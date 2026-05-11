Orbán Anita meghallgatásán egyértelmű nyugati elköteleződést, a nemzetközi bizalom helyreállítását és az uniós források lehívását nevezte meg fő céljaként.
Kiderült az erős forint és a belengetett euró sötét oldala: magyar cégek tömegeinek érik a hidegzuhany
A forint elmúlt időszakban tapasztalt erősödése és az euróbevezetés ígéretével járó gazdaságpolitikai irányváltás nehéz helyzetbe hozza a magyar exportvállalatokat. Ez különösen a kkv-szektort érinti érzékenyen. A stabilitást célzó lépések tartósan erős forintot vetítenek előre, így a gyenge árfolyamra építő modellnek vége. A régiós tapasztalatok alapján a versenyképesség megőrzéséhez a cégek részéről mélyreható szerkezeti alkalmazkodásra, a kormányzat részéről pedig célzott támogatásokra van szükség - írja a Portfolio elemzése.
A forint árfolyama az euróval és a dollárral szemben is többéves csúcsra ért az elmúlt időszakban. Ezt a nemzetközi piaci hangulat javulása mellett a hazai monetáris szigorítás is támogatja. Emellett a politikai várakozások – köztük a makrogazdasági stabilitás és az euróbevezetés melletti elköteleződés – is erősítik az árfolyamot.
Míg ez a trend kifejezetten kedvez a befektetőknek és az importőröknek, a magyar exportcégek komoly bevételkiesést szenvednek el. Számukra az erősödő forint a hazai fizetőeszközben kifejezett bevételek drasztikus csökkenését jelenti. Eközben itthon magas inflációs nyomással és meredeken növekvő bérköltségekkel kell megküzdeniük.
Az elmúlt másfél évtizedben a hazai vállalatok hozzászokhattak a forint folyamatos leértékelődéséhez, amely mesterségesen javította a jövedelmezőségüket. Ezzel a növekedéstámogató, magasabb inflációt is toleráló gazdaságpolitikai modellel azonban a jegybank már szakított. A jövőben egyértelműen az árstabilitás kerül a fókuszba. Az európai közös valuta bevezetésének terve további garanciát jelent a fegyelmezett költségvetési és monetáris politikára. Mindez azt mutatja, hogy a folyamatos forintgyengülésre építő üzleti stratégiáknak leáldozott.
A kialakult helyzet legnagyobb vesztesei a hazai tulajdonú kis- és középvállalkozások. A külföldi hátterű multinacionális cégeket védi a globális hálózatuk, a cégcsoporton belüli elszámolás és a nagyrészt devizában felmerülő költségstruktúra.
- áll az elemzésben.
Ezzel szemben a magas hazai hozzáadott értékkel dolgozó magyar kkv-k költségei forintban, bevételeik viszont euróban vagy dollárban keletkeznek. A hagyományos fedezeti ügyletek, például a határidős devizaügyletek, csak a rövid távú árfolyam-ingadozások ellen nyújtanak menedéket. A tartós felértékelődés okozta piacvesztést ezekkel nem lehet megakadályozni.
A helyzetből a kiutat kizárólag a szerkezeti alkalmazkodás és a természetes fedezet kialakítása jelenti. A vállalatoknak érdemes a bevételeik és kiadásaik devizanemét összehangolniuk. Ennek egyik módja, ha a beszállítói szolgáltatásoknál devizás számlázásra térnek át, vagy növelik a beszerzéseik importarányát. Mivel egy ilyen átalakulás hosszú időt vesz igénybe, rövid távon elengedhetetlen a kormányzati beavatkozás. Egy felértékelődő devizakörnyezetben az állam célzott hitelekkel, garanciavállalással és a likviditás biztosításával segítheti a cégek túlélését. Erre addig van szükség, amíg a termelékenységet és versenyképességet javító beruházások be nem érnek.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A régiós tapasztalatok azt mutatják, hogy ez az átmeneti, fájdalmas időszak sikeresen átvészelhető. Szlovákiában az eurócsatlakozást megelőző években a korona drasztikusan, mintegy 25 százalékkal erősödött.A lengyel zloty pedig az elmúlt időszakban mutatott a forinthoz hasonló felértékelődést.
- ecseteli a cikk.
Bár ezek a folyamatok mindkét országban megviselték az exportőröket, a kivitel volumene végül nem esett vissza. Ez a célzott állami támogatásoknak, az exporttámogató infrastruktúra fejlesztésének és a rugalmas vállalati alkalmazkodásnak volt köszönhető.
A magyar exportvállalatok helyzete tehát kihívásokkal teli, de egyáltalán nem kilátástalan. Stabil finanszírozási háttérre, az adminisztratív terhek csökkentésére és a halaszthatatlan versenyképességi reformok végrehajtására van szükség. Ezek birtokában az életképes cégek többsége sikeresen alkalmazkodhat a tartósan erős forint és a várható euróbevezetés által kijelölt új gazdasági környezethez.
Bóna Szabolcs: a magyar termőföldnek hazai tulajdonban kell maradnia, ki kell zárni a külföldi cégeket
Az Országgyűlés újonnan felállt Agrár- és Élelmiszergazdasági Bizottsága hétfő reggel meghallgatta Bóna Szabolcsot, a Tisza Párt agrárminiszter-jelöltjét.
Magyar Péterék belenéztek a papírokba, és rögtön léptek: példátlan hiány miatt jön a brutális szigorítás
Pótköltségvetést nyújt be a megalakuló új kormány, mivel az államháztartási hiány április végére elérte az éves cél 91 százalékát.
Ingyen lakás és több ezer eurós támogatás beköltözőknek: magyaroknak is jár a rendkívüli spanyol lehetőség
Ezek voltak a legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb hírek a Pénzcentrumon 2026 19. hetében.
A Pénzcentrum számára kiemelten fontos, hogy ne csak beszéljen az olvasóihoz, hanem valóban meg is értse őket.
A Roszatom vezérigazgatója bízik abban, hogy felgyorsítják a Paks-2 atomerőmű építését.
Magyar Péter: Működő és emberséges Magyarországot építünk - itt van a miniszterelnök teljes beiktatási beszéde!
Nem uralkodni fogok Magyarországon, szolgálni fogom a hazámat - jelentette ki miniszterelnökké választása után Magyar Péter az Országgyűlés alakuló ülésén.
Drasztikus apadásnak indult a legnagyobb hazai folyónk: ritkán látott képződmény bukkant elő a vízből az elképesztő szárazság miatt
Rendkívüli aszályhelyzet sújtja Magyarországot 2026 tavaszán. A tartós csapadékhiány miatt a talaj szárazsága már most a nyári hónapokat idézi.
Új, négyéves csúcsra erősödött a forint az euróval szemben pénteken.
Meddig tartanának ki a világ országai, ha egyik napról a másikra megszakadna az olajellátás? És miért kerül ugyanaz az üzemanyag a világ egyik felén kétszer-háromszor...
Ezt minden palackos ásványvizet ivó magyarnak tudnia kell: hatalmas változás közeleg, erre kell készülni
Vállaláscsomagot ajánlott fel a Szentkirályi Magyarország Kft. a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Versenytanácsának.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 593,63 pontos, 0,44 százalékos csökkenéssel 134 545,20 ponton zárt pénteken.
Áprilisban, egy hónap alatt 429,4 milliárd forint hiányt halmozott fel az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt központi alrendszere.
A fogyasztói árak áprilisban 2,1%-kal haladták meg az egy évvel korábbi szintet idehaza, ami 0,1 százalékponttal alacsonyabb várakozásunknál és a piaci konszenzusnál.
Stagflációs csapda fenyegeti Európát: kiderült, mikor és miért emelhetnek mégis kamatot a nagy jegybankok
Áprilisban mind a négy meghatározó jegybank változatlanul hagyta az irányadó kamatot, de a döntés mögött nagyon különböző monetáris politikai helyzetek állnak.
Legfőbb ügyész: akár Dubajból is visszahozzák Matolcsyék Ferrariait, senki ne számítson rá, hogy sikerül a vagyonkimentés
Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész szerint az MNB-ügyben a Központi Nyomozó Főügyészség már a következő hetekben konkrét eljárási cselekményeket tervez.
Csökkenéssel indulhat a kereskedés pénteken a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.
Forró a talaj az MNB több száz milliárd forintos vagyonvesztése körül: kivonult a Központi Nyomozó Főügyészség
Ügyészségi nyomozók jelentek meg csütörtökön az Állami Számvevőszék (ÁSZ) székházában, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) körüli, több százmilliárd forintos vagyonvesztés gyanúja miatt.
Áprilisban 2,1 százalékos volt az átlagos drágulás az előző év azonos adataihoz képest.
-
Technológia a kertedben: így automatizálhatjuk a kinti munkát (x)
A modern kertápoláshoz most ajándék is jár
-
A tervezés hiánya vezet az ittas vezetéshez – derül ki a Bolt kutatásából (x)
A Bolt Magyarország legfrissebb kutatása rávilágít azokra a valós élethelyzetekre, amelyek az ittas vezetéssel kapcsolatos kockázatos döntésekhez vezetnek
-
Nemzetközi seregszemle, ismét együtt az ipar szereplői (x)
IPAR NAPJAI – MACH TECH – AUTOMOTIVE HUNGARY szakkiállítások 2026. május 18-21. között a HUNGEXPO-n