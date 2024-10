Elképesztő, mit kérnek a szülésre készülő nőktől egy kiadványban: óriási botrány lehet belőle

Egy kismamáknak osztogatott tájékoztató füzetben nemcsak ahhoz adnak tippeket, milyen „hazajövős pakkot” kell összerakni egy újszülött számára, hogy biztonságosan el lehessen hozni a kórházból, hanem azt is javasolják, a szülés előtt álló nők ne feledkezzenek meg az apáról sem- szúrta ki a 444.

Egy kismamáknak készült tájékoztató füzetben nemcsak az újszülött hazaszállításához szükséges „hazajövős pakk” összeállításához nyújtanak segítséget, hanem a leendő apukákra is gondolnak. A kiadvány javasolja, hogy a várandós nők készüljenek előre „több napi étellel és néhány kivasalt inggel” az apák számára, hogy számukra is kényelmesebbek legyenek a szülés utáni első napok – a tanács végén egy kis szív is helyet kapott.

A tájékoztatót egy kismama osztotta meg a közösségi médiában, miután megtalálta azt a védőnőtől kapott csomagjában. A poszt a "Nem tehetsz róla, tehetsz ellene" Facebook-oldalon terjedt el, ahol egy volt védőnő megjegyezte, hogy a védőnőknek nincs beleszólásuk abba, mi kerül a tájékoztató anyagokba, mivel azokat a szponzor, jelen esetben egy svéd biotechnológiai cég állítja össze.