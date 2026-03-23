Váratlan fordulat a magyar munkaerőpiacon: elképesztő, mennyi idő alatt találhatsz most új állást

Számottevően rövidült a munkakeresés kezdetétől az új állás betöltéséig szükséges átlagos idő egy friss, reprezentatív felmérése szerint. Míg 2025 első negyedévében átlagosan valamivel több, mint 5 hónapra volt szükségük a magyar munkavállalóknak egy munkahelyváltáshoz, addig mostanra ez az idő 3 hónapra és 22 napra csökkent.

A tavalyinál idén többen jelezték, hogy a napirendjük jelentős részét teszi ki az munkakeresés, és megnövekedett azoknak az aránya is, akik munkanélküliként kezdtek el állások után nézni.

Erős álláskeresői aktivitást jelez, hogy az aktív munkakeresők 40%-a bevallása szerint kiemelten, hetente több órát is foglalkozik munkakereséssel. További 35%-uk fordít erre heti szinten egy-egy órát, 25%-uk pedig csak akkor néz rá a lehetőségekre, ha épp ideje engedi.

Növekedett viszont azoknak a munkavállalóknak az aránya, akik nem a jobb feltételek reményében kerestek új pozíciót, hanem úgy, hogy ekkor nem álltak alkalmazásban. Míg tavaly az aktív álláskeresők 53%-a, addig idén 61%-uk nyilatkozta, hogy nem volt foglalkoztatott, amikor elkezdett pályázni.

Egyre fontosabb a toborzási folyamat optimalizálása

A Profession.hu friss, munkáltatók körében végzett felmérése rámutatott, hogy a vállalatok bár optimisták az idei évi toborzási lehetőségeikkel kapcsolatban, az erre szánt erőforrásokat igyekeznek minél inkább optimalizálni. A visszajelzéseikben a tavalyinál (21%) nagyobb arányban (26%) jelezték, hogy olyan csatornákat preferálnak a munkaerő-felvétel során, amelyek különböző eszközökkel képesek segíteni, hogy a megfelelő jelöltet vegyék fel a folyamat végén.

Az állásportálok népszerűsége nem változott tavalyhoz képest sem a munkavállalói, sem a munkaadói oldalon, ezt követik a sorban az ismerősi ajánlások, amelyek az elmúlt egy évben még gyakrabban fordultak elő, mint az azt megelőzőben, valamint a közösségi média-felületek.

A munkavállalók válaszai alapján az álláskeresés kezdetétől az új pozíció betöltéséig eltelt átlagos idő jelentősen rövidült az elmúlt évhez képest. Az utóbbi hónapokban ugyanakkor az is megfigyelhető, hogy a munkavállalói aktivitás – bár továbbra is magas – mérséklődött, és ezzel párhuzamosan tudatosabbá vált. A jelöltek célzottabban pályáznak, miközben a munkáltatók is egyre inkább pozíció-specifikus elvárások mentén szűkítik a jelölti kört. A magasabb beosztások esetében továbbra is a megtartás dominál, míg a nagy volumenben toborzott, magasabb fluktuációjú pozíciókban élénkebb a mozgás. Ennek a kettősségnek az eredményeként a kereslet és kínálat találkozása hatékonyabbá vált, ami jelentős szerepet játszhat az átlagos álláskeresési idő rövidülésében

– fogalmazott Szigeti Nikoletta, a Profession Services üzletágvezetője.

Milyen tényezők fontosak a dolgozóknak?

A munkavállalók 13%-a jelenleg aktívan keres új pozíciót és 21%-uk váltott munkahelyet az elmúlt 1 év során. A passzív álláskeresők egy jelentős méretű csoportot tesznek ki (33%) – ők nem böngészik rendszeresen a lehetőségeket, de nyitottak a megkeresésekre és egy jó ajánlat miatt hajlandóak lennének váltani.

A megkérdezettek mérlegelési szempontjai közt leginkább szerepet játszó tényező a jó fizetés és a juttatási csomag (84%), majd ezt követi a munkahely megfelelő elhelyezkedése (68%), a harmadik leggyakrabban említett elem pedig egy új munkahely megítélésében a preferenciáikhoz passzoló munkarend (58%).