépést követelnek, nagy a baj a hazai töltőállomásokon

MTI
2026. szeptember 4. 16:27

Azonnali kormányzati beavatkozást és az üzemanyagpiac teljes átvilágítását sürgeti a Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ), mivel a romló működési feltételek miatt 600-700 hazai, többségében vidéki töltőállomás működése került veszélybe. A szervezet nem állami mentőövet kér, hanem átlátható árképzést, egyenlő esélyeket és a Mol piaci gyakorlatának felülvizsgálatát.

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A szövetség a Magyar Péter miniszterelnöknek címzett nyílt levelében arra figyelmeztet, hogy a szektorban kialakult helyzet magyar tulajdonú családi vállalkozások százait teheti tönkre, ami más iparágakat is magával ránthat. Hangsúlyozták, hogy a megoldást nem a veszteségeik állami finanszírozásában látják, ehelyett kiszámítható üzemanyag-ellátást és tisztességes versenyfeltételeket követelnek.

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Ennek érdekében az FBSZ az üzemanyag-kiskereskedelem rendkívüli vizsgálatát, valamint a Mol nagykereskedelmi árképzésének, ellátási gyakorlatának és erőfölényének versenyjogi ellenőrzését kezdeményezi. Szerintük időszerű független módon tisztázni azt is, hogy az állam és a Mol évtizedes, szoros kapcsolata mennyiben befolyásolja a piac működését.

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A szervezet a hazai stratégiai készleteket is górcső alá venné. Pontos képet szeretnének kapni a nyersolaj és a finomított késztermékek – különösen a benzin és a gázolaj – arányáról. Tisztázni akarják, hogy egy esetleges finomítói vagy logisztikai vészhelyzet esetén milyen gyorsan és mekkora mennyiségű, azonnal felhasználható üzemanyag állna rendelkezésre.

A helyzet rendezésére az FBSZ sürgős egyeztetésre hívja a kormányt, az illetékes hatóságokat és a független kutak képviselőit egy átfogó intézkedési terv kidolgozása érdekében. Kiemelték, hogy a tét nem csupán a vidéki családi vállalkozások túlélése és a valódi piaci verseny fenntartása, hanem Magyarország hosszú távú üzemanyag-ellátási biztonsága is.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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