Állami kórházakon túl, háziorvoson innen: egyre több egészségügyi központ várja a magyar betegeket

Egyre több egészségügyi központ, egészségügyi szolgálat áll a gyógyulni vágyók rendelkezésére Magyarországon. Ezek a jellemzően magánegészségügyi intézmények, melyekben államilag támogatott szolgáltatásokat is igénybe lehet venni. Az ilyen központokban jellemzően helyi lakosoknak nyújtanak sokféle egészségügyi szolgáltatást, a diagnosztikai eljárásoktól kezdve, a szűrővizsgálatokon át, a szakrendelésekig. Az ilyen egészségügyi központok már nemcsak a fővárosban, hanem vidéken is egyre terjednek. A Pénzcentrum friss gyűjtésében bemutatjuk ezeket az egészségügyi szolgálatokat: a Belváros Lipótváros Egészségügyi Szolgálat, a Budakeszi Egészségügyi Központ, a Budaörsi Egészségügyi Központ, a Csimborasszó Egészségügyi Központ, a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat, a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ, a Kardirex Egészségügyi Központ (Győr), a Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat, a Tormay Károly Egészségügyi Központ, a Vecsési Egészségügyi Szolgálat és a Zuglói Egészségügyi Szolgálat által nyújtott szolgáltatásokat.

Lassan a befejezéséhez közeledik az egészségügyi rendszer elmúlt években megkezdett átalakítása, az új alapellátási orvosi ügyeleti rendszer országos bevezetése. 2024. október 1-től utolsó lépésben Budapesten is bevezették az új rendszert, azonban a Magyar Orvosi Kamara és más orvosszervezetek továbbra is tiltakoznak az átalakítás egyes intézkedései ellen. Az ügyeleti rendszer reformja nagyban érinti a háziorvosokat, így az elmúlt években sok háziorvos tagozódott be ebbe a rendszerbe, vagy hagyta ott a praxist. Ezek az átalakítások így közvetve a városi, kerületi egészségügyi központokat is érintették, amelyekben jellemző alapellátás is működik, gyakran az ügyeletet is ellátnak.

BLESZ - Belváros Lipótváros Egészségügyi Szolgálat

A szakrendelő csaknem teljes körű egészségügyi szolgáltatást nyújt az V. kerületben élő lakosság számára. A járóbetegellátás keretében több szakmában állnak a betegek rendelkezésére. A páciensek angiológiai, audiológiai, belgyógyászati - kardiológiai, bőrgyógyászati, diabetológiai, dietetikai, endokrinológiai, egynapos sebészeti, fogászati, foglalkozás egészségügyi, fül-orr-gégészeti, gasztroenterológiai, ideggyógyászati, nőgyógyászati, onkológiai, ortopédiai, pszichiátriai, reumatológiai, sebészeti, szemészeti, tüdőgyógyászati és urulógiai szakrendelések szolgáltatásait vehetik igénybe. Végezhető itt továbbá carotis ultrahang, CT, EKG - Holter, fogászati röntgen, laborvizsgálat, mammográfia, ODM - csontsűrűség vizsgálat, röntgen és ultrahang is. Igénybe vehető továbbá fizikoterápia, gyógymasszázs, gyógytorna, hidroterápia, infúziós terápia, terhes gondozás, pszichológus szolgáltatás is.

Némely szakrendelésre, vagy vizsgálathoz szükséges lehet beutaló és/vagy előjegyzés. Hogy melyek ezek, arról a honlapon találhatók aktuális információk. A szakrendelő címe 1051 Budapest, Hercegprímás u. 14-16., viszont vannak szakrendelések más helyszíneken is, erről is érdemes előzetesen tájékozódni. A központi telefonszám: 06 1 / 428-8100, a szakrendelő e-mail címe pedig info@blesz.hu.

Budakeszi Egészségügyi Központ

A Budakeszi Egészségügyi Központ több mint húsz, többségében államilag támogatott szakrendeléssel és vérvételi ponttal várja Budakeszi és a járás lakosait. Területi és iskolai védőnői szolgálatunk magas színvonalú tanácsadással és gondozással segíti a kismamákat, édesanyákat, a családokat. Intézményünkben az egészségügyi alapellátás részeként gyermek és felnőtt háziorvosi és fogorvosi rendelés, valamint orvosi ügyelet működik.

Az alapellátáshoz tartozik a felnőtt háziorvos, a gyermekorvos, a fogorvos, az orvosi ügyelet és a gyógyszertárak. Ezeken túl az új szakrendelőben - címe: 2092 Budakeszi Fő u. 98. - belgyógyászati, bőrgyógyászati, diabetológiai, gyermek kardiológiai, kardiológiai, neurológiai, reumatológiai, sportorvosi és ortopédiai szakrendelést is találhatunk itt. Igénybe vehető fizikoterápia, gyógytorna, teljes körű UH-diagnosztika.

A 2092 Budakeszi Fő utca 179. címen található szakrendelőben pedig allergológia, audiológia, dietetika, endokrinológia, fül-orr-gégészet, gyermekurológia, fogszabályozás, sebészet, gyermeksebészet, szemészet, szülészet-nőgyógyászat, urológia, fogászati röntgen, szájsebészet, fogorvos és vérvétel érhető el.

A szakrendelő telefonszáma +36 20 362 7065 és +36 20 361 5017, az e-mail elérhetősége info@ek.budakeszi.hu.

Budaörsi Egészségügyi Központ

Az intézményben szakrendelések és sebészeti centrum üzemel, valamint különféle szűrővizsgálatokat végeznek. A 2040 Budaörs, Kossuth Lajos u. 9. címen található a szakrendelő, a Kossuth Lajos u. 5. szám alatt a labor és a Farkasréti út 53. alatt a Mozgásszervi szakrendelő (fizikoterápia, gyógytorna). Időpontot foglalni a +36 23 445 480 és a +36 23 445 481 telefonszámokon lehet, míg fizikoterápiára a +36 23 200 422, gyógytornára a +36 23 200 421 számon lehet bejelentkezni.

Található a Budaörsi Egészségügyi Központ allergilógia, aneszteziológia, audiológia, belgyógyászat, bőrgyógyászat, csontsűrűségmérés, diabetológia, dietetika, EKG, endokrinológia, érsebészet, fájdalomterápia szakambulancia, fizikoterápia, foglalkozás egészségügy, fül-orr-gégészet, gasztroenterológia, gerincgyógyászat, gyermekpulmonológia, gyermeksebészet, gyógytorna, kardiológia, kézsebészet, laboratorium, mammográfia, neurológia, nőgyógyászat, onkológiai gondozó, ortopédia, proktológia, pszichiátria, pszichológia, reumatológia, röntgendiagnosztika, sebészet, sportorvosi szakrendelés, szemészet, telemedicina, terhesgondozás, traumatológia, ultrahang, urológia.

Az ortopédiai fekvőbetegosztályon és egynapos sebészeti részlegen felkészült szakorvosi gárda, összeszokott műtéti teamek, világszínvonalú eszközpark és szállodai körülmények várják a gyógyulást kereső betegeket rövid várakozással. Az egynapos beavatkozások meghatározott köre NEAK-finanszírozással is elérhető - írja a honlap.

Csimborasszó Egészségügyi Központ Szombathely

A szombathelyi, Vízöntő u. 7. szám alatt található Csimborasszó Egészségügyi Központ 2015 óta áll a helyiek rendelkezésére. A központban a fejlesztési és rehabilitációs ellátáson túl széles körben elérhetőek diagnosztikai eljárások, szakorvosi vizsgálatok, illetve egynapos sebészeti beavatkozások is. 2024-ben is tovább bővült az egészségügyi központ szolgáltatásainak palettája: új szűrőcsomagokat alakítottak ki, amelyek célzottan adott egészségügyi problémák szűrésére szolgálnak, mindemellett a meglévő csomagok lebonyolítását is páciens-központúbbá tették. Elindították a plasztikai sebészetet, amely mind a szakrendelés, mind az egynapos sebészeti beavatkozások tekintetében egyaránt elérhetővé vált a páciensek számára.

A szűrőcsomagokon túl elérhető diagnosztikai szolgáltatás az endoszkópia, labordiagnosztika, MR, röntgen, UH és urodiámia. Az orvosi ellátások közt van bőrgyógyászat, belgyógyászat, diabetológia, endokrinológia, fül-orr-gégészet, gasztroenterológia, infektológia, kardiológia, ngyógyászat, nephrológia, neurológia, ortopédia, reumatológia, sebészet, szemészet, tüdőgyógyászat, traumatológia, urogynekológia, urológia. A gyermek szakrendelések között pedig van gasztroenterológia, neurológia, tüdőgyógyászat, kardiológia, ortopédia is.

Ezen túlmenően számos fejlesztési és rehabilitációs szolgáltatás érhető el, például gyógytornák, fizikoterápiás kezelések, masszázs, pszichológia, TSMT, manuálterápia, stb. Az időpontfoglalás a honlapon lehetséges, vagy a +36 (94) 900 261 telefonszámon, a központ e-mail elérhetősége pedig az info@csimborasszo.hu.

Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat

A 1095 Budapest, Mester utca 45. szám alatt található egészségügyi szolgálat biztosít háziorvosi, fogászati, védőnői, iskola-egészségügyi és háziápolási alapellátást, valamint különféle szakrendelések, diagnosztika és egynapos sebészet működik itt. Elérhető a szolgáltatások között a 4D ultrahang, a CT, labor, röntgen, UH, szívultrahang, endoszkópia, mammográfia, ODM labor.

A szakrendelések közt működik angiológia, audiológia, belgyógyászat, bőrgyógyászat, diabetológia, fizikoterápia, foglalkozás-egészségügy, fogszbályozás, fül-orr-gégészet, gasztroenterológia, gyermek ortopédia, gyermek nőgyógyászat, neurológia, kardiológia, tüdőgondozó, klinikai szakpszichológia, mentálhigiéné, pszichiátria, ortopédia, proctológia, reumatológia, sebészet, szemészet, szülészet, nőgyógyászat, urológia, andrológia. Igénybe vehető gyógytorna és masszázs is.

A központi telefonszám +36 1 455 45 00, az e-mail elérhetőség a titkarsag@feszrendelo.hu. A rendelési időkről a honlapon érdemes tájékozódni.

JEK - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ

A központ elsősorban járóbeteg-ellátást végez, de igyekszenek biztosítani az egészség megőrzéséhez, a betegségek megelőzéséhez, gyógyításához szükséges ismereteket is a pácienseknek. A központ különféle szűrőprogramokat kínál.

A szakrendelések közt található addiktológia, allergológia, belgyógyászat/diabetológia, bőrgyógyászat, fül-orr-gégészet, gasztroenterológia, ideggyógyászat, kardiológia, laboratórium, nőgyógyászat, onkológia, ortopédia, pszichiátria, reumatológia, sebészet, szemészet, tüdőgyógyászat, urológia, végeznek röntgen, csontsűrűség, mammográfia és UH vizsgálatokat.

A központi telefonszám a +36 1 790 4600, a szakrendelő címe Budapest, Auróra u. 22-28, 1084. Az egyes szakrendelésekhez külön telefonszám, valamint eltérő hely tartozhat. Ezekről érdemes előzetesen a honlapon tájékozódni.

Kardirex Egészségügyi Központ Győr

A győri, Táncsics Mihály út 43. szám alatt található Kardirex központ szolgáltatásai találhatók különféle szakrendelések, egynapos sebészet, patika, fogászat, ambuláns ellátás és üzemorvosi vizsgálat is. Található itt általános sebészeti szakrendelés, audiológia, ambuláns sebészeti rendelés, baleseti sebészeti rendelés, belgyógyászat, bőrgyógyászat, diabetológia, dietetika, endokrinológia, érambulancia, érsebészeti szakrendelés, fizikoterápia, fül-orr-gégészet, gasztroenterológia, gyermekgyógyászat, gyermek-pulmonológia, horkolás ambulancia, neurológia, idegsebészeti szakrendelés, kardiólógia, kézsebészet, laboratórium, nőgyógyászat, ortopédia, pszichiátria, reumatológia, szemészet, tüdőgyógyászat, allergológia, urológia, és végeznek röntgent és ultrahangot.

Ezeken túl végeznek rehabilitációt, fülzúgás kezelést és háziorvosi rendelés is van. Telefonon is lehet időpontot egyeztetni a +36 96 516 320-as számon. A rendelési idők eltérőek lehetnek, ezért ezekről érdemes előzetesen tájékozódni.

Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat

A XVI. kerület egészségügyi szolgálata alapellátás keretében háziorvosi ellátást, gyermek háziorvosi ellátást, felnőtt és gyermek fogorvosi ellátást, fogszabályozást, iskolaorvosi ellátást, védőnői ellátásokat nyújt. Tartanak alapellátási ügyeleti rendszert, fogorvosi ügyeletet, nyújtanak fekvőbeteg ellátást, térítésmentes szűrővisgálatokat, illetve térítéses szolgáltatásokat is.

A szakrendelések közt található itt addiktológia, belgyógyászat - angológia, bőrgyógyászat, diabetológia, egynapos sebészet, endokrinológia, érsebészet, foglalkozás-egészségügy, fül-orr-gégészet, gasztroenterológia, kardiológia, neurológia, nőgyógyászat, onkológia, ortopédia, pszichiátria, pszichológia, reumatológia, sebészet, szemészet, tüdőgyógyászat, és urológia. A páciensek igénybe vehetnek csontsűrűség vizsgálatot, diétás tanácsadást, fizikoterápiát, gyógymasszázst, gyógytornát, képalkotó diagnosztikai szolgáltatásokat, labort, és tüdőszűrést.

Az előjegyzés történhet online, vagy telefonon a +36 1 401 1300 számon és az elojegyzes@szakrendelo16.hu e-mail címen. A szolgálat a 1163 Budapest Tekla utca 2/C. szám alatt található.

MH - Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

Az MH Egészségügyi Központ kettős feladatrendszere okán a Honvéd Vezérkar főnöke és a HM Közigazgatási Államtitkár szolgálati alárendeltségében végzi. 2023. január elsejétől a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ részeként működő Honvédkórház ellátási feladatainak döntő részét új egészségügyi szolgáltatóként az Észak-Pesti Centrumkórház - Honvédkórház vette át - tájékoztat a honlap. Az intézmény 2023. január 1-jével kikerült a hadrendből, irányító szerve a Belügyminisztérium, fenntartó szerve az Országos Kórházi Főigazgatóság, ezzel elsődlegesen a civil egészségügyi intézményrendszer részévé vált.

Az MH Egészségügyi Központ rendeltetése − az „egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjéről” szóló 175/2007. (VI. 30.) kormányrendeletben meghatározottakon túl − a Magyar Honvédség teljes személyi állományának egészségügyi haderővédelme, speciális egészségügyi kiképzése, a csapatok és missziók egészségügyi ellátásának támogatása.

Az egészségügyi központ székhelye a 1134 Budapest, Róbert Károly körút 44. szám alatt található, további telephelyei működnek Budapesten a Tünde utcában, Hévízen és Kecskeméten. A központi telefonszám +36 1 465 1800, az e-mail elérhetőség pedig mh.ek@hm.gov.hu.

Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat

A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat feladata Terézváros egész területén a járóbeteg szakorvosi és gondozóintézeti, ügyeleti, védőnői szolgálat ellátása, gyermek fogászati ellátása, továbbá a Terézvárosi Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények (bölcsődék, óvodák és iskolák) vonatkozásában a gyermek- és iskolaegészségügyi ellátás és a foglalkozás-egészségügyi ellátás biztosítása. Ezen felül a felnőtt és gyermek háziorvosi szolgálatok és felnőtt fogászati ellátás működtetésében közreműködik.

A szolgálat a 1074 Budapest, Csengery utca 25. címen található, a központi telefonszám +36 1 321 220. Időpontot foglalni interneten is lehet. A járóbeteg-szakellátások közt található bőrgyógyászat, érsebészet, foglalkozás-egészségügy, fizikoterápia, fül-orr-gégészet, gyógytorna, ideggyógyászat, kardiológia, labor, nőgyógyászat, pszichiátriai gondozó, onkológia, ortopédia, reumatológia, szájsebészet, sebészet, szemészet, tüdőgondozó, urológia, andrológia. Végeznek röntgent és ultrahangot.

Tormay Károly Egészségügyi Központ Gödöllő

A gödöllői Petőfi Sándor u. 1-3. szám alatt található központban többféle járóbeteg-szakellátás található, a védőnői szolgálat és gyermekfogászat külön telephelyen működik, ahogy a pszichiátriai gondozó is. A szakellátások között találunk angiológiát, belgyógyászatot, bőrgyógyászatot, diabetológiát, dietetikát, felnőtt fül-orr-gégészetet, fizikoterápiát, foglalkozás-egészségyi rendelést, gasztroenterológiát, gyógymasszázst, gyógytornát, ideggyógyászati rendelést, kardiológiát, labratóriumot, nőgyógyászatot, ortopédiát, reumatológiát, röntgent, sebészetet, szemészetet, szptatási tanácsadót, tüdőgyógyászatot, ultrangot, urológiát.

A gyermek ellátások között pedig találunk allergológiát, fül-orr-gégészetet, pszichiátriát, sebészetet és tüdőgyógyászatot. Az egyes szakellátásokhoz jellemzően külön előjegyzési telefonszám tartozik, illetve rendelési idő, ezért ezekről előzetesen a honlapon érdemes tájékozódni.

Vecsési Egészségügyi Szolgálat

A vecsési szolgálatnál Háziorvos, gyerekorvos, fogorvos és védőnői szolgálat működik. A szakrendelések között találunk allergológiát, angiológiát, audiológiát, belgyógyászatot, bőrgyógyásatot, diabetológiát, egynapos sebészetet, érsebészetet, fül-orr-gégészetet, gastroenterológiát, gyereksebészetet, kardiológiát, labort, neurológiát, nőgyógyászatot, ortopédiát, reumatológiát, sebészetet, sportorvosi rendelést, szemészetet, traumatológiát, és urológiát. Végeznek itt EKG vizsgálatot, gyógytornát, fizikoterápiát, masszázst, röntgent, szomnológiai (alvászavar) kivizsgálást és ultrahangot. Előjegyzési időpont kérése telefonon, interneten vagy személyesen lehetséges.

A szakorvosi rendelő a Vecsés, Telepi út 68. címen található, telefonszáma a 06-29-551-450 és a 06-29-551-480. Az éjjeli és hétvégi ügyeletnek és háziorvosi rendelőnek, valamint a gyermekorvosi rendelőnek, védőnői szolgálatnak a címe eltér. A további elérhetőségektől a honlapon érdemes tájékozódni.

Zuglói Egészségügyi Szolgálat

A szolgálatot a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tartja fenn, a járóbetegek gondozása magas színvonalú szakrendeléseken és szakmai centrumokban történik. Az intézményben a járóbeteg szakellátás és gondozás két telephelyen folyik: a 1148 Budapest, Örs vezér tere 23. sz. alatti és a 1143 Budapest, Hermina út 7. sz. alatti rendelőintézetekben.

A intézmény keretein belül rendel háziorvos, házi gyermekorvos, van védőnői szolgálat, felnőtt és gyermekfogászat, biztosítanak ügyeletet és otthoni szakápolást. A szakrendelések között található addiktológia, angiológia, audiológia, belgyógyászat, bőrgyógyászat, diabetológia, foglalkozás-egészségügy, fül-orr-gégészet, ideggyógyászat, kardiológia, nőgyógyászat, ortopédia, pszichiátria, reumatológia, sebészet, szemészet, urológia. Igénybe vehető továbbá EKG, fény- és lézerterápia, fizioterápia, gyógytorna, hypertonia kivizsgálás, képalkotó diagnosztika, labor.

A gyermek szakrendelések között található bőrgyógyászat, fül-orr-gégészet, gyógytorna, kardiológia, laboratórium, ortopédia, pszichiátria, pulmonológia, sebészet és szemészet is. Az előjegyzést minden szakrendelés vonatkozásában a CALL CENTER végzi a +36 1 469 4698-as telefonszámon. Némely szakrendelésen online előjegyzésre is lehetőség van. Az egyes rendelések elérhetőségeiről a honlapon érdemes tájékozódni.