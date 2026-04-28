Valami nagyon durva történik a magyarok fizetésével: miért tűnik el ennyi pénz a zsebükből?

Magyarországon a gyermektelen munkavállalók esetében a munkát terhelő elvonások továbbra is meghaladják az OECD-átlagot. A kiterjedt családi adókedvezmények azonban érdemben javítanak a gyermeket nevelők helyzetén. Az OECD friss jelentése szerint a hazai adórendszer stabil. A társadalombiztosítási terhek túlsúlya miatt azonban a régiós középmezőny felső részéhez tartozunk, így némileg elmaradunk a legversenyképesebb országoktól.

Az OECD "Taxing Wages 2026" jelentéséből kiderül, hogy 2025-ben az állam egy átlagbért kereső, gyermektelen magyar munkavállaló teljes munkaerőköltségének 41,2 százalékát vonta el. Bár ez az arány az előző évhez képest lényegében nem változott, továbbra is jócskán meghaladja a 35,1 százalékos nemzetközi átlagot. A legtöbb OECD-országban ezzel szemben az adóék emelkedését mérték.

A magasabb hazai adóék hátterében a rendszer szerkezete áll. A terhek zöme ugyanis nem a személyi jövedelemadóból, hanem a munkavállalót terhelő társadalombiztosítási járulékból és a munkáltató által fizetett szociális hozzájárulási adóból fakad. Bagdi Lajos, a Niveus partnere szerint a magyar modell ezen sajátossága közvetlenül befolyásolja a nettó jövedelmeket és a bérköltségeket. Ez a tényező egyúttal megmagyarázza a nemzetközi átlagtól való eltérést is.

Régiós összehasonlításban az ország a felső középmezőnyben helyezkedik el. A gyermektelenek esetében a 41,2 százalékos adóék hajszálpontosan megegyezik a cseh mutatóval. Ez az érték kedvezőbb a szlovén (45,3 százalék), valamint a szlovák (42,7 százalék) tehernél. Lengyelország ugyanakkor jelentős versenyelőnyben van a térségben a maga 35 százalékos mutatójával.

Lényegesen kedvezőbb képet mutat a magyar rendszer, ha a gyermekes családokat vizsgáljuk. A családi adókedvezmények hatására az adóék érdemben csökken.

Egy kétkeresős, két gyermeket nevelő, átlagbérből élő háztartás esetében az elvonás már csak nagyjából 36 százalékos.

Ezzel az értékkel Magyarország közelebb kerül a régiós átlaghoz. Hazánk holtversenyben áll Csehországgal, és jóval kedvezőbb feltételeket biztosít, mint Ausztria (40-41 százalék). A szlovák (30-31 százalék) és a lengyel (26-27 százalék) mutatóktól azonban még a családosok esetében is elmaradunk.

A szakértő szerint a jövőben kulcsfontosságú lehet a munkát terhelő elvonások szerkezetének felülvizsgálata. Erre a versenyképesség, a foglalkoztatás és a nettó jövedelmek növelése érdekében van szükség. A módosítások során különös figyelmet érdemes fordítani az adók és a társadalombiztosítási terhek egymáshoz viszonyított arányára.