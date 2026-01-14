2026. január 14. szerda Bódog
Business colleagues sitting at conference table seen through glass wall. Multi-ethnic coworkers are discussing in board room at office. They are planning strategy.
HRCENTRUM

Ezzel nagyon ritkán számol az állam, amikor a minimálbérről kell dönteni: jobb megfontolni, egy rossz lépés és minden összeomlik

Pénzcentrum
2026. január 14. 16:04

A minimálbér emelése elsőre egyszerű és népszerű megoldásnak tűnik a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentésére, ám a háttérben egyre több jel utal arra, hogy a túl gyors vagy túl nagy mértékű beavatkozás hosszú távon épp azoknak árthat, akiket védeni szeretne. A kutatások szerint a láthatatlan mellékhatások – a lassuló munkahelyteremtés, a romló munkakörülmények és a dráguló mindennapok – komoly kockázatot jelentenek. Ideje újragondolni, valóban a minimálbér-emelés-e a leghatékonyabb út a dolgozók támogatásához.

A minimálbér emelése első pillantásra egyszerű, gyors és politikailag hálás eszköznek tűnik. A kormányok világszerte szívesen nyúlnak hozzá: kevés közvetlen költséggel jár, látványosan kommunikálható, és a társadalmi igazságosság iránti elköteleződés jelképeként is szolgál. A választók többsége ösztönösen támogatja, hiszen ki ne szeretné, hogy a legalacsonyabb keresetűek többet vihessenek haza?

Az elmúlt évtizedben számos országban jelentősen nőtt a minimálbér aránya a mediánbérhez képest. Míg korábban a gazdasági szakértők óvatosak voltak, mára sokan elfogadták azt a nézetet, hogy a mérsékelt minimálbér-emelés nem feltétlenül jár munkahelyek megszűnésével.

A tapasztalatok azonban egyre árnyaltabb képet mutatnak, és a kutatók körében újra erősödik a kétely azzal kapcsolatban, hogy valóban fenntartható-e a folyamatos és jelentős minimálbér-emelés - világított rá az elsőre jól hangzó intézkedés árnyoldalaira az Economist elemzése.

A láthatatlan hatások: nem mindig a munkanélküliségben jelennek meg

A minimálbér-emelés hatásait sokáig elsősorban a foglalkoztatási adatokon keresztül vizsgálták. Ha nem nőtt a munkanélküliség, a politika sikeresnek tűnt. Az újabb kutatások azonban arra mutatnak rá, hogy a negatív következmények gyakran nem azonnal, és nem is a klasszikus mutatókban jelentkeznek.

Egyes vizsgálatok szerint a jelentős minimálbér-emelések nem feltétlenül szüntetik meg a meglévő állásokat, de visszafoghatják az új munkahelyek létrejöttét. A vállalkozások óvatosabbá válnak, kevesebb új dolgozót vesznek fel, vagy elhalasztják a bővítést. Ez különösen a pályakezdőket és az alacsony képzettségűeket érintheti hátrányosan.

Ha a munkáltatók kénytelenek magasabb bért fizetni, de továbbra is könnyen találnak munkaerőt, gyakran más területeken próbálnak spórolni:

  • rövidebb vagy kiszámíthatatlanabb munkaidő-beosztás
  • kevesebb juttatás
  • romló munkakörülmények
  • nagyobb terhelés vagy több feladat ugyanannyi idő alatt

A dolgozó így papíron többet keres, de a valós életminősége akár romolhat is.

A mérsékelt minimálbér-emelés valóban ellensúlyozhatja a nagy munkáltatók alkupozícióját, és javíthatja a munkavállalók helyzetét.

A probléma akkor kezdődik, amikor a politika a korábbi sikerekre hivatkozva egyre nagyobb és gyorsabb emeléseket hajt végre. Egy ponton túl a munkaadók már nem tudják kigazdálkodni a költségeket, és valóban megszűnhetnek munkahelyek.

A magasabb árak a legszegényebbeket sújtják

A vállalkozások gyakran áremeléssel reagálnak a növekvő bérköltségekre. Ez különösen a mindennapi fogyasztási cikkeknél jelentkezik, amelyekre a legkisebb jövedelműek költik bevételeik nagy részét. Így végső soron éppen azok kerülhetnek nehezebb helyzetbe, akiket a minimálbér-emelés megvédeni hivatott.

Ez egyfajta „ördögi körhöz” vezethet: a bérek nőnek, a vállalkozások árat emelnek, az élet drágul, újabb bérkövetelések jelennek meg, a folyamat pedig újraindul.

Léteznek jobb megoldások is

A szakértők egyre gyakrabban hangsúlyozzák, hogy a minimálbér-emelés helyett célzottabb és hatékonyabb eszközökre lenne szükség a szegénység csökkentéséhez és a dolgozók támogatásához.

1. Célzott adókedvezmények és támogatások

Az olyan rendszerek, amelyek kifejezetten az alacsony jövedelmű dolgozókat segítik, sokkal pontosabban céloznak, és kevésbé torzítják a munkaerőpiacot. Ezek költségei ugyan láthatóbbak a költségvetésben, de gazdasági szempontból kevésbé károsak.

2. A gazdasági növekedés ösztönzése

A hosszú távú megoldás mindig a termelékenység növelése és a gazdaság bővülése. Ha a vállalkozások jobban teljesítenek, természetes módon képesek magasabb béreket fizetni, állami beavatkozás nélkül.

3. A munkavállalók képzésének támogatása

A képzési programok, átképzések és felnőttoktatási lehetőségek növelik a dolgozók értékét a munkaerőpiacon, így magasabb bért érhetnek el anélkül, hogy a minimálbér mesterséges emelésére lenne szükség.

Összegzés

A minimálbér-emelés politikailag népszerű, de gazdaságilag kockázatos eszköz. Rövid távon javíthatja a legalacsonyabb keresetűek helyzetét, hosszabb távon azonban torzíthatja a munkaerőpiacot, lassíthatja a foglalkoztatás bővülését, és áremelkedéseket generálhat. A társadalmi igazságosság és a szegénység csökkentése fontos cél, de ehhez kifinomultabb, célzottabb és fenntarthatóbb eszközökre van szükség.

A kérdés tehát nem az, hogy szükség van-e a legalacsonyabb keresetűek támogatására – erre a válasz egyértelműen igen. A valódi dilemma az, hogy a minimálbér-emelés-e a legjobb módja ennek. A jelek szerint egyre több szakértő gondolja úgy, hogy ideje újragondolni ezt a politikát, és más, hatékonyabb megoldások felé fordulni.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #adókedvezmény #szegénység #támogatás #béremelés #foglalkoztatás #gazdaság #jövedelem #munkaerőpiac #bérek #garantált bérminimum

