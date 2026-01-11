2026. január 11. vasárnap Ágota
The mid adult woman helps her senior adult friend carefully enter her home.
Egészség

Ápolási díj 2026: igénylése, feltételei, utalás dátuma - Minden tudnivaló, nyomtatvány egy helyen

Pénzcentrum
2026. január 11. 15:29

Számos magyar családban él súlyos betegséggel élő, gondozásra szoruló személy, akiknek gondozása, ápolása legtöbbször az egyik családtag rész- vagy teljes munkaidős feladata. Számukra jelent segítséget az ápolási díj, amelyet minden érintett szociális alapú támogatás formájában kap az államtól. Nézzük meg, mennyi az ápolási díj összege 2026-ban, illetve mikor utalják az ápolási díjat a következő hónapokban.

Az érintett családokat minden évben érdekli, hogyan változik az ápolási díj mértéke, hiszen az ápolási segély változatlanul egyike a legjelentősebb, szociális alapon folyósított egészségügyi juttatásoknak. Cikkünkben így most annak jártunk utána, mennyi lesz 2026-ban az ápolási díj, kinek jár, illetve, hogy mikor utalják az ápolási díjat.

Mennyi az ápolási díj összege 2026-ban?

Fontos változás történt az ápolási díj összege esetében. Ahogy eddig is, úgy idén is az ápolási díj havi összege a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapösszeg. Ennek mentén a 2025. évi LXIX. törvény Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 69. § 3. bekezdésének C pontja kimondja:

44. § (1) bekezdése szerinti ápolási díj havi alapösszege a 2026. évben 51 760 forint.

Ennek alapján nézzük, mennyi az ápolási díj 2026-ban:

  • Alapösszegű ápolási díj összege: Az alapösszegű ápolási díj 2026-ban annak a hozzátartozónak a részére állapítható meg, aki állandó és tartós gondozásra szoruló, súlyosan fogyatékos (életkorra tekintet nélkül), vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi, és az ápolt személyre való tekintettel GYOD-jogosultsága neki vagy hozzátartozójának nem áll fenn. Az alapösszegű ápolási díj 2026-ban összege 51 760 forint/hó.
  • Emelt összegű ápolási díj összege: Az emelt összegű ápolási díj az alapösszeg 150%-át foglalja magában. Annak a hozzátartozónak jár az emelt összegű ápolási díj 2026-ban, aki a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végzi (a fokozott ápolási szükségletet a kerületi hivatal által kirendelt szakértő állapítja meg szakvéleményében). Az emelt összegű ápolási díj 2026-ban 77 640 Ft/hó.
  • Kiemelt ápolási díj összege: A kiemelt ápolási díj összege 2026-ban azoknak a személyeknek az otthoni gondozására jár, akik az „E” minősítési kategóriába tartoznak, vagy akik után magasabb összegű családi pótlékot miniszteri rendeletben meghatározott súlyosságú betegségre, fogyatékosságra való tekintettel folyósítanak. Ez a juttatás az alapösszegű ápolási díj 180%-át takarja, azaz 93 168 Ft/hó.

Fontos információ továbbá az is, a gyermekek otthongondozási díja vagyis a GYOD havi bruttó összege megegyezik az érvényes minimálbér összegével, vagyis 2026-ban 322 800 Ft, amelyből 10% nyugdíjjárulékot vonnak le, így a GYOD havi nettó összege 2026-ban 290 520 Ft. Több gyermek esetén ennek a díjnak a másfélszerese kerül megállapításra.

Tudni kell a GYOD kapcsán azt is, hogy a pontos összeg minden évben a költségvetési törvény határozza meg. További befolyásoló tényező lehet az is, ha a szülő más rendszeres pénzellátásban részesül a gyermekre tekintettel, akkor a bruttó összeg különbözetet fogja kézhez kapni. Ezalól kivétel a csecsemőgondozási díj (régebben TGYÁS), gyermekgondozási díj vagy gyermekgondozást segítő ellátás a gyermeknevelési támogatás, ha azt nem a GYOD-ra jogosító gyermekre tekintettel állapították meg.

Ki veheti igénybe ápolási díjat 2026-ban?

1. Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pont), ha állandó és tartós gondozásra szoruló

  • súlyosan fogyatékos, vagy
  • tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi és az ápolt személyre tekintettel a gyermekek otthongondozási díjára való jogosultsága neki vagy hozzátartozójának nem áll fenn.

Az ápolási díjra való jogosultság megállapítása szempontjából hozzátartozónak kell tekinteni azt is, aki

  • elhunyt házastársa egyeneságbeli rokonának vagy testvérének, vagy
  • a kérelem benyújtását megelőző 10 éven belül összesen legalább 3 évig nevelőszülőként háztartásában ellátott, a kérelem benyújtásakor utógondozói ellátásban nem részesülő, és vele egy háztartásban élő, nagykorúvá vált személynek a gondozását, ápolását végzi.

Az nevelőszülőnek minősül az ott meghatározott személyre tekintettel

  • nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban álló, illetve
  • 2014. január 1-je előtt nevelőszülői vagy hivatásos nevelőszülői jogviszonyban állt személy.

2. Kiemelt ápolási díjra jogosult, aki

  • komplex minősítés alapján a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 3. § (2) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti minősítési kategóriába ("E" kategória) sorolt hozzátartozójának gondozását, ápolását végzi, vagy
  • olyan hozzátartozójának gondozását, ápolását végzi, aki után a magasabb összegű családi pótlékot miniszteri rendeletben meghatározott súlyosságú betegségre vagy fogyatékosságra tekintettel folyósítják.

3. A járási hivatal a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végző, de a kiemelt ápolási díjra való jogosultság feltételeinek meg nem felelő személy kérelmére emelt összegű ápolási díjat állapít meg. Fokozott ápolást igénylő az a személy, aki mások személyes segítsége nélkül önállóan nem képes

  • étkezni, vagy
  • tisztálkodni, vagy
  • öltözködni, vagy
  • illemhelyet használni, vagy
  • lakáson belül - segédeszköz igénybevételével sem - közlekedni, feltéve, hogy esetében az a)-e) pontokban foglaltak közül legalább három egyidejűleg fennáll.

Hogyan zajlik az ápolási díj 2026 igénylése?

Az ápolási díj igénylése kapcsán a következő feladatokat kell elvégeznünk, hogy az ápolást végző személy részére folyósításra kerülhessen az ápolási díj évi összege:

  • Első körben szükségünk lesz az ápolási díj nyomtatvány kitöltésére. Ehhez az ápolási díj nyomtatvány letöltését kell elvégezünk. Az ápolási díj nyomtatvány a „Kérelem az ápolási díj megállapításra” c. dokumentum néven található meg az interneten, de a fenti linkre kattintva könnyedén letölthetjük innen is. Hivatalos felületen is megtaláljuk az ápolási díj nyomtatvány dokumentumát, illetve az ápolási díj szakvélemény kiállításához szükséges formanyomtatványokat a Kormányhivatalok hivatalos oldalán, a „Szociális ellátások igényléséhez kapcsolódó nyomtatványok” alfül alatt.
  • Nyújtsuk be a kérelmet az illetékes szervhez! A kérelmet a kérelmező lakcíme szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnál, illetékes járási vagy fővárosi kerületi hivatalánál, vagy a kérelmező lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.
  • Csatoljuk a kérelemhez a háziorvosi igazolást! Ez a dokumentum kimondja, hogy az adott személy súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg, állandó és tartós gondozásra szorul. Amennyiben az ápolt személy oktatási, nevelési, illetve nappali ellátást nyújtó szociális intézményi ellátást vesz igénybe, kérelemhez csatolni kell az intézmény vezetőjének a 6. számú melléklet szerinti igazolását is.
  • A szükséges dokumentumok leadását követően történik meg az ápolási díj kérelem elbírálása. Fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos személy esetében a szociális és gyermekvédelmi főigazgatóság által kijelölt szakértő szakvéleménye alapján döntenek. Az ápolási díj folyósítása: az ápolási díj összege 2026-ban, természetesen az ápolt személy egészségi állapotától függő kategóriának megfelelően, havi rendszerességgel kerül folyósításra.

Ápolási díj utalása 2026-ban: itt vannak a pontos dátumok

Azok, akik részesülnek 2026-ban is az ápolási díj valamilyen formájára, általában szeretnék tudni, hogy mikor lesz ápolási utalása az adott évben. Azok pedig akok rendszeresen előre terveznek arra is kíváncsiak mikor történik az ápolási díj utalás az egyes hónapokban. Éppen ezért most összeszedtük, mikor várható az ápolási utalása 2026-ban.

2026-ban a követekző időpontokban várható ápolási utalás: 

  • 2026. januári ápolási díj: 2026. február 03. kedd
  • 2026. februári ápolási díj: 2026. március 03. kedd
  • 2026. márciusi ápolási díj: 2026. április 02. csütörtök
  • 2026. áprilisi ápolási díj: május 05. kedd.
  • 2026. májusi ápolási díj: 2026. június 02. kedd
  • 2026. júniusi ápolási díj: 2026. július 02. csütörtök
  • 2026. júliusi ápolási díj: 2026. 2026. augusztus 04. kedd.
  • 2026. augusztusi ápolási díj: 2026. augusztus 24. hétfő. Augusztusi ellátás az iskolakezdés miatt előrehozva. Mivel augusztusban előrehozták, szeptemberben nincs külön jóváírás
  • 2026. szeptemberi ápolási díj: 2026. október 02. péntek
  • 2026. októberi ápolási díj: 2026. november 03. kedd
  • 2026. novemberi ápolási díj: 2026. december 02., szerda
  • 2026. decemberi ápolási díj: 2027. január eleje.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az időpontok tájékoztató jellegűek! A jóváírás a bankszámlára az utalást követő munkanapon megtörténik, míg a postai kifizetés, lakcímre utalás esetén a Magyar Posta Zrt. saját szabályai szerint jár el a kézbesítéskor.
Címlapkép: Getty Images
