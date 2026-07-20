Komoly döntésre készülnek az Egyesült Államokban: a magyar befektetőknek is feszülten kell figyelniük

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 619,56 pontos, 0,44 százalékos emelkedéssel, 141 600,83 ponton zárt hétfőn.

A részvénypiac forgalma 14,8 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője az MTI-nek elmondta, hogy hétfőn csendes nap volt a tőzsdéken, piacmozgató hírek nem érkeztek.

A Budapesti Értéktőzsdén a vezető részvények közül a Mol és az OTP tudott kimértékben emelkedni. Az árfolyamot az iráni konfliktussal kapcsolatos hírek mozgatták, az olaj ára a nap folyamán emelkedett, majd csökkent. Ezt a Mol árfolyama is követte.

Nemzetközi tőzsdék többségénél pozitív elmozdulás történt hétfőn. A héten az Egyesült Államokban több nagyvállalat is publikálni fogja a pénzügyi eredményeit, illetve a befektetők a FED döntésére készülnek.

A Mol 58 forinttal, 1,39 százalékkal 4224 forintra erősödött, 2,9 milliárd forintos forgalomban.

58 forinttal, 1,39 százalékkal 4224 forintra erősödött, 2,9 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 270 forinttal, 0,61 százalékkal 44 750 forintra nőtt, forgalmuk 8,9 milliárd forintot tett ki.

ára 270 forinttal, 0,61 százalékkal 44 750 forintra nőtt, forgalmuk 8,9 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 4 forinttal, 0,15 százalékkal 2636 forintra csökkent, forgalma 488,4 millió forint volt.

árfolyama 4 forinttal, 0,15 százalékkal 2636 forintra csökkent, forgalma 488,4 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 50 forinttal, 0,42 százalékkal 11 930 forintra esett, a részvények forgalma 2,1 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9354,20 ponton zárt hétfőn, ez 4,94 pontos, 0,05 százalékos emelkedés a pénteki záráshoz viszonyítva.