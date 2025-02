Szociális hozzájárulási adó 2025: ennyi a szocho mértéke, ekkora kedvezmény jár

A legfontosabb állami bevételek közé tartozik a szociális hozzájárulási adó, melynek jogszabályai évről évre kisebb, vagy éppen jelentősebb mértékű módosításon mennek keresztül. Járjunk utána, mi mindent érdemes tudni a szociális hozzájárulási adó 2025 évi friss változásairól és arról, hogy mennyi a szociális hozzájárulási adó mértéke 2025-ben, avagy mennyi a szochó 2025 évében! Mennyi a szocho plafon, elérhető-e valamilyen szocho kedvezmény 2025 évében, és ha igen, mekkora adókedvezményről van szó?

Cikkünkben minden fontos tudnivalót összegyűjtöttünk a szociális hozzájárulási adó 2025 évi változásaival kapcsolatban: tudd meg, mi a szociális hozzájárulási adó lényege, melyek a legfrissebb szochó 2025 évi tudnivalók és milyen pontokon változott a szocho jogszabály 2025 januárjától. Nézzük, mi az a szocho, mennyi a szocho mértéke 2025-ben, illetve mennyi a szocho kedvezmény 2025 évében és mennyi a szocho plafon összege, kinek kell szociális hozzájárulási adót fizetnie, milyen jövedelmek és jogviszonyok után, és milyen esetekre vonatkozik szociális hozzájárulási adó mentesség 2025 évében!

Mi a szociális hozzájárulási adó?

A szociális hozzájárulási adó (röviden csak szocho vagy szochó) egy, a mai formájában 2019 óta létező (a korábbi szociális hozzájárulási adó és az egészségügyi hozzájárulási adó összevonásából született), százalékban kifejezett adónem, amellyel az adóalanyok az állami szervek működéséhez járulnak hozzá; szabályrendszerét a szociális hozzájárulási adó törvény (2018. évi LII. törvény a szociális hozzájárulási adóról) összegzi. A szociális hozzájárulási adó kapcsán fontos tudnunk, hogy

a szochó a munkáltatói járulékok közé tartozik: az alkalmazott bruttó bére + a szociális hozzájárulási adó együttesen alkotják a tejes munkáltatói bérköltséget.

A szociális hozzájárulási adó típusai közé soroljuk a munkáltató/kifizető által fizetendő szociális hozzájárulási adó mellett a külön adózó jövedelmek után a magánszemélyektől levont szochót, a béren kívüli juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adót és az egyes meghatározott juttatások szochóját.

Mennyi a szocho mértéke 2025 évében?

Mind a magyar dolgozók, mind a munkáltatók részéről a leggyakoribb kérdések közé tartozik, hogy hány százalék a szociális hozzájárulási adó, avagy mennyi a szochó mértéke 2025 során. Nos, a szociális hozzájárulási adó mértéke 2025 évében nem változott, alapesetben (egyedi alapon meghatározott járulékkedvezmények figyelembevétele nélkül)

a szochó 2025-ben 13% munkáltatói járulék, melynek alapja a munkavállaló bruttó bére.

Mit jelent mindez a gyakorlatban? Ha feltételezzük, hogy egy átlagos magyar munkavállaló munkabére nettó 400 000 Ft (ekkora összeg érkezik meg a számlájára fizetésnapon), és tudjuk, hogy a béréből 15% szja-t és 18,5% tb-járulékot vontak le (ezek a munkavállalói járulékok, amelyek a dolgozót terhelik) akkor könnyen kiszámolhatjuk, hogy a bruttó munkabére ~601 500 Ft. Erre a bruttó bérre jön rá +13% szochó (munkáltatói járulék, azaz a munkáltató költsége befizetni, nem a dolgozóé), ami azt jelenti, hogy egy (kedvezmények nélkül) nettó 400 000 Ft-ot kereső alkalmazott teljes munkáltatói bérköltsége 2025-ben ~679 700 Ft havonta.

A szochó mértéke az elmúlt években csökkenő tendenciát mutatott:

2012. január 1. - 2016. december 31. 27%;

2017. január 1. - 2017. december 31. 22%;

2018. január 1. - 2019. június 30. 19,5%;

2019. július 1. - 2020. június 30. 17,5%;

2020. július 1. - 2021. december 31. 15,5%;

2022. január 1-től 13% a szochó mértéke.

A szociális hozzájárulási adó befizetése: mikor van a szochó fizetés határidő?

A szociális hozzájárulási adó befizetési határidő 2025-ben változatlan formában a tárgyhónapot követő hónap 12-ik napja.

NAV szociális hozzájárulási adó beszedési számlaszám 2025-ben: 10032000-06055912 (258-as kód).

A szociális hozzájárulási adófizetés határa: mennyi a szocho plafon 2025 évében?

A járulékfizetési kötelezettség alsó határa munkaviszonyban foglalkoztatottak esetében a tárgyhó első napján érvényes minimálbér 30%-a, azaz minimum havi 87 240 Ft időarányos része után kell szociális hozzájárulási adót fizetni.

A szociális hozzájárulási adó felső fizetési határa, azaz a szocho plafon mindig az adott évben hatályos legkisebb munkabér havi összegének a 24-szerese – azaz a szocho plafon 2025-ben 290 800 X 24 = 6 979 200 Ft.

Szochó 2025: szociális hozzájárulási adó törvény változások 2025 évében

A Kormány a Magyar Közlöny 119. számában kihirdette az egyes adótörvények módosításáról szóló 2024. évi LV. törvényt, ami több ponton érintette a szociális hozzájárulási adó 2025 évi szabályait (illetve a társadalombiztosítási járulék, röviden tb-járulék 2025 évi fizetését is). A legfrissebb szochó törvény módosítások a következők:

Munkaerőpiacra lépők utáni szochó kedvezmény 2025-ben

2025. január 1-től változott a munkaerőpiacra lépők szociális hozzájárulási adókedvezménye: a szocho változás értelmében korlátozzák a munkaerőpiac friss belépőire vonatkozó adókedvezményt.

Csak azokra az új alkalmazottakra igényelhető szocho kedvezmény 2025 évében, akik az előző 365 napban legfeljebb 92 napot dolgoztak más munkáltatónál (vagy voltak egyéni/társas vállalkozók).

Az új szochó 2025 szabályok értelmében a munkáltató a szocho kedvezményt a foglalkoztatás 1. évében a bruttó munkabér, de legfeljebb a minimálbér után 13%-os, a foglalkoztatás ezt követő további 6 hónapjában pedig 6,5%-os adómértékkel (a szochó felével) megállapított összegben veheti igénybe. Tehát: a munkaerőpiacra lépők utáni szochó kedvezmény 2025-ben összesen 18 hónapig érvényesíthető. A 2024. augusztus 1-je előtt létesített munkaviszonyoknál a szocho kedvezmény érvényesítési időszaka továbbra is a kedvezményezett foglalkoztatás kezdetétől számított 3 év.

Tartós befektetési számlák szociális hozzájárulási adója 2025-ben

A szociális hozzájárulási adó általános mértéke mellett megkülönböztetjük a tartós befektetési számlák, röviden TBSZ-ek utáni szochót is. Újdonság, hogy az ezeket a tartós befektetésből származó jövedelmeket terhelő szociális hozzájárulási adót korlát nélkül kell megfizetni – a módosítás a már élő, tartós befektetési szerződéseket nem befolyásolja, a szigorítás a 2025. január 1-től megkötött TBSZ-ekre vonatkozik. Fontos: a meglévő TBSZ-ek lejáratát követő újrakötés is új szerződésnek minősül, lejárat előtti részkivét, megszakítás esetén is adózni kell.

A tartós befektetésből származó (TBSZ) lekötési hozam után fizetendő szociális hozzájárulási adó 2025. január 1-jétől:

ha a lekötési időszak nem éri el a 3 évet, akkor a szocho 13%;

ha a lekötési időszak a 3 évet eléri, de az 5 évet nem (illetve a 3 éves lekötési időszak végén részkivételkor, és ha a lekötés nem kerül meghosszabbításra), 8% szocho fizetendő;

ha a lekötési időszak eléri az 5 évet, akkor pedig 0% a szochó mértéke 2025-ben.

Minden olyan esetben, amikor TBSZ-ből származó jövedelem után szja-fizetési kötelezettség keletkezik, szocho-t is fizetni kell.

Egyéb szocho 2025 változások

Kamatjövedelmet terhelő szociális hozzájárulási adó: 2024. augusztusában jogszabályi szintre emelkedett a korábbi rendelet, miszerint szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség terheli a kamatjövedelmeket.

Új szochó törvénymódosítás korlátozza a szakirányú oktatásra és duális képzésre járó adókedvezményeket: 2025. január 1-től induló képzések esetében a kedvezményt legfeljebb 12 hónapig érvényesítheti a munkáltató arra az alkalmazottjára, aki a szakirányú oktatást a saját foglalkoztatójánál teljesíti és legkésőbb a szakirányú oktatás befejezését követő 2. vizsgaidőszakban szakmai vizsgát tesz.

A béren kívüli juttatások (és béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások) szocho bevallása negyedévente kötelező. A béren kívüli juttatások köre kiegészült a 35 év alattiaknak járó lakhatási támogatás 2025 évi opciójával, amelyet 13% szochó és 15% személyi jövedelemadó terhel.

Fontos szochó törvény változások 2024-ben: mi történt tavaly?

Ugyanúgy, ahogy ez az iparűzési adóról vagy a társasági adóról is elmondható, a szociális hozzájárulási adó jogszabály több ponton változott az elmúlt években. A szociális hozzájárulási adó 2024. január 1-től hatályos rendelkezései szintén érintették a munkaerőpiacra lépők kedvezményét (a kedvezmény érvényesíthető lett a Magyarországgal határos nem EGT-államok állampolgárainak foglalkoztatása esetén is), a globális minimumadó szabályozása révén új K+F adókedvezmény lépett életbe, továbbá változott a tb-járulék és a szochó alapjának a képzése is (egy harmadik állam állampolgárának Magyarországról történő kiküldetése esetében).

Szintén 2024-es szochó változások: módosult az USA-ból származó kamatjövedelmek adóztatása (ha megszűnik a kettős adóztatás elkerülésére vonatkozó egyezmény, e jövedelem után sem fogja 13% szociális hozzájárulási adó terhelni az USA-ból érkező kamatjövedelmet). Változott továbbá a „csekély mértékű ajándék” adhatóságának a szabályzása, a szocho plafon összege (2024-ben a szocho plafon 6 403 200 Ft volt, 2025-ben már 6 979 200 Ft a szocho plafon), mindemellett megszűnt a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerint doktori képzésben résztvevő hallgatók, doktorjelöltek után korábban legfeljebb 200 000 Ft-ig érvényesíthető kedvezmény.

Kinek kell szociális hozzájárulási adót fizetni, milyen jogviszony esetén?

A szociális hozzájárulási adó alanyai tehát egyrészt a kifizetők (olyan személyek, akik másik természetes személlyel adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszonyban állnak), másrészt az egyéni vállalkozók (kivéve akik özvegyi nyugdíjban vagy saját jogukon öregségi nyugdíjban részesülnek) és az őstermelők (kivéve azok, akik előző évben mezőgazdasági kistermelők voltak), továbbá munkaerő-kölcsönzés esetén a kirendelést elrendelő személyek.

A szociális hozzájárulási adó 2025 évében is a következő jogviszonyokat terheli:

hagyományos munkaviszony, szövetkezet és természetes személy viszonya (az oktatást kivéve), gazdálkodó szervezet és tanulószerződéses tanuló közötti jogviszonya, ügyvédi/közjegyzői/végrehajtói iroda, egyéni cég és annak tagja között fennálló tagi jogviszony;

közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, közös vállalat, egyesülés, európai gazdasági egyesülés, szabadalmi ügyvivői társaság, szabadalmi ügyvivői iroda és annak tagja, mint természetes személy között fennálló jogviszony;

egyházi jogi személy és az egyházi szolgálati viszonyban álló egyházi személy közötti jogviszony; szociális biztonsági rendszerek koordinálásához tartozó jogviszony.

A szocho 2025 évi alapja: melyek a szociális hozzájárulási adóköteles jövedelmek?

A szociális hozzájárulási adó 2025 évi szabályai abban a tekintetben, hogy milyen jövedelem után kell szochót fizetni, nem változtak számottevően. Szociális hozzájárulási adó fizetendő:

az szja-törvény (1995. évi CXVII. törvény) szerint összevont adóalapba tartozó adóalap számításnál figyelembe vett jövedelem után;

a tanulószerződés alapján ténylegesen kifizetett díj után, az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony alapján fizetett ösztöndíj után, illetve a munkavállalói érdekképviseletet ellátó szervezet részére levont tagdíj után;

önálló és nem önálló tevékenységből származó jövedelem esetében adóalap hiányában szochó terheli a biztosított személyek járulékalapot képző jövedelmeit;

továbbra is szocho kötelesek a külön adózó jövedelmek között a béren kívüli juttatások és a nem annak minősülő egyéb meghatározott juttatások, illetve a kamatkedvezményből származó jövedelem adóalapként meghatározott összege;

szochó terheli az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) alanyának minősülő egyéni vállalkozót;

szochó fizetendő a vállalkozásból kivont jövedelem után, az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem után, az osztalék és a vállalkozói osztalékalap után és az árfolyamnyereségből származó jövedelmek után (természetes személyek e tevékenységből származó jövedelme után; az átalányadózó mezőgazdasági kistermelő által e tevékenysége alapján szerzett jövedelmének 75%-a, illetve a tételes költségelszámolást választó, nemleges nyilatkozatot benyújtó őstermelő bevételének 4 %-a után).

Szocho kedvezmény 2025 lista: milyen szochó kedvezmények érvényesíthetők?

Így, hogy tudjuk, milyen pontokon változott a szociális hozzájárulási adó 2025 évében, azaz melyek a legújabb szocho 2025 évi szabályok és mennyire emelkedett a szocho plafon 2025 évében, vizsgáljuk meg azt is, hogy változik-e a szocho kedvezmény 2025 lista! A szochó mértéke 2025 évében több kedvezményes kategória esetében csökken, szocho kedvezmény jár 2025-ben:

a munkaerő-piacra lépők után (esetükben a fentiekben részleteztük a szocho kedvezmény 2025 évi változását);

a szakirányú oktatásra és duális képzésre járók esetében (szintén fent részleteztük a 2025-ös változásokat);

a közfoglalkoztatottak után (a közfoglalkoztatási garantált bér 130%-a után a 13%-os szochó mértékének az 50%-val megállapított összege);

a kutatók után (a szocho mértéke 2025-ben legfeljebb a minimálbér kétszerese után számolandó) és kutatás-fejlesztési tevékenység után;

a szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatottak és a mezőgazdasági munkakörökben foglalkoztatottak esetében (maximum a minimálbér után, a szochó törvény 2.§ (1) bekezdésben meghatározott adómérték 50%-val megállapított összege alapján);

a 3 vagy több gyermeket nevelő, a munkaerő-piacra lépő nők után (az első 3 évben maximum a minimálbér után a 2.§ (1) bekezdés szerinti adómérték szerint, az ezt követő 2 évben pedig maximum a minimálbér után az adómérték 50%-val megállapított összege után). 2025-ös változás: a munkaerőpiacra lépő fogalmának változását (365 napon belül kell vizsgálni a biztosítási jogviszonnyal érintett napok számát) a 3 vagy több gyermeket nevelő munkaerőpiacra lépő nők után érvényesíthető szochó kedvezménynél is alkalmazni kell.

a megváltozott munkaképességű személyek után (legfeljebb a minimálbér kétszerese után számolandó a szochó mértéke);

a védett korban elbocsátott köztisztviselők után (legfeljebb a minimálbér négyszerese utáni 13%-os adómérték alapján).

Szociális hozzájárulási adó mentesség 2025

A fentiekben részletezett szocho kedvezmények mellett a szociális hozzájárulási adó törvény 2025 évében is számos, a szochó megfizetése alóli mentesülési esetet sorol fel. Többek között mentesülnek a szocho fizetési kötelezettség alól a hallgatói munkaszerződési jogviszonyban állók és azok a nappali tagozatos hallgatók, akik iskolaszövetkezeti tagok, továbbá a szociális szövetkezettel tagi munkavégzési jogviszonyban állók és az öregségi nyugdíjasok (továbbá azok az özvegyi nyugdíjban részesülő személyek), akik már betöltötték a nyugdíjkorhatárt.

Ideiglenes szociális hozzájárulási adó mentesség vonatkozik a szochó törvény 2025 jogszabályok szerint a csecsemőgondozási díjban (CSED), gyermekgondozási díjban (GYED), és gyermekgondozást segítő állátásban (GYES), illetve a gyermeknevelési támogatásban vagy ápolási díjban részesülőkre. Nem kell szochót fizetni azok után, akik táppénzben (vagy baleseti táppénzben) részesülnek, továbbá nem vonatkozik a szochó fizetési kötelezettség az önkéntes tartalékos katonákra, a fogvatartottakra és azokra sem, akik ügyvédi vagy ügyvivői irodával jogi viszonyban állnak, ha a kamarai tagságuk szünetel.

Bővebb tájékoztatásért tekintsük át a 2018. évi LII. törvény a szociális hozzájárulási adóról 2025 évi hatályos verzióját. Információink tájékoztató jellegűek, nem térnek ki a szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség speciális és egyedi eseteire – kérdéseinkkel forduljunk a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ügyfélszolgálatához vagy kérjük ki egy, a szocho 2025 évi jogszabályaival kapcsolatban jártas könyvelő szakértő tanácsát!