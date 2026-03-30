Döntött a kormány, komoly béremelés jön Magyarországon: kiderült, kiknek a fizetése nőhet akár 17 százalékkal is

Béremelésre számíthatnak a víziközmű‑ágazat dolgozói – erről számolt be V. Németh Zsolt, az Energiaügyi Minisztérium vízgazdálkodásért felelős államtitkára a közösségi oldalán. A kormány döntése értelmében több mint 14 milliárd forint áll rendelkezésre a bérfelzárkóztatási program folytatására.

Az államtitkár szerint az elmúlt években jelentős átalakítások történtek a szektorban: konszolidálták a működést, fenntartható pályára állították az ágazatot, és a béreket sikerült a nemzetgazdasági átlag szintjére emelni. Most újabb lépés következik.

A rendelkezésre bocsátott forrásból 10 és 17 százalék közötti bérfejlesztést hajthatnak végre a szolgáltatók. V. Németh Zsolt hangsúlyozta: a cél az, hogy a víziközmű‑szektor minden munkavállalója részesüljön a béremelésből, és a szolgáltatók egységesen tudják végrehajtani a fejlesztést.