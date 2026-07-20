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Komoly döntésre készülnek az Egyesült Államokban: a magyar befektetőknek is feszülten kell figyelniük
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 619,56 pontos, 0,44 százalékos emelkedéssel, 141 600,83 ponton zárt hétfőn.
A részvénypiac forgalma 14,8 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője az MTI-nek elmondta, hogy hétfőn csendes nap volt a tőzsdéken, piacmozgató hírek nem érkeztek.
A Budapesti Értéktőzsdén a vezető részvények közül a Mol és az OTP tudott kimértékben emelkedni. Az árfolyamot az iráni konfliktussal kapcsolatos hírek mozgatták, az olaj ára a nap folyamán emelkedett, majd csökkent. Ezt a Mol árfolyama is követte.
Nemzetközi tőzsdék többségénél pozitív elmozdulás történt hétfőn. A héten az Egyesült Államokban több nagyvállalat is publikálni fogja a pénzügyi eredményeit, illetve a befektetők a FED döntésére készülnek.
- A Mol 58 forinttal, 1,39 százalékkal 4224 forintra erősödött, 2,9 milliárd forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények ára 270 forinttal, 0,61 százalékkal 44 750 forintra nőtt, forgalmuk 8,9 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom árfolyama 4 forinttal, 0,15 százalékkal 2636 forintra csökkent, forgalma 488,4 millió forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama 50 forinttal, 0,42 százalékkal 11 930 forintra esett, a részvények forgalma 2,1 milliárd forintot ért el.
A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9354,20 ponton zárt hétfőn, ez 4,94 pontos, 0,05 százalékos emelkedés a pénteki záráshoz viszonyítva.
Vegyesen alakult a forint árfolyama hétfő estére a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizapiacon.
Több mint egy hónap után ismét 90 dollár fölé emelkedett a Brent nyersolaj ára a nemzetközi piacokon
Az elemzők szerint a lépést a vártnál is alacsonyabb hazai infláció támogatja, amelyet a kiújuló közel-keleti konfliktus okozta bizonytalanság sem ír felül.
A legfrissebb makrogazdasági előrejelzések az infláció jelentős lassulását vetítik előre, a gazdasági növekedés üteme azonban továbbra sem éri el a korábban megcélzott 3 százalékos szintet.
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