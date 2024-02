Tömegeket keresnek erre a melóra itthon: 600 ezres bért is adnak, végzettség sem kell hozzá

Targoncás és raktározó munkakörbe keresnek a cégek embereket, a fizetés akár havi bruttó 600 ezer is lehet, tehát közel nettó 400 ezer forintot is adnak érte. Végzettséget nem igényel, nyelvtudás sem szükséges, elég ha valakinek van jogosítványa és már rendelkezik némi tapasztalattal a munkakörben.

Targoncás és raktáros munkákból rengeteget találni az interneten, számos magyar és külföldi cég keres ilyen pozícióba embereket. Végzettség gyakorlatilag nem is kell, az egyetlen elvárás a 'B' kategóriás jogosítvány megléte, illetve előnyben részesítik a tapasztalattal rendelkezők jelentkezését.

A közösségi médiában találtuk a hirdetést, amelyben a HAPP Fuvarozó és Szállítmányozó Kft. keres számos munkakörbe új kollégákat. A videóban el is hangzik egy igen hívogató fizetés is.

A nyitott pozíciók, melyekre jelentkezőket várnak, a helyszín megjelölésével:

Napi bejárós áruházi kiszállítás, Bicske (havi bruttó 650 000- 700 000 Ft)

Nemzetközi gépkocsikezelő, Márkó

Beugrós Hűtős szerelvény, Szigetszentmiklós, Biatorbágy

Raktáros targoncás állás, Szentkirályszabadja

Értékesítő munkatárs, Biatorbágy

Mindegyikre nem hangzik el fizetésmegjelölés és a vállalat karrier honlapján sincsen feltüntetve. A HAPP által meghirdetett pozíciók közül targoncás, raktáros munkakörbe találtunk más cégeknél is hirdetést, így ezt a szektort vizsgáltuk az elemzésünk során. Megnéztük, hogy maga a szállító, raktározó szektorban mennyi volt az átlagos bruttó fizetés, és néhány cég fizetésmegjelöléssel kiírt pályázatát is megnéztük. A nehézség ezeknél a munkaköröknél úgy általában a munkavégzés helye, jellemzően vidéki telephelyű raktárakban kell végezni a munkát.

Mennyit keresnek a targoncások?

A fent említett cégen felül megnéztük, hogy más hasonló profilú munkaadóknál mennyit lehet keresni a szektorban és ez hogyan viszonyul az szállító és raktározó munkakör, KSH által meghatározott bruttó átlagfizetéséhez.

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 2023 novemberi adatok szerint 621 200 forint volt, 14,1%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 548 600 forintra becsülhető. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 547 500, a költségvetésben 539 100, a nonprofit szektorban 587 200 forintot tett ki. Ezekhez az összegekhez képest a raktározás és szállító szektor 2023 év végi bruttó átlagfizetés 550,8 ezer forint volt, tehát valamivel a rendszeres (prémiumok és juttatások nélküli) fizetés felett helyezkedett el.

A következő táblázatban a szektor néhány, ebben a pozícióban meghirdetett bérajánlatát hasonlítottuk össze.

Ebben a munkakörben rengeteg állást lehet találni, de fizetésmegjelölés nem mindenhol van feltüntetve. A keresgélés során például az IKEA, a Reál élelmiszer boltokba is találtunk több hirdetést is. Számos juttatás és részletes leírás található a munkakörről, de a konkrét fizetés nem szerepel a kiírásban. De a táblázatból is jól látszik, hogy igen sokszínű a bértábla.

Valahol akár bruttó 600 ezer forint körül, tehát nettó közel 400 ezer forinoto is adnak ebben a munkakörben

míg a legtöbb esetben bruttó 450 ezer körül mozog a fizetés, ami jóval közelebb van az KSH által megjelölt átlag bruttó fizetéshez. De ez a fizetés is nettó 300 ezer körül mozog.

Az elvárásokat tekintve, mindenhol ugyanazt írják

nyelvtudásra nincsen szükség,

általános iskolai végzettség elég,

'B' kat. jogosítvány megléte,

és mindenhol az elvárások között szerepel 1-3 év tapasztalat is.

A munkakörhöz tartozó feladatok egészen sokszínűek, általában: