Egyre több magyar keresne pénzt ilyen fusimunkákkal: teljesen legális, főállás mellé is bevállalják

2026. március 18. 10:34

Jelentős munkaerőhiány mellett komoly, eddig kiaknázatlan tartalék rejtőzik a magyar munkaerőpiacon. Egy friss felmérés szerint a dolgozók ötöde nyitott lenne rugalmas foglalkoztatásra, sokan kiegészítő jövedelem reményében. Az egyik hazai munkaerőközvetítő kutatás azt is megmutatta, hogy ez a réteg nem alulképzett: többségük gyorsan bevethető és értéket teremt. A cégek azonban egyelőre lassan alkalmazkodnak a megváltozott igényekhez.

Hatalmas a munkaerőhiány Magyarországon, de hatalmas a rejtett tartalék is, akik szeretnének a hagyományos munkarenden kívül dolgozni. A Giggle – egy rapid munkaközvetítő startup – ennek okán a rugalmas munkavállalókkal kapcsolatban készített egy felmérést.

A felmérésből az derült ki, hogy a magyar munkavállalók 20 százaléka szeretne rugalmasa dolgozni. Ennek oka, hogy pénzügyi lehetőségeik korlátozottak, vagy hogy a körülményeik miatt csak ez a fér bele jelenleg az életükbe. A rugalmasság azért is igény számukra, mert keresetkiegészítést gyanánt szeretnék ez beépíteni az életükbe.

A rugalmas munkavállalók a hiedelmekkel ellentétben erősen képzett réteg, 50 százalékuk szakképesítéssel, 20 százalékuk pedig felsőfokú végzettséggel rendelkezik, tehát elmondható, hogy gyorsan be tudnak tanulni 1-1 munkakörbe.

Munkáltatói oldalról is előnyös

A Giggle képviselői hangsúlyozzák, munkáltatói oldalról azért is előnyös a rugalmas munkaerő alkalmazása, mert ezek az munkavállalók azáltal, hogy gyorsan tanulnak be a munkakörben, gyorsan teremtenek értéket, és rövid távon stabilabb teljesítményt nyújtanak. Fontos ugyanakkor, hogy a rugalmas munkavállalóknak konkrétumokra van szükségük, hogy hol, mikor és mennyiért fognak dolgozni, vagyis fontosak a tiszta feladatkörök és a transzparencia.

Hozzátették, hogy ha egyéb juttatásokat is kapnak, nyitottabban a munkavállalók arra, hogy akár valamivel alacsonyabb bérért is hajlandóak legyenek dolgozni, amennyiben a fizetés biztosítja az alapszükségleteket.

Kiemelték, hogy a munkáltatóknak más struktúrában kell gondolkozni, hiszen a munkavállalói igények is megváltoztak. Ez nem csak a rugalmasságot jelenti, hanem például a transzparens bérek is elvárások lettek a munkavállalók részéről.

A United Platforms képviselője ezzel kapcsolatban elmondta, hogy náluk 87 százalékos hozzájárulás, ahhoz, hogy transzparens legyen a bér, tehát a dolgozóik 87 százaléka beleegyezett abba, hogy a bérével tisztában legyenek kollégái. Elmondta, hogy ennek bevezetése a fluktuációt is nagy mértékben mérsékelte, ugyanis ez a szám náluk 27-ről 3 százalékra csökkent.
#hrcentrum #fizetés #munka #gazdaság #felmérés #munkaerőpiac #munkavállalók #munkaerőhiány #rugalmasság #munkáltatók #rugalmas munkaidő #juttatások

