Rendkívüli! Most jött a bejelentés a magyar autósoknak: óriási változásra készül a kormány

A kormány azon dolgozik, hogy az elszabaduló világpiaci árak mellett is hatékony és célzott segítséget tudjon nyújtani az autósoknak – közölte a miniszterelnök szombaton a Facebook-oldalán.

Magyar Péter azt írta, a stabil és működő állam alapja a beinduló gazdaság, az uniós források hatékony felhasználása, a külföldi és hazai beruházások egyensúlya és a versenyképes magyar KKV-szektor.

Kiemelte: az autósok segítéséhez olyan megoldásra van szükség, amely a védett árral ellentétben nem okoz készlethiányt, valamint nem kerül havonta több tízmilliárd forintba a költségvetésnek és ezzel a magyar adófizetőknek.

A kormányfő posztjában beszámolt arról, hogy Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel végigvették az új magyar bel- és külgazdaság irányait, és kitérnek a stabil energiaszektor megteremtéséhez szükséges feladatokra is.