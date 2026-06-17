Kimondták a fájdalmas igazságot: vendégmunkások nélkül tényleg összeomolhat a magyar gazdaság?

A magyar munkaerőhiányról szóló vita új szintre lépett: miközben a kormány szerint a cégeknek magasabb bérekkel kellene itthon tartaniuk vagy visszacsábítaniuk a dolgozókat, az iparági szereplők egyre hangosabban mondják ki, hogy ez nem reális opció. A vendéglátástól az iparon át a logisztikáig minden ágazat külföldi munkavállalókra támaszkodik, és a szakértők szerint a hazai tartalékok önmagukban képtelenek pótolni a hiányzó munkaerőt. A vállalatok szerint a béremelés nem csodafegyver, hanem sok esetben egyenesen vállalhatatlan kockázat, amely csődöt, bér‑ár spirált és versenyképesség‑romlást hozna.

Különböző okok miatt a magyar munkaerőpiac nem tudja kitermelni azt a létszámot, amelyre a gazdaságnak szüksége lenne, a vendéglátástól az iparon át a logisztikáig minden ágazat a külföldi dolgozókra támaszkodik.

Legutóbb Bárány László, Master Good Csoport ügyvezetője múlt heti nyilatkozatai szerint vendégmunkások foglalkoztatása elengedhetetlen a nagy volumenű fejlesztések megvalósításához, de korábban Göltl Viktor, a WHC ügyvezetője is hasonló állásponton volt, a Pénzcentrumnak adott interjúban úgy fogalmazott, a vendégmunkás ma olyan, mint a roskadozó, gyümölccsel teli barackfa alátámasztása: ha nem támasztod alá, letörik az ág, és jövőre nincs termés.

Mint elmondta, 100 ezer külföldi munkavállaló van ma Magyarországon, és még így is kevés. Éves szinten körülbelül 30–40 ezer plusz ember kellene a hazai gazdaság stagnálásához, hiszen ennyivel csökken az aktív magyar munkaerőpiaci szereplők száma.

Magyar Péter a Portfolio kérdésére reagált a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón, ahol a miniszterelnök élesen bírálta a vállalatok álláspontját. Úgy fogalmazott, hogy a cég akár több magyar munkavállalót is meg tudna szólítani, ha emelné a béreket. A miniszterelnök szerint ez lenne a valódi megoldás a munkaerőhiányra, nem pedig a jelenlegi gyakorlat fenntartása.

Hazai tartalékok

Rendre felmerül, hogy van még tartalék a hazai munkaerőpiacban, a KSH statisztikáiból is ez látszik, nagy kérdés, kik ők és hogy lehet megszólítani őket.

A WHC szakmai álláspontja szerint bár a diákok, nyugdíjasok és a kisgyermekes szülők, valamint a hazánkban tanuló külföldi diákok bevonása komoly potenciált rejt, és számos területen eredményesen bevethetők, önmagukban nem képesek teljes mértékben pótolni a vendégmunkások szerepét a következő 6–12 hónapban. Ezek a célcsoportok megfelelő munkakörökben és feltételek mellett jelentős segítséget nyújthatnak a vállalatoknak, amit az is igazol, hogy évente mintegy 200 ezer diák és 40 ezer nyugdíjas dolgozik szövetkezeti formában, emellett pedig közel 50 ezer külföldi diák tanul Magyarországon, akik sok esetben motiváltak a munkavállalásra.

Göltl Viktor ügyvezető szerint ugyanakkor ezek az atipikus konstrukciók többnyire nem jelentenek megoldást a teljes ipari hiányra: az iskolaszövetkezeti szektor már jelenleg is maximális fordulatszámon pörög, a nyugdíjas foglalkoztatás aránya még elmarad számos nyugat-európai ország gyakorlatától, a kismamák élethelyzete pedig nehezen egyeztethető össze a gyártó vállalatok klasszikus, merev műszakrendjeivel. A gyakran emlegetett inaktív hazai rétegek gyors bevonása sem reális forgatókönyv, mivel az érintettek jelentős része egészségügyi, szociális vagy földrajzi okokból jelenleg nem mobilizálható, így sok esetben hosszú távú rehabilitációra vagy átképzésre lenne szükség ahhoz, hogy stabil munkavállalóvá váljanak.

A kihívásokat a kedvezőtlen demográfiai folyamatok is fokozzák, hiszen ma már többen lépnek ki a munkaerőpiacról nyugdíjazás miatt, mint ahány fiatal belép oda. A munkaerőpiac jövője tehát nem a vagy-vagy megközelítésben rejlik, hanem abban az egyensúlyban, ahol a hazai tartalékok, az atipikus munkavállalói csoportok és a külföldi dolgozók egymást kiegészítve járulnak hozzá a gazdaság fenntartható működéséhez. Mindezt a WHC felmérési adatai is alátámasztják, amely szerint a hazai közép- és nagyvállalatok 71,3 százaléka határozottan kijelentette, hogy a jelenlegi helyzetben teljesen elképzelhetetlennek tartja a munkaerőigényének kizárólag magyar dolgozókkal való megoldását.

Az adósságspirál csapdájában

Még márciusban írtunk az adósságspirálba rekedőkről, akik emiatt esnek ki a munkaerőpiacról. Egy korábbi miniszterelnöki tájékoztatón volt róluk szó, hogy valamilyen formában rendezni kell az ügyüket, de feltehetően ez még hónapokig elhúzódhat. Arra a kérdésre, hogy a munkaerőkölcsönzőknek lehet-e szerepük az ő helyzetük megoldásában, azt a választ kaptuk, hogy az említett csoport tagjai csupán a hivatalos statisztikákban tartoznak az inaktív réteghez, hiszen a valóságban nagyon is dolgoznak, pénzt keresnek és foglalkoztatva vannak, csak éppen a feketegazdaságban.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 221 733 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,71%, az UniCredit Banknál 6,78%, az Ersténél 6,82, míg a CIB Banknál 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Ebből kifolyólag a munkaerőpiacra történő fizikai bevonásuk valójában nem feladat, mivel a gyakorlatban ők már aktív dolgozók, így esetükben a legális szférába történő visszaterelésüket kell megoldani.

Amellett, hogy szeretném hangsúlyozni azt, hogy alapvetően egyetlen munkáltató sem vonható felelősségre a munkavállalók egyéni élethelyzetéért és személyes pénzügyi döntéseiért, a cégeknek és a HR-szolgáltatóknak lehetőségük van arra, hogy támogassák és a legális út felé tereljék az érintetteket

– mondta el az ügyvezető.

Magasabb bér nem realitás

A miniszterelnök kijelentésére, miszerint magasabb bért kellene fizetni a magyar munkavállalóknak, azt a választ kaptuk egy iparági szereplőtől, hogy a piaci realitások alapján a harmadik országbeli munkaerő béremeléssel történő kiváltása nem reális forgatókönyv a jelenlegi magyar munkaerőpiacon.

Magyarországon a foglalkoztatottsági ráta európai összevetésben is rendkívül magas, közel 75 százalék, a munkaerőpiac pedig tartósan feszes, melynek eredményeként a piac már teljesen felszívta azt a hazai réteget, amely dolgozni akart és tudott. A regisztrált munkanélküliek között lévő 75–80 ezres tartósan munkanélküli csoport tagjai olyan egészségügyi, képzettségbeli vagy mobilitási problémákkal küzdenek, amelyek miatt jelenleg nem integrálhatók a legális munkaerőpiacra. Az a toposz egyértelműen megdől, hogy a vállalatok az olcsóságuk miatt alkalmaznak külföldieket, ugyanis a vendégmunkások foglalkoztatása a toborzási, utaztatási, szállásolási és adminisztrációs költségek, valamint a hosszabb betanítási idő miatt lényegesen drágább, mint a magyar dolgozóké. A cégek tehát nem a bérek lenyomása, hanem a fizikai munkát vállalni akaró, hazai munkaerő hiánya és a termelési láncok stabilizálása miatt kényszerülnek külföldi forrásokhoz nyúlni.

Mindeközben egy mesterségesen kikényszerített, hirtelen bérfejlesztés az eleve alacsonyabb bázisról induló hazai szektorban, például a vendéglátásban, a kisebb vállalkozásokat azonnal csődbe vinné. Ezenfelül egy ilyen drasztikus, piaci alapokat nélkülöző bérnyomás elkerülhetetlenül beindítaná a bér-ár spirál jelenségét is. Ez azt jelentené, hogy a vállalatok a hirtelen megnövekedett bérköltségeket kénytelenek lennének azonnal beépíteni a termékeik és szolgáltatásaik árába, ami drasztikus dráguláshoz és megugró inflációhoz vezetne.

A megemelkedett árak és az infláció miatt a munkavállalók reálbére csökkenne, ami hamarosan újabb és újabb bérköveteléseket generálna, egy olyan önmagát gerjesztő ördögi kört hozva létre, amely végső soron súlyosan rontaná a magyar gazdaság és a hazai vállalatok nemzetközi versenyképességét – mondta el forrásunk.