Megjöttek a friss béradatok: már 772 ezer forint fölött jár az átlagfizetés

Áprilisban 772 200 forintra emelkedett a bruttó átlagkereset Magyarországon, ami 9 százalékos növekedést jelent egy év alatt. A nettó átlagkereset ennél is gyorsabban, 11,2 százalékkal nőtt, részben az adókedvezmények bővítésének köszönhetően. A reálbérek emelkedése továbbra is jelentősen meghaladta az infláció mértékét.

2026 áprilisában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 772 200, a nettó átlagkereset 541 200 forint volt. A bruttó átlagkereset 9,0, a nettó átlagkereset 11,2, a reálkereset pedig 8,9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. A bruttó kereset mediánértéke 616 000, a nettó kereset mediánértéke 436 400 forintot ért el, 9,1, illetve 11,1%-kal magasabb értéket mutatott az előző év azonos időszakánál.

2026. áprilisában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 772 200 forint volt, 9,0%-kal nagyobb az egy évvel korábbinál.

A nettó átlagkereset 541 200 forintot ért el, ez 11,2%-kal magasabb volt, mint 2025 áprilisában. A nettó átlagkereset növekedését jelentősen befolyásolta a 2025. július 1-jétől és a 2026. január 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény, illetve a 2025. október 1-jétől bevezetett három gyermeket nevelő anyák, valamint a 2026. január 1-jétől bevezetett 2 gyermeket nevelő 40 év alatti anyák szja-mentessége és a 30 év alatti anyák adókedvezményének bővülése.

A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 711 400 forint volt, ami 8,4%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 705 000, a költségvetésben 720 200, a nonprofit szektorban 747 000 forintot tett ki, 8,0 és 9,8, illetve 7,9%-kal nőtt egy év alatt. A költségvetési szektor átlagot meghaladó keresetnövekedését az előre ütemezett béremelések magyarázzák.

A reálkereset 8,9%-kal nagyobb lett a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért, 2,1%-os növekedése mellett. A bruttó mediánkereset 616 000 forintot ért el, ami 9,1%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A nettó kereset mediánértéke 436 400 forintot tett ki, ez 11,1%-kal felülmúlta az előző év azonos időszaki értéket.