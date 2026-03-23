2026. március 23. hétfő Emőke
13 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Üzletember vagy HR-menedzser felülvizsgálja az önéletrajzokat.
HRCENTRUM

Váratlan fordulat a magyar munkaerőpiacon: elképesztő, mennyi idő alatt találhatsz most új állást

Pénzcentrum
2026. március 23. 17:33

Számottevően rövidült a munkakeresés kezdetétől az új állás betöltéséig szükséges átlagos idő egy friss, reprezentatív felmérése szerint. Míg 2025 első negyedévében átlagosan valamivel több, mint 5 hónapra volt szükségük a magyar munkavállalóknak egy munkahelyváltáshoz, addig mostanra ez az idő 3 hónapra és 22 napra csökkent.

A tavalyinál idén többen jelezték, hogy a napirendjük jelentős részét teszi ki az munkakeresés, és megnövekedett azoknak az aránya is, akik munkanélküliként kezdtek el állások után nézni.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Erős álláskeresői aktivitást jelez, hogy az aktív munkakeresők 40%-a bevallása szerint kiemelten, hetente több órát is foglalkozik munkakereséssel. További 35%-uk fordít erre heti szinten egy-egy órát, 25%-uk pedig csak akkor néz rá a lehetőségekre, ha épp ideje engedi.

Növekedett viszont azoknak a munkavállalóknak az aránya, akik nem a jobb feltételek reményében kerestek új pozíciót, hanem úgy, hogy ekkor nem álltak alkalmazásban. Míg tavaly az aktív álláskeresők 53%-a, addig idén 61%-uk nyilatkozta, hogy nem volt foglalkoztatott, amikor elkezdett pályázni.

Egyre fontosabb a toborzási folyamat optimalizálása

A Profession.hu friss, munkáltatók körében végzett felmérése rámutatott, hogy a vállalatok bár optimisták az idei évi toborzási lehetőségeikkel kapcsolatban, az erre szánt erőforrásokat igyekeznek minél inkább optimalizálni. A visszajelzéseikben a tavalyinál (21%) nagyobb arányban (26%) jelezték, hogy olyan csatornákat preferálnak a munkaerő-felvétel során, amelyek különböző eszközökkel képesek segíteni, hogy a megfelelő jelöltet vegyék fel a folyamat végén.

Az állásportálok népszerűsége nem változott tavalyhoz képest sem a munkavállalói, sem a munkaadói oldalon, ezt követik a sorban az ismerősi ajánlások, amelyek az elmúlt egy évben még gyakrabban fordultak elő, mint az azt megelőzőben, valamint a közösségi média-felületek.

A munkavállalók válaszai alapján az álláskeresés kezdetétől az új pozíció betöltéséig eltelt átlagos idő jelentősen rövidült az elmúlt évhez képest. Az utóbbi hónapokban ugyanakkor az is megfigyelhető, hogy a munkavállalói aktivitás – bár továbbra is magas – mérséklődött, és ezzel párhuzamosan tudatosabbá vált. A jelöltek célzottabban pályáznak, miközben a munkáltatók is egyre inkább pozíció-specifikus elvárások mentén szűkítik a jelölti kört. A magasabb beosztások esetében továbbra is a megtartás dominál, míg a nagy volumenben toborzott, magasabb fluktuációjú pozíciókban élénkebb a mozgás. Ennek a kettősségnek az eredményeként a kereslet és kínálat találkozása hatékonyabbá vált, ami jelentős szerepet játszhat az átlagos álláskeresési idő rövidülésében

 – fogalmazott Szigeti Nikoletta, a Profession Services üzletágvezetője.

Milyen tényezők fontosak a dolgozóknak?

A munkavállalók 13%-a jelenleg aktívan keres új pozíciót és 21%-uk váltott munkahelyet az elmúlt 1 év során. A passzív álláskeresők egy jelentős méretű csoportot tesznek ki (33%) – ők nem böngészik rendszeresen a lehetőségeket, de nyitottak a megkeresésekre és egy jó ajánlat miatt hajlandóak lennének váltani.

A megkérdezettek mérlegelési szempontjai közt leginkább szerepet játszó tényező a jó fizetés és a juttatási csomag (84%), majd ezt követi a munkahely megfelelő elhelyezkedése (68%), a harmadik leggyakrabban említett elem pedig egy új munkahely megítélésében a preferenciáikhoz passzoló munkarend (58%).
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #fizetés #álláskeresés #munka #munkavállaló #foglalkoztatás #állás #munkaerőpiac #munkavállalók #vállalatok #profession

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:45
17:33
17:15
17:01
16:44
HR BLOGGER
legacykft  |  2026.03.20 19:13
Nem új tudásra van szükség, hanem új szemléletre
A tanácsadói munkánk egyik fontos tapasztalata, hogy az emberek nem elsősorban attól változnak meg,...
hrdoktor  |  2026.03.06 11:21
A dohányzás rejtett hatása: így károsítja a gerincet és a mozgásszerveket
A dohányzás egészségkárosító hatásai közül a legtöbben a tüdőbetegségeket vagy a szív- és érrendszer...
laskainelli  |  2026.01.18 19:19
Hogyan legyél túl a szakításon?
Van az a reggel, amikor arra ébredsz, hogy már megint vele álmodtál. Pedig már napok, hetek teltek e...
kovacstunde  |  2025.11.15 08:00
Halál felé vezető úton 5. rész - A gyerek kicsi, de nem hülye
Pár nappal ezelőtt Gabi barátnőmmel beszélgettünk, éppen ennek a cikknek a gondolataival voltam elfo...
vezetoi-coaching  |  2025.11.06 13:37
Rés a pajzs(om)on...
Guys, plagizáltam… már ez is baj, de pláne, hogy nem is tudom, hogy történt… Oltári gáz. Ezt a damag...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 23.
Itt a kiskapu a nyugdíjasoknak: így nem maradnak anyagi segítség nélkül, ha beüt a baj
2026. március 22.
Hidegzuhany a magyar utazóknak: emiatt fizethetünk idén vagyonokat a nyaralásért
2026. március 23.
Donald Trump ébresztheti fel Európát az éber kómából: a NATO felbomlása lehet a járulékos veszteség?
2026. március 23.
Kiderült az igazság a magyar üzemanyagárokról: hiába Trump dominanciája, brutál drágulást hozhat egy rossz lépés
2026. március 23.
Kamu webshopok lepték el a hazai internetet: rengeteg magyart húznak le sok pénzzel, az adataikat is ellopják
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 23. hétfő
Emőke
13. hét
Március 23.
Meteorológiai világnap
Március 23.
A magyar-lengyel barátság napja
Március 23.
A magyar ejtőernyősök napja
Ajánlatunk
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Itt a bejelentés, 400 ezres jutalmat kapnak ezek az állami dolgozók: ők lesznek rá jogosultak
2
2 hónapja
Az járhat most nagyon jól, akinek ilyen végzettsége van: szabályosan sorba állnak értük a cégek, jó pénzt fizetnek
3
3 hete
Durva számok csaptak arcul minket: tényleg ennyi a magyar rendőrök fizetése 2026-ban
4
1 hónapja
Hidegzuhany a németországi magyaroknak: nem kapkodnak már értük a korábbi slágerszakmákban
5
2 hónapja
Bajban a kecskeméti Mercedes-gyár? A dolgozók állítják: alig kapnak munkát, a toborzás is leállt
PÉNZÜGYI KISOKOS
Halandósági tábla
statisztikai, demográfiai számításokon alapuló táblázat, amely azt mutatja, hogy pl. 100 000 újszülött fiú/lány közül hány éri el az 1, 2, 3, ... 100 éves kort, ha a halandóság úgy alakul, mint azt a táblázat készítésének pillanatában megfigyelték.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 23. 16:02
Donald Trump ébresztheti fel Európát az éber kómából: a NATO felbomlása lehet a járulékos veszteség?
Pénzcentrum  |  2026. március 23. 13:30
Keleti Arthur: jobb emberekké, és nem jobb robotokká kell válnunk
Agrárszektor  |  2026. március 23. 17:31
Különleges hálózat húzódik a hazai erdők mélyén: sokan nem is tudják