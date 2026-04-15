Itt a 10 pontos követeléslista: kemény üzenetet küldtek az új kormánynak a magyar dolgozók képviselői
A korábbinál lényegesen nagyobb figyelmet kér és remél a munkavállalók számára az új kormánytól a Magyar Szakszervezeti Szövetség, amely ennek érdekében folyamatos érdemi egyeztetést szorgalmaz az új döntéshozóknál is – reagált közleményben a MASZSZ az egyre gyakrabban elhangzó kérdésre: mit várnak a szakszervezetek az ország új irányítóitól. A szervezet a kormány első hivatalos munkanapján az illetékes szakminiszter figyelmébe fogja ajánlani a hónapokkal ezelőtt összeállított 10 pontos munkavállalói követeléscsomagot és azt a Fehér könyvet, amely a változtatások indokait és megoldási javaslatait is részletezi.
A Magyar Szakszervezeti Szövetség a munkavállalók érdekében jelentős változást remél az új kormány felállása után. A MASZSZ abban a reményben üdvözli a Tisza győzelmét, hogy megkezdődhet egy, az elmúlt 16 évben szisztematikusan lenullázott közvetlen egyeztetési folyamat azokkal a döntéshozókkal, akik a szakszervezetek és a munkavállalók életét meghatározó törvényekről döntenek – mondta Zlati Róbert.
A Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke hangsúlyozta, szervezetük már hónapokkal ezelőtt 10 pontban összefoglalta a legsürgősebb és a legfontosabb alapvető változtatási elvárásait azzal a céllal, hogy a követeléscsomagot egy online kampány után, erős társadalmi támogatással eljuttassa a mindenkori kormány illetékeseihez.
"Már tudjuk, hogy ez a Tisza kormány lesz. Az elvárásokat a szövetség nem az új kormány politikai színe, hanem a legfontosabb tennivalók alapján állította össze, s ennek bizonyítékául korábban el is küldte azt a politikai pártoknak" – magyarázza Zlati Róbert.
Egyelőre nem sokat tudni arról, hogy a hamarosan megalakuló Tisza-kormány pontosan milyen és mennyi változtatást tervez a munka világában, bár az biztató, hogy a programja egy pontja a Munka törvénykönyve megváltoztatását is tartalmazza. Ehhez például igen jó kiinduló alap lehet az említett 10 pontos követeléscsomag
– véli az elnök.
Mivel a MASZSZ, a legnagyobb hazai érdekvédelmi szövetség eddig hiába remélte és követelte a kormánytól, hogy a munka világát érintő törvények és jogszabályok létrehozásakor vagy változtatásakor érdemben, s ne csak látszólag egyeztessen a társadalmi szervezetekkel, most reméli, hogy a hatalom új képviselőivel ez sikerülni fog – szögezte le az elnök hozzátéve, hogy továbbra is elvárják: nélkülük ne hozzanak a munkavállalókat érintő döntéseket.
A MASZSZ 10 pontos követeléscsomagjából is kiderül, a szövetség a korábbinál lényegesen nagyobb figyelmet kér a munkavállalóknak, s elvárja a megfelelő bérrendszer kialakítását, a munkavállalói jogok és a szakszervezeti vívmányok, helyreállítását, munkahelyi biztonságot, s nem utolsó sorban a nyugdíjrendszer igazságosabbá tételét – említ néhányat a 10 pontból Zlati Róbert.
A szövetség elnöke leszögezi: a követelések megvalósítása, megvitatása érdekében a MASZSZ készen áll az együttműködésre.
Íme a 10 pontos követeléslista:
- Tisztes megélhetést minden munkahelyen!
A minimálbér érje el a magyarországi átlagkereset felét, és ne legyen megélhetési
kényszer a túlóra, másodállás vagy “mellékes”!
- Tervezhető béreket, tervezhető életet!
A bónuszok ne helyettesítsék az alapbért: az egyoldalúan adható juttatások aránya legfeljebb a kereset 15 százaléka legyen, a többi épüljön be az alapbérbe
- Egyenlő értékű munkáért, egyenlő bért!
Szűnjön meg a bértitok, hogy ugyanazért a munkáért ugyanaz a bér és juttatási csomag járjon mindenkinek!
- Nem azért élünk, hogy dolgozzunk!
Legfeljebb 2 hónapos munkaidőkeret bevezetésére legyen lehetősége a cégeknek! Mindenkinek járjon minimum két nap összefüggő heti pihenőidő, minden körülmények között!
- Mondjunk nemet a kiszolgáltatott foglalkoztatásra!
A “rugalmas” foglalkoztatás ne jelentsen kiszolgáltatottságot: a kölcsönzött dolgozók bére és juttatása legyen ugyanaz, mint az azonos munkát végző állományban lévőké!
- Nulla munkahelyi halálesetet!
Erős munkavédelem kell! A halálos munkahelyi balesetek száma csökkenjen nullára — több ellenőrzést, erősebb intézményeket, valódi következményeket követelünk!
- A törvényszegők ne kapjanak közpénzt!
Öt évig ne kaphassanak állami támogatást és ne indulhassanak közbeszerzésen azok a cégek, amelyek sorozatosan megsértik a munkajogi, munkavédelmi és érdekképviseleti szabályokat!
- Szabad szervezkedést!
Védjék jobban a szakszervezeti tisztségviselőket, és szűnjenek meg a sztrájkjog indokolatlan korlátozásai!
- Ne legyen luxus a lakhatás!
A GDP 1 százalékát fordítsák a lakhatási válság enyhítésére, és induljon nagyszabású állami bérlakásépítési program!
- Ne jelentsen nyomort a nyugdíjas lét!
A nyugdíjminimum érje el a mindenkori nettó minimálbér felét, és a nyugdíjemelés kö- vesse a bérek és árak alakulását is!
