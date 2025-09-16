2025. szeptember 16. kedd Edit
Felnőtt kéz védőkesztyűben, a COVID-19 koronavírus gyors tesztkészülékkel történő vizsgálatának eredményével.
Egészség

Újra felütötte fejét a Covid itthon: ezekre az emberekre most nagyon veszélyes az új variáns

Pénzcentrum
2025. szeptember 16. 10:34

Ismét emelkedésnek indult a koronavírus-fertőzések száma Magyarországon – hívta fel a figyelmet Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szakembere az InfoRádióban. Az új variáns jellemzően enyhe lefolyású betegséget okoz, de a veszélyeztetetteknek továbbra is fokozott óvatosság ajánlott.

A szeptemberi iskolakezdéssel párhuzamosan ismét nőhet a légúti megbetegedések száma – erősítette meg az InfoRádiónak Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) prevenciós és epidemiológiai igazgatója. Mint mondta, a közösségekbe visszatérő gyerekek miatt ilyenkor rendszerint több a fertőzés, amelyet különböző kórokozók okoznak.

A friss adatok szerint a koronavírus új variánsa is jelen van az országban: a szennyvízvizsgálatok több településen, például Szekszárdon, Szolnokon és Tatabányán mutattak ki enyhe növekedést a vírus örökítőanyagának koncentrációjában. Bár máshol stagnálás a jellemző, a szakember arra figyelmeztetett, hogy a következő hetekben a megbetegedések száma emelkedhet.

Galgóczi Ágnes hangsúlyozta: az úgynevezett nimbusz variáns nem súlyosabb a korábbiaknál, és többnyire enyhe vagy tünetmentes lefolyású. A tipikus tünetek közé tartozik a köhögés, torokfájás, orrdugulás, fejfájás, fáradtság, esetenként hányás vagy hasmenés. Ugyanakkor az idősek és a krónikus betegséggel élők számára a fertőzés továbbra is komolyabb kockázatot jelenthet.

A megelőzés fontosságát is kiemelte a szakember: továbbra is érdemes betartani az alapvető higiéniai szabályokat, így a rendszeres kézmosást, a köhögési-tüsszentési etikettet. Aki légúti tüneteket tapasztal, lehetőség szerint maradjon otthon néhány napig.

Komolyabb tünetek – például magas láz, hosszan tartó köhögés, rossz közérzet, bágyadtság – esetén orvosi vizsgálat indokolt, hiszen a háttérben akár tüdőgyulladás is állhat, amely specifikus kezelést igényelhet. Ha a panaszok néhány nap után sem enyhülnek, szintén ajánlott szakemberhez fordulni.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #járvány #vírus #betegség #koronavírus #covid #variáns

