Itt a 10 pontos követeléslista: kemény üzenetet küldtek az új kormánynak a magyar dolgozók képviselői

A korábbinál lényegesen nagyobb figyelmet kér és remél a munkavállalók számára az új kormánytól a Magyar Szakszervezeti Szövetség, amely ennek érdekében folyamatos érdemi egyeztetést szorgalmaz az új döntéshozóknál is – reagált közleményben a MASZSZ az egyre gyakrabban elhangzó kérdésre: mit várnak a szakszervezetek az ország új irányítóitól. A szervezet a kormány első hivatalos munkanapján az illetékes szakminiszter figyelmébe fogja ajánlani a hónapokkal ezelőtt összeállított 10 pontos munkavállalói követeléscsomagot és azt a Fehér könyvet, amely a változtatások indokait és megoldási javaslatait is részletezi.

A Magyar Szakszervezeti Szövetség a munkavállalók érdekében jelentős változást remél az új kormány felállása után. A MASZSZ abban a reményben üdvözli a Tisza győzelmét, hogy megkezdődhet egy, az elmúlt 16 évben szisztematikusan lenullázott közvetlen egyeztetési folyamat azokkal a döntéshozókkal, akik a szakszervezetek és a munkavállalók életét meghatározó törvényekről döntenek – mondta Zlati Róbert.

A Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke hangsúlyozta, szervezetük már hónapokkal ezelőtt 10 pontban összefoglalta a legsürgősebb és a legfontosabb alapvető változtatási elvárásait azzal a céllal, hogy a követeléscsomagot egy online kampány után, erős társadalmi támogatással eljuttassa a mindenkori kormány illetékeseihez.

"Már tudjuk, hogy ez a Tisza kormány lesz. Az elvárásokat a szövetség nem az új kormány politikai színe, hanem a legfontosabb tennivalók alapján állította össze, s ennek bizonyítékául korábban el is küldte azt a politikai pártoknak" – magyarázza Zlati Róbert.

Egyelőre nem sokat tudni arról, hogy a hamarosan megalakuló Tisza-kormány pontosan milyen és mennyi változtatást tervez a munka világában, bár az biztató, hogy a programja egy pontja a Munka törvénykönyve megváltoztatását is tartalmazza. Ehhez például igen jó kiinduló alap lehet az említett 10 pontos követeléscsomag

– véli az elnök.

Mivel a MASZSZ, a legnagyobb hazai érdekvédelmi szövetség eddig hiába remélte és követelte a kormánytól, hogy a munka világát érintő törvények és jogszabályok létrehozásakor vagy változtatásakor érdemben, s ne csak látszólag egyeztessen a társadalmi szervezetekkel, most reméli, hogy a hatalom új képviselőivel ez sikerülni fog – szögezte le az elnök hozzátéve, hogy továbbra is elvárják: nélkülük ne hozzanak a munkavállalókat érintő döntéseket.

A MASZSZ 10 pontos követeléscsomagjából is kiderül, a szövetség a korábbinál lényegesen nagyobb figyelmet kér a munkavállalóknak, s elvárja a megfelelő bérrendszer kialakítását, a munkavállalói jogok és a szakszervezeti vívmányok, helyreállítását, munkahelyi biztonságot, s nem utolsó sorban a nyugdíjrendszer igazságosabbá tételét – említ néhányat a 10 pontból Zlati Róbert.

A szövetség elnöke leszögezi: a követelések megvalósítása, megvitatása érdekében a MASZSZ készen áll az együttműködésre.

Íme a 10 pontos követeléslista: