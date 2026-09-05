Váratlan bejelentés: Újra megnyithatja kapuit a főváros elfeledett csodája, amire már sokan keresztet vetettek

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Új fejezet kezdődhet a népligeti Planetárium történetében: Vitézy Dávid Facebook-posztjában arról írt, hogy törvényjavaslat teremtheti meg az épület felújításának és újranyitásának lehetőségét.
Újra megnyílhat a népligeti Planetárium, amely évtizedeken át a hazai tudományos ismeretterjesztés egyik fontos helyszíne volt. Vitézy Dávid Facebook-bejegyzésében azt írta, a 23 méteres kupolájáról és különleges Zeiss optikájáról ismert épület sokakban keltette fel az érdeklődést a csillagászat iránt, az elmúlt években azonban az állapota folyamatosan romlott.
A poszt szerint a Közlekedési és Beruházási Minisztérium által benyújtott törvényjavaslat rendezheti az épület sorsát. Amennyiben az Országgyűlés elfogadja a javaslatot, a vagyonkezelői jog a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumhoz kerülhet, ami megnyitná az utat a Planetárium felújítása és későbbi újranyitása előtt.
Vitézy arról is beszámolt, hogy az elmúlt hetekben nemzetközi példákat vizsgáltak, és több terv is készült arra, miként lehetne az épületet új formában, korszerű tartalommal, de az eredeti célját megőrizve újra működésbe hozni. Mint írta, hosszú út áll még előttük, de szerinte végre megkezdődtek az első lépések ahhoz, hogy a Planetárium visszanyerje régi fényét.
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