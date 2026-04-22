Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Az irodai folyosón táncoló boldog munkavállaló kapott előléptetés ünnepli a sikert magasabb fizetés kap pénzügyi bónusz, jelölt posztra felvették, a munkavállaló úgy érzi, izgatott munka végeztem, a pénteki koncepciója
HRCENTRUM

Titkos fegyver a fluktuáció ellen: így tarthatják meg a legjobb dolgozókat a magyar cégek béremelés nélkül

Pénzcentrum
2026. április 22. 17:29

Miközben a vállalatok számára komoly kihívást jelenthet a tehetségek bevonzása és megtartása, a hosszútávú ösztönzőprogramok Magyarországon továbbra sem elterjedtek széles körben. A részvény- vagy teljesítményalapú, illetve halasztott juttatási konstrukciók nemcsak erősíthetik a munkavállalói lojalitást és csökkenthetik a fluktuációt, hanem megfelelő kialakítás mellett adózási szempontból is versenyképes alternatívát jelenthetnek a hagyományos bérelemek mellett. Szakértők szerint ugyanakkor az előnyök csak körültekintő tervezéssel, megfelelő adókezeléssel és a HR-stratégiába illesztett megközelítéssel érvényesíthetők.

A (kulcs)munkavállalók bevonzása, megtartása és ösztönzése a legkülönbözőbb iparágakban jelent visszatérő kihívást, függetlenül attól, hogy az üzleti, makrogazdasági körülmények mennyire kedvezőek. Miközben a béremelések mozgástere manapság gyakran korlátozott, számos cég még mindig nem él azokkal a hosszútávú ösztönzőprogramokkal, amelyek hatékonyan növelhetik a munkáltató vonzerejét – akár kedvező adózási feltételek mellett.

„Nemzetközi szinten a hosszútávú ösztönzők – például részvény vagy teljesítményalapú programok – hosszú ideje a versenyképes javadalmazási csomagok szerves részét képezik, különösen például az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban. Magyarországon ugyanakkor ezek a megoldások még mindig kevéssé elterjedtek, és sok vezető fejében elsősorban bonyolult, kockázatos, vagy csak nagyvállalatok számára elérhető konstrukciókként jelennek meg” – mondta Baranyi Gábor, a Deloitte adóosztályának partnere.

A hosszútávú ösztönzőprogramok egyik legnagyobb előnye, hogy a munkavállalók érdekeltségét közvetlenül a vállalat hosszú távú sikeréhez kapcsolják. Ez erősíti a lojalitást, csökkenti a fluktuációt, és segít abban, hogy a kulcsemberek ne kizárólag rövid távú bérszempontok alapján hozzanak üzleti és karrierdöntéseket.

Több megoldás, eltérő adózási hatások

Fontos kiemelni, hogy a hosszútávú ösztönzésnek több, egymástól jelentősen eltérő formája létezik. Ide tartozhatnak például a munkavállalói résztulajdonosi programok, a dolgozói részvények, a „klasszikus” részvény vagy fantomrészvény alapú konstrukciók, illetve különböző, hosszabb időtávra halasztott pénzbeli juttatások.

„Egy jól strukturált program nemcsak üzleti, hanem adózási szempontból is előnyös lehet. Bizonyos konstrukciók esetében a juttatás megszerzésekor adóhalasztás érhető el, más esetekben pedig a kifizetések kedvezőbben adózhatnak, mint a hagyományos bérjellegű jövedelmek. Ez mind a munkáltató, mind a munkavállaló számára vonzóbbá teheti a teljes javadalmazási csomagot” – tette hozzá Paulik Laura, a Deloitte adóosztályának szenior menedzsere.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az adóelőny feltétele a körültekintő tervezés

A hosszútávú ösztönzőprogramok bevezetése ugyanakkor nem feltétlenül „pusztán” javadalmazási kérdés. Az eltérő konstrukciók eltérő adó és járulékszabályok alá esnek, és egy nem megfelelően kialakított vagy kezelt program könnyen elveszítheti a várt adóelőnyöket, sőt akár kockázatot is jelenthet a munkáltató és a munkavállalók számára.

A nemzetközi részvényprogramokból származó jövedelmek például kifejezetten a NAV ellenőrzési fókuszában vannak az utóbbi időben.

Éppen ezért kulcsfontosságú, hogy a vállalatok már a tervezési fázisban figyelmet fordítsanak a megfelelő adókezelésre, a jogszabályi megfelelésre, valamint arra, hogy a program illeszkedjen a vállalat javadalmazási és általános HR stratégiájába.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #hr #NAV #bér #adó #munkaerő #munkaerőpiac #munkavállalók #vállalatok #juttatások

HR BLOGGER
coachco  |  2026.04.14 16:58
Mennyire áradt nálunk a Tisza? Mád, Nagykovácsi választás után
Régen írtam blogbejegyzést. Valahogy nem volt hozzá kedvem. De arra jutottam, így négy év után ezt a...
legacykft  |  2026.04.08 14:55
Hiába vagy kiváló szakember, ha nincs valódi hatásod a csoportra
Egyre több olyan szakemberrel találkozunk, akik csoportokkal dolgoznak, legyen szó önismereti folyam...
hrdoktor  |  2026.03.24 15:00
Mit tehetünk a változó kor alvászavarai ellen?
A menopauza beköszönte sokféle testi panasszal járhat, ezek közül az egyik leggyakoribb az alvás min...
laskainelli  |  2026.01.18 19:19
Hogyan legyél túl a szakításon?
Van az a reggel, amikor arra ébredsz, hogy már megint vele álmodtál. Pedig már napok, hetek teltek e...
kovacstunde  |  2025.11.15 08:00
Halál felé vezető úton 5. rész - A gyerek kicsi, de nem hülye
Pár nappal ezelőtt Gabi barátnőmmel beszélgettünk, éppen ennek a cikknek a gondolataival voltam elfo...
VIBER
az MNB által működtetett Valósidejű Bruttó Elszámolási Rendszer, mely a banki nyitva tartási idő egy részében sokkal magasabb díjért cserébe gyors akár másodpercek alatti, de mindenképpen egy napon belüli átutalást kínál. VIBER alapvetően a sürgős, nagy összegű, főként üzleti célú átutalások teljesítésére szolgál

AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
