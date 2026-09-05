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Autó

Rendkívüli! Most jött a bejelentés a magyar autósoknak: óriási változásra készül a kormány

MTI
2026. szeptember 5. 13:22

A kormány azon dolgozik, hogy az elszabaduló világpiaci árak mellett is hatékony és célzott segítséget tudjon nyújtani az autósoknak – közölte a miniszterelnök szombaton a Facebook-oldalán.

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Magyar Péter azt írta, a stabil és működő állam alapja a beinduló gazdaság, az uniós források hatékony felhasználása, a külföldi és hazai beruházások egyensúlya és a versenyképes magyar KKV-szektor.

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Kiemelte: az autósok segítéséhez olyan megoldásra van szükség, amely a védett árral ellentétben nem okoz készlethiányt, valamint nem kerül havonta több tízmilliárd forintba a költségvetésnek és ezzel a magyar adófizetőknek.

A kormányfő posztjában beszámolt arról, hogy Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel végigvették az új magyar bel- és külgazdaság irányait, és kitérnek a stabil energiaszektor megteremtéséhez szükséges feladatokra is.
Címlapkép: Getty Images
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