Megkezdődött a Himalája tavaszi mászószezonja, miközben Nepál szigorúbb szabályok és magasabb díjak bevezetését tervezi a Mount Everest meghódítására készülők számára.
Döntött a kormány, komoly béremelés jön Magyarországon: kiderült, kiknek a fizetése nőhet akár 17 százalékkal is
Béremelés jön a víziközmű‑ágazatban: a kormány több mint 14 milliárd forintot biztosít arra, hogy a szolgáltatóknál 10–17 százalékkal emeljék a dolgozók bérét – jelentette be V. Németh Zsolt államtitkár.
Béremelésre számíthatnak a víziközmű‑ágazat dolgozói – erről számolt be V. Németh Zsolt, az Energiaügyi Minisztérium vízgazdálkodásért felelős államtitkára a közösségi oldalán. A kormány döntése értelmében több mint 14 milliárd forint áll rendelkezésre a bérfelzárkóztatási program folytatására.
Az államtitkár szerint az elmúlt években jelentős átalakítások történtek a szektorban: konszolidálták a működést, fenntartható pályára állították az ágazatot, és a béreket sikerült a nemzetgazdasági átlag szintjére emelni. Most újabb lépés következik.
A rendelkezésre bocsátott forrásból 10 és 17 százalék közötti bérfejlesztést hajthatnak végre a szolgáltatók. V. Németh Zsolt hangsúlyozta: a cél az, hogy a víziközmű‑szektor minden munkavállalója részesüljön a béremelésből, és a szolgáltatók egységesen tudják végrehajtani a fejlesztést.
Ott a nyomás a cégvezetőkön: lépni az AI-ban, vagy még kivárni?
Töltsd ki a kérdőívünket, csak 5 perc.