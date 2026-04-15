2026. április 15. szerda Anasztázia, Tas
16 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy elegáns öltönyös férfi egy faasztalra tette a kezét egy papírlap és egy töltőtoll mellé. Arc nélkül. Névtelen tárgyalási résztvevő: főnök, hivatalnok, ügyvéd vagy üzletember. Közelkép
Gazdaság

Itt a 10 pontos követeléslista: kemény üzenetet küldtek az új kormánynak a magyar dolgozók képviselői

Pénzcentrum
2026. április 15. 16:32

A korábbinál lényegesen nagyobb figyelmet kér és remél a munkavállalók számára az új kormánytól a Magyar Szakszervezeti Szövetség, amely ennek érdekében folyamatos érdemi egyeztetést szorgalmaz az új döntéshozóknál is – reagált közleményben a MASZSZ az egyre gyakrabban elhangzó kérdésre: mit várnak a szakszervezetek az ország új irányítóitól. A szervezet a kormány első hivatalos munkanapján az illetékes szakminiszter figyelmébe fogja ajánlani a hónapokkal ezelőtt összeállított 10 pontos munkavállalói követeléscsomagot és azt a Fehér könyvet, amely a változtatások indokait és megoldási javaslatait is részletezi.

A Magyar Szakszervezeti Szövetség a munkavállalók érdekében jelentős változást remél az új kormány felállása után. A MASZSZ abban a reményben üdvözli a Tisza győzelmét, hogy megkezdődhet egy, az elmúlt 16 évben szisztematikusan lenullázott közvetlen egyeztetési folyamat azokkal a döntéshozókkal, akik a szakszervezetek és a munkavállalók életét meghatározó törvényekről döntenek – mondta Zlati Róbert.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke hangsúlyozta, szervezetük már hónapokkal ezelőtt 10 pontban összefoglalta a legsürgősebb és a legfontosabb alapvető változtatási elvárásait azzal a céllal, hogy a követeléscsomagot egy online kampány után, erős társadalmi támogatással eljuttassa a mindenkori kormány illetékeseihez.

Kapcsolódó cikkeink:

"Már tudjuk, hogy ez a Tisza kormány lesz. Az elvárásokat a szövetség nem az új kormány politikai színe, hanem a legfontosabb tennivalók alapján állította össze, s ennek bizonyítékául korábban el is küldte azt a politikai pártoknak" – magyarázza Zlati Róbert.

Egyelőre nem sokat tudni arról, hogy a hamarosan megalakuló Tisza-kormány pontosan milyen és mennyi változtatást tervez a munka világában, bár az biztató, hogy a programja egy pontja a Munka törvénykönyve megváltoztatását is tartalmazza. Ehhez például igen jó kiinduló alap lehet az említett 10 pontos követeléscsomag

– véli az elnök.

Mivel a MASZSZ, a legnagyobb hazai érdekvédelmi szövetség eddig hiába remélte és követelte a kormánytól, hogy a munka világát érintő törvények és jogszabályok létrehozásakor vagy változtatásakor érdemben, s ne csak látszólag egyeztessen a társadalmi szervezetekkel, most reméli, hogy a hatalom új képviselőivel ez sikerülni fog – szögezte le az elnök hozzátéve, hogy továbbra is elvárják: nélkülük ne hozzanak a munkavállalókat érintő döntéseket.

A MASZSZ 10 pontos követeléscsomagjából is kiderül, a szövetség a korábbinál lényegesen nagyobb figyelmet kér a munkavállalóknak, s elvárja a megfelelő bérrendszer kialakítását, a munkavállalói jogok és a szakszervezeti vívmányok, helyreállítását, munkahelyi biztonságot, s nem utolsó sorban a nyugdíjrendszer igazságosabbá tételét – említ néhányat a 10 pontból Zlati Róbert.

A szövetség elnöke leszögezi: a követelések megvalósítása, megvitatása érdekében a MASZSZ készen áll az együttműködésre.

Íme a 10 pontos követeléslista:

  1. Tisztes megélhetést minden munkahelyen!
    A minimálbér érje el a magyarországi átlagkereset felét, és ne legyen megélhetési
    kényszer a túlóra, másodállás vagy “mellékes”!
  2. Tervezhető béreket, tervezhető életet!
    A bónuszok ne helyettesítsék az alapbért: az egyoldalúan adható juttatások aránya legfeljebb a kereset 15 százaléka legyen, a többi épüljön be az alapbérbe
  3. Egyenlő értékű munkáért, egyenlő bért!
    Szűnjön meg a bértitok, hogy ugyanazért a munkáért ugyanaz a bér és juttatási csomag járjon mindenkinek!
  4. Nem azért élünk, hogy dolgozzunk!
    Legfeljebb 2 hónapos munkaidőkeret bevezetésére legyen lehetősége a cégeknek! Mindenkinek járjon minimum két nap összefüggő heti pihenőidő, minden körülmények között!
  5. Mondjunk nemet a kiszolgáltatott foglalkoztatásra!
    A “rugalmas” foglalkoztatás ne jelentsen kiszolgáltatottságot: a kölcsönzött dolgozók bére és juttatása legyen ugyanaz, mint az azonos munkát végző állományban lévőké!
  6. Nulla munkahelyi halálesetet!
    Erős munkavédelem kell! A halálos munkahelyi balesetek száma csökkenjen nullára — több ellenőrzést, erősebb intézményeket, valódi következményeket követelünk!
  7. A törvényszegők ne kapjanak közpénzt!
    Öt évig ne kaphassanak állami támogatást és ne indulhassanak közbeszerzésen azok a cégek, amelyek sorozatosan megsértik a munkajogi, munkavédelmi és érdekképviseleti szabályokat!
  8. Szabad szervezkedést!
    Védjék jobban a szakszervezeti tisztségviselőket, és szűnjenek meg a sztrájkjog indokolatlan korlátozásai!
  9. Ne legyen luxus a lakhatás!
    A GDP 1 százalékát fordítsák a lakhatási válság enyhítésére, és induljon nagyszabású állami bérlakásépítési program!
  10. Ne jelentsen nyomort a nyugdíjas lét!
    A nyugdíjminimum érje el a mindenkori nettó minimálbér felét, és a nyugdíjemelés kö- vesse a bérek és árak alakulását is!
Címlapkép: Getty Images
#kormány #bér #munka #szakszervezet #gazdaság #nyugdíjrendszer #bérek #munkavállalók #jog #maszsz #társadalom #törvénymódosítás #politika

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
17:44
17:42
17:36
17:21
17:15
NAPTÁR
Tovább
2026. április 15. szerda
Anasztázia, Tas
16. hét
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Telebank
telefonos automata rendszer, mely azonosítás után képes a számlatulajdonos egyszerű kérdéseire válaszolni (pl. számlaegyenleg lekérdezése), illetve egyszerű műveleteket végrehajtani, pl. átutalás indítása előre rögzített adatokkal

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
