Már a fiatal magyaroknak sem csak a pénz számít: ez tartja vissza őket a külföldi munkától

Bár a magyar munkavállalók többsége elégedett jelenlegi állásával, a külföldi munkavállalás lehetősége továbbra is sokakat foglalkoztat. A Profession.hu friss, reprezentatív kutatása szerint ugyanakkor egy év alatt érezhetően csökkent azok aránya, akik nyitottak lennének arra, hogy más országban vállaljanak munkát.

A felmérés szerint a magyarok 88 százaléka még soha nem dolgozott külföldön, közülük azonban 39 százalék elképzelhetőnek tartaná, hogy egy kedvező ajánlat esetén külföldre költözzön. Ez jelentős visszaesés a tavalyi adatokhoz képest, amikor még minden második válaszadó nyilatkozott így.

A külföldi munkavállalás iránt továbbra is a fiatalok érdeklődnek a leginkább. A Z generáció tagjai közül tízből hatan költöznének másik országba egy jó álláslehetőség kedvéért, bár ez az arány is csökkent az előző évhez képest, amikor még tízből heten gondolkodtak így. A budapestiek szintén nyitottabbak az átlagnál: több mint felük vállalna munkát külföldön.

Dencső Blanka, a Profession.hu piackutatási és üzletfejlesztési szakértője szerint a fiatalok esetében nem kizárólag a magasabb fizetés jelent vonzerőt. A külföldi munkavállalás sokak számára a tapasztalatszerzés, a nyelvtanulás és a szakmai fejlődés lehetőségét is jelenti.

A célországok tekintetében továbbra is Európa számít a legnépszerűbbnek. A külföldi munkavállalásra nyitottak 89 százaléka valamely európai országban képzeli el a jövőjét. A legvonzóbb célpont továbbra is Ausztria, amelyet a válaszadók 64 százaléka jelölt meg. Svájc a második helyen végzett 49 százalékkal, míg Németországot 46 százalék választaná.

A kutatás arra is rávilágított, hogy a külföldi munkavállalás legnagyobb akadályát sok esetben nem maga a munkavégzés jelenti. Azok közül, akik még nem dolgoztak más országban, 32 százalék családi okokra, 31 százalék nyelvi nehézségekre, 24 százalék pedig a bizonytalanságtól való félelemre hivatkozott. A válaszadók ötöde úgy érzi, számára kedvezőbb Magyarországon élni és dolgozni.

A potenciális külföldi munkavállalók jelentős segítséget várnának a munkáltatóktól. A megkérdezettek 73 százaléka szerint a lakhatási támogatás lenne a legfontosabb, 60 százalék a vízum- és munkavállalási ügyintézés támogatását emelte ki, míg 57 százalék a nyelvi képzéseket tartaná hasznosnak. A válaszadók fele szerint a megfelelő betanítás és beilleszkedési program is fontos feltétele lenne a sikeres költözésnek.

A felmérésből az is kiderült, hogy bár sok magyar családban vagy baráti körben van külföldön dolgozó ismerős, ez önmagában ritkán ösztönöz másokat a kivándorlásra. Az érintettek többsége örül hozzátartozója sikerének, de nem tervezi, hogy követi őt.

A Profession.hu szerint a külföldi munkavállalás továbbra is reális alternatíva sok magyar számára, ugyanakkor az elmúlt egy évben mérséklődött az erre való nyitottság. A döntéseket egyre inkább az élethelyzet, a családi kötődések és a gyakorlati szempontok határozzák meg.