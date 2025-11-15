Óriási minimálbér-bejelentésre készülhet Orbán Viktor: vajon meglépik a hatalmas emelést?

A Miniszterelnöki Kabinetiroda közölte, hogy Orbán Viktor és Nagy Elek közös sajtónyilatkozatot tart hétfőn.

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke közös sajtónyilatkozatot tart Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével november 17-én hétfő délelőtt 10 órakor.

Az eseményen feltehetőleg a minimálbér-emelésről is szó esik majd.

A januártól esedékes minimálbér-emelés körüli vita az utóbbi időben egyre élesebb volt. A hároméves bérmegállapodás alapján idén 9 százalékkal nőttek a minimálbérek, jövő januártól pedig eredetileg 13 százalékos, 2027-től pedig 14 százalékos emelés lett volna tervezve. A makrogazdasági feltételek azonban változtak, így a felek vitáznak a pontos mértéken.

