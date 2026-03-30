Körkép női mérnök biztonsági felszerelésben és védősisakban, amint nagy fém úszómedence szerkezetét ellenőrzi az építkezésen az építési folyamat során.
Döntött a kormány, komoly béremelés jön Magyarországon: kiderült, kiknek a fizetése nőhet akár 17 százalékkal is

2026. március 30. 13:14

Béremelés jön a víziközmű‑ágazatban: a kormány több mint 14 milliárd forintot biztosít arra, hogy a szolgáltatóknál 10–17 százalékkal emeljék a dolgozók bérét – jelentette be V. Németh Zsolt államtitkár.

Béremelésre számíthatnak a víziközmű‑ágazat dolgozói – erről számolt be V. Németh Zsolt, az Energiaügyi Minisztérium vízgazdálkodásért felelős államtitkára a közösségi oldalán. A kormány döntése értelmében több mint 14 milliárd forint áll rendelkezésre a bérfelzárkóztatási program folytatására.

Az államtitkár szerint az elmúlt években jelentős átalakítások történtek a szektorban: konszolidálták a működést, fenntartható pályára állították az ágazatot, és a béreket sikerült a nemzetgazdasági átlag szintjére emelni. Most újabb lépés következik.

A rendelkezésre bocsátott forrásból 10 és 17 százalék közötti bérfejlesztést hajthatnak végre a szolgáltatók. V. Németh Zsolt hangsúlyozta: a cél az, hogy a víziközmű‑szektor minden munkavállalója részesüljön a béremelésből, és a szolgáltatók egységesen tudják végrehajtani a fejlesztést.

Kapcsolódó cikkeink:
NEKED AJÁNLJUK
hrdoktor  |  2026.03.24 15:00
Mit tehetünk a változó kor alvászavarai ellen?
A menopauza beköszönte sokféle testi panasszal járhat, ezek közül az egyik leggyakoribb az alvás min...
legacykft  |  2026.03.20 19:13
Nem új tudásra van szükség, hanem új szemléletre
A tanácsadói munkánk egyik fontos tapasztalata, hogy az emberek nem elsősorban attól változnak meg,...
laskainelli  |  2026.01.18 19:19
Hogyan legyél túl a szakításon?
Van az a reggel, amikor arra ébredsz, hogy már megint vele álmodtál. Pedig már napok, hetek teltek e...
kovacstunde  |  2025.11.15 08:00
Halál felé vezető úton 5. rész - A gyerek kicsi, de nem hülye
Pár nappal ezelőtt Gabi barátnőmmel beszélgettünk, éppen ennek a cikknek a gondolataival voltam elfo...
vezetoi-coaching  |  2025.11.06 13:37
Rés a pajzs(om)on...
Guys, plagizáltam… már ez is baj, de pláne, hogy nem is tudom, hogy történt… Oltári gáz. Ezt a damag...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 30.
Kiderült a nagy Lyme-kór titok: ezt nagyon sokan benézik, ha kullancscsípésről van szó - súlyos fertőzés lehet a vége
2026. március 29.
Óriási pilates lázban ég Magyarország: gombamód nyílnak a stúdiók, vagyonokat költenek rá az emberek - mi kerül ezen ennyibe?
2026. március 30.
Minden a húsvétról szól most: bevásárlási roham, durva boltzárak és közel teltházas hotelek várják a magyarokat a hosszú hétvégén
2026. március 30.
Észrevétlenül férkőzött be a magyarok életébe a mesterséges intelligencia: egy nagyszabású hazai kutatás most minden titokra fényt derít
2026. március 30.
Szigorítás jöhet a hazai jogosítványoknál: ha meglépik, ilyen autókat többé nem lehet majd vezetni
1
2 hónapja
Itt a bejelentés, 400 ezres jutalmat kapnak ezek az állami dolgozók: ők lesznek rá jogosultak
2
2 hónapja
Az járhat most nagyon jól, akinek ilyen végzettsége van: szabályosan sorba állnak értük a cégek, jó pénzt fizetnek
3
4 hete
Durva számok csaptak arcul minket: tényleg ennyi a magyar rendőrök fizetése 2026-ban
4
1 hónapja
Hidegzuhany a németországi magyaroknak: nem kapkodnak már értük a korábbi slágerszakmákban
5
2 hónapja
Bajban a kecskeméti Mercedes-gyár? A dolgozók állítják: alig kapnak munkát, a toborzás is leállt
Belföldi fizetések
Belföldi fizetések
ha a fizetést (átutalást) kezdeményező fél számláját és a kedvezményezett fél számláját azonos országban lévő bankok vezetik.

EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 30. 13:03
Minden a húsvétról szól most: bevásárlási roham, durva boltzárak és közel teltházas hotelek várják a magyarokat a hosszú hétvégén
Pénzcentrum  |  2026. március 30. 11:42
Észrevétlenül férkőzött be a magyarok életébe a mesterséges intelligencia: egy nagyszabású hazai kutatás most minden titokra fényt derít
Agrárszektor  |  2026. március 30. 12:32
Csendben óriásit romlott a magyar egyenleg: ez okozta az elcsúszást