Ilyen van? Több 10 ezer forinttal csökkentik a védőnők bérét

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Szeptembertől jelentős fizetéscsökkenés vár a védőnőkre a Dél-pesti Centrumkórházban, ahol egyesek akár 80 ezer forinttal kevesebbet is vihetnek haza. Az ágazatban már eddig is megvonták a pótlékokat, és a munkakörülmények is sokszor elmaradnak az elvárhatótól. Bár a kormány szavakban elismeri a védőnők munkáját, az anyagi támogatás egyre inkább csökken, ami súlyos nehézségek elé állítja az egészségügyi dolgozókat.

Bár a védőnők munkáját gyakran méltatják, szeptembertől súlyos anyagi megszorításokkal kell szembenézniük. A Dél-pesti Centrumkórházban dolgozók bérében jelentős, több tízezer forintos csökkenés várható, és más egészségügyi intézményekben is hasonló helyzet alakulhat ki. A védőnői szektorban már korábban is csökkentették a pótlékokat, és az alapvető munkakörülmények is sok esetben hiányosak - írja az atv.hu. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Júniusban Vitályos Eszter kormányszóvivő és Takács Péter egészségügyi államtitkár méltatta a védőnői szolgálat munkáját annak 109. évfordulóján, azonban a szavakban megfogalmazott elismerés nem tükröződik az anyagi támogatásban. Az ATV Híradó értesülése szerint szeptembertől a Dél-pesti Centrumkórházban dolgozó védőnők fizetése akár 80 ezer forinttal is csökkenhet. Az Országos Kórházi Főigazgatóság és a Dél-pesti Centrumkórház az ATV megkeresésére nem reagált, de egy érintett védőnő eljuttatta a csatornához a szerződése részletét, amelyben a kórház elismeri, hogy anyagi források hiányában nem tudja biztosítani az eddigi bérkiegészítéseket. A szektorban dolgozók már korábban is szembesültek a juttatások megvonásával. Egy védőnő elmondta, hogy a korábban az önkormányzat által biztosított bérkiegészítéseket és a cafeteria juttatásokat is elvették vagy beépítették az alapbérbe. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Tavaly nyáron a védőnői rendszert átszervezték, és az állam vette át a fenntartói szerepet az önkormányzatoktól. Bár a kormány növelte az alapbéreket, a korábbi önkormányzati bérkiegészítéseket fokozatosan megszüntették a kórházak, ahogy ez most a Dél-pesti Centrumkórházban is történt. A Független Egészségügyi Szakszervezet szerint több védőnő esetében a bérnövekedés ellenére sem emelkedett a havi kereset, emellett a munkakörülmények is hagynak kívánnivalót maguk után. Szalainé Pintér Boglárka szerint számos védőnő dolgozik olyan körülmények között, amelyek nem felelnek meg az előírt minimumfeltételeknek, legyen szó tanácsadói felszerelésről vagy a rendelők állapotáról. Gyakran előfordul, hogy a védőnők fűtetlen, hűtés nélküli rendelőkben vagy penészes ingatlanokban fogadják a családokat, mert az önkormányzatok és a kórházak nem egyeztetnek a szükséges karbantartásokról és beszerzésekről.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK