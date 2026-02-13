2026. február 13. péntek Ella, Linda
Közelkép a férfi vásárlás élelmiszereket szupermarketben. Másolás hely.
Vásárlás

Azonnal leállították ennek az étrend-kiegészítőnek az értékesítését, ha te is vettél ilyet, semmiképp se fogyaszd el

Pénzcentrum
2026. február 13. 12:36

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) közölte, hogy az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszere szerint a Candida Support étrend-kiegészítőben nem engedélyezett összetevőt azonosítottak. A BioTechUSA Kft. azonnal felfüggesztette az értékesítést, és gondoskodott a termék fogyasztóktól történő visszahívásáról.

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján nem engedélyezett összetevőt (Juglans nigra) azonosítottak „Candida Support” néven forgalmazott étrend-kiegészítő termékben. A terméket a BioTechUSA Kft. által üzemeltetett weboldalon keresztül értékesítették.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással, a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, megszüntette a termék értékesítését, valamint gondoskodott a kifogásolt termék fogyasztóktól történő visszahívásáról.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

  • Termék megnevezése: Candida Support
  • Kiszerelés: 90 kapszula
  • Gyártó: NOW Foods (USA)
  • E-kereskedő: BioTechUSA Kft. (1033 Budapest, Huszti út 60.)
  • Termékvisszahívás oka: Nem engedélyezett összetevőt tartalmaz a termék.

Kérik, amennyiben a fenti megnevezésű termékből valaki vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el.

Címlapkép: Getty Images
