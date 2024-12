Bruttó nettó GYES kalkulátor 2025: mennyi a GYES összege 2025 évében?

Minden gyermekvállalás előtt álló pár, kisgyermekes család életében fontos kérdést jelent, hogy hogyan változnak a szociális és nem szociális alapú havi rendszerességű családtámogatások – tipikusan a CSED, a GYED és a GYES – összegei, ugyanis ezek a juttatások nélkülözhetetlen anyagi támogatást biztosítanak számukra. Cikkünkben elsősorban a GYES összege kapcsán nyújtunk tájékoztatást olvasóinknak: máris eláruljuk, hogy a GYES kalkulátor 2025 évi számításai szerint mennyi a GYES összege 2025-ben, illetve, hogy a bruttó juttatáshoz képest mennyi a GYES nettó összege 2025 januárjától!

Járjunk utána, mit mond a CSED GYES GYED kalkulátor 2025 évére vonatkozóan: mennyi a GYES összege 2025 évében, mennyi a GYES nettó összege 2025 során, mit mond a GYES utáni szabadság kalkulátor 2025 évében a gyermeknevelés után a munkapiacra visszatérő anyáknak? Kinek jár a GYES 2025 évében, mik a GYES 2025 évi feltételei, hogyan számol a GYES kalkulátor 2025 évében? Emelkedik a GYES összege 2025 januárjától? Ha emelkedik a GYES, akkor mennyivel? Mennyi a GYES 2025 bruttó juttatása mellett a GYES nettó összege 2025 évétől? Amellett, hogy megtudhatod, mennyi a GYES összege 2025-ben, annak is utánajárunk, hogy a GYES GYED kalkulátor 2025 évi adatai szerint mennyivel több a GYED és a CSED a GYES összegénél!

Minimálbér és garantált bérminimum emelés 2025

Idén november 21-én született meg a VKF megállapodása: a kormány úgy döntött, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum ez alkalommal nem egyforma mértékben nőnek, így a bérmegállapodás értelmében:

a minimálbér 2025 évében +9%-kal emelkedik, azaz a minimálbér 2025 bruttó összege 290.800 Ft lesz, a 2025-ös garantált bérminimum összege (szakmunkás minimálbér 2025) pedig +7%-kal emelkedik, ami azt jelenti, hogy a juttatás bruttó 348.820 Ft-ra nő.

Az éves minimálbér emelés mértéke nem csak a minimumfizetésekért dolgozó magyar munkavállalók életére van hatással, ugyanis bizonyos szociális és nem szociális támogatások összege is a mindenkori minimálbér összegéhez van kötve – ilyen például a GYED összege (gyermekgondozási díj) is, amit nem szabad összekevernünk a GYES 2025 (gyermekgondozást segítő ellátás) évi juttatásával.

Milyen juttatás a GYES 2025-ben?

A GYES nevű családtámogatásról elöljáróban annyit érdemes tudnunk, hogy egy olyan havi rendszerességű, szociális alapú juttatásról van szó, ami bértől, tb-jogviszonytól függetlenül minden jogosultnak jár, azonban nem lehet vele „duplázni”, csak az egyik szülő igényelheti meg. A legtöbb esetben a GYES-t a kisgyermekes anyák igénylik, azonban az örökbefogadó szülő, a nevelőszülő és a nagyszülő is jogosult lehet rá. Fontos kitétel, hogy a GYES 2025 évében változatlanul akkor igénylehető, ha a gyermek után biztosítási jogviszonyhoz kötődő ellátást (CSED-et, GYED-et) nem folyósítanak.

Meddig jár a GYES 2025-ben?

A GYES összege 2025-ben a gyermek születésétől kezdve 3 éves koráig, ikergyermekeknél pedig azok tankötelessé válásáig folyósítható. Tartósan beteg vagy fogyatékkal élő gyermek születése esetén a gyermek 10 éves koráig jár a GYES összege 2025-ben.

Emelkedik a GYES összege 2025-ben?

A GYES összege 2025 évében sem kapcsolódik a minimálbérhez, ugyanis egy olyan szociális alapú juttatásról van szó, ami az öregségi nyugdíjminimum összegén alapszik. Az öregségi nyugdíjminimum 2025 évében (egészen pontosan 2008 óta változatlanul) bruttó 28.500 Ft. Nos, arra kérdésre, hogy mennyi a GYES összege 2025 évében, már meg is adtuk a választ:

a GYES összege 2025-ben nem emelkedik, marad bruttó 28.500 Ft havonta, amig tart a GYES jogosultsági ideje.

CSED GYES GYED kalkulátor 2025: mikor, mennyi támogatás jár?

A GYES GYED kalkulátor 2025 évében is könnyedén kiszámítja, hogy mennyi a GYES nettó összege, így máris láthatjuk, hogy mennyivel kevesebb a GYES összege 2025 évében a GYED 2025-ös juttatásánál. Nézzük sorban a családtámogatásokat, kezdjük a „legegyszerűbbel”:

1. GYES 2025: mennyi a GYES nettó összege 2025-ben?

Ahogy a fentiekben is jeleztük, a GYES 2025-ös, 28.500 Ft-os juttatása egy bruttó összeget takar, amely után 10% nyugdíjjárulékot kell befizetnünk (2.850 Ft gyermekenként), így a GYES nettó összege 2025-ben 25.650 Ft/hó.

2. GYED 2025: mennyi a GYED összege 2025 évében?

A GYES-sel szemben a GYED, azaz gyermekgondozási díj összege egy, a minimálbérhez kötött juttatás, amelyet a CSED megszűnését követően, a gyermek 2. életévének betöltéséig igényelhetünk: összege a minimálbér duplájának a 70%-ában van maximalizálva, ami átszámolva 407.137 Ft a jogosultsági idő alatt. Ez is egy bruttó összeg, amiből levonásra kerül a 15%-os személyi jövedelemadó és 10% nyugdíjjárulék, így a GYED 2025 évi maximális összege nettó 305.353 Ft alapesetben.

3. CSED 2025: mennyi a CSED összege 2025 évében?

A szülési szabadság 6 hónapja alatt járó CSED 2025 évében szintén nincs a minimálbérhez kötve: ez esetben az anya bruttó jövedelmének a 100%-át veszik alapul, amelyből alapesetben csak a 15%-os személyi jövedelemadó kerül levonásra, azonban érvényesíthető rá a 30 év alatti anyák szja-mentessége is.

GYES több gyermek esetén: mennyi a GYES összege 2025 évében?

Előfordulhatnak olyan esetek is, amikor több, a GYES-re jogosultságot biztosító gyermeke van a szülőnek, így több GYES juttatás is folyósítható egyidőben. A GYES kalkulátor 2025 évi számításai szerint a GYES összege 2025 évében a következőképpen alakul a kritériumoknak megfelelő gyermekek számának függvényében:

A GYES összege 2025-ben 1 gyermek után: bruttó 28.500 Ft/hó

A GYES összege 2025-ben 2 gyermek után: bruttó 57.000 Ft/hó

A GYES összege 2025-ben 3 gyermek után: bruttó 85.500 Ft/ hó

A GYES összege 2025-ben 4 gyermek után: bruttó 114.000 Ft/hó

GYES melletti munkavégzés 2025: ki dolgozhat GYES mellett 2025-ben?

A GYES 2025 évi szabályai továbbra is lehetővé teszik, hogy a jogosult dolgozzon a GYES utalása mellett. Az örökbefogadó szülő esetében fontos megkötés, hogy az örökbefogadó a gyermek 3. életévéig (súlyosan beteg vagy fogyatékos gyermeknél 10. évéig) a GYES összege mellett legfeljebb 30 órát dolgozhat. Nagyszülői GYES 2025 esetében a gyermek 3 éves koráig nem dolgozhat az igénylő, utána maximum heti 30 órában folytathat kereső tevékenységet (ez alól kivételt jelent, ha otthoni munkavégzésről van szó, abban az esetben ugyanis nincs korlátozás).

A GYES hivatalból történő megállapítása

A Kulturális és Innovációs Minisztérium 2024 nyarán közölte, hogy módosították a GYES szabályait, azonban a GYES változások 2025 évében sem a GYES összegét érintik, az új GYES szabályok arra vonatkoznak, hogy a GYES megállapítása hivatalból induló eljárás keretében történik a jogosult szülők egy bizonyos csoportja esetében.

2024. július 1. napjától napjától a gyermekgondozást segítő ellátás (továbbiakban: GYES) megállapítása hivatalból induló eljárás keretében történik azon szülő esetében, aki gyermekgondozási díjban (továbbiakban: GYED) részesült, és a GYED a gyermek 2 életévének, ikergyermekek esetén a 3 életévének betöltésével szűnt meg. Ez azt jelenti, hogy csak abban az esetben kell GYES iránti kérelmet benyújtani, amennyiben nem az a személy kérelmezi a GYES-t, aki gyermekgondozási díjban részesült. Amennyiben nem az a személy kívánja igénybe venni a GYES-t, aki a gyermek második, ikergyermekek esetén a harmadik életévük betöltéséig GYED-ben részesült, akkor neki a gyermekgondozást segítő ellátás megállapítása érdekében továbbra is szükséges a kérelem benyújtása. A kérelmet elektronikus úton a SZÜF portálról is be lehet nyújtani

- tájékoztatta a lakosságot a Magyar Államkincstár.

GYES utáni szabadság klakulátor 2025

Szintén gyakori és fontos kérdés a kisgyermekes anyák és más GYES-jogosultak részéről, hogy mi történik azokkal a szabadnapokkal, amelyek a szülési szabadság, illetve a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság első 6 hónapja alatt képződnek. Nos, a GYES utáni szabadság kalkulátor 2025 során is kimondja, hogy a felgyülemlett szabadságot a munkáltató köteles kiadni az anya részére, azaz egyetlen szabadnap sem veszik kárba. A GYED 2025 összege mellett, bár a szabályok nem változtak számottevően, érdemes annak is utánajárnunk, hogy mit kell tudni a GYES 2024 évi juttatásáról.