A hazai magánegészségügyi szolgáltatók egyre nehezebb gazdasági környezetben működnek.
Újra felütötte fejét a Covid itthon: ezekre az emberekre most nagyon veszélyes az új variáns
Ismét emelkedésnek indult a koronavírus-fertőzések száma Magyarországon – hívta fel a figyelmet Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szakembere az InfoRádióban. Az új variáns jellemzően enyhe lefolyású betegséget okoz, de a veszélyeztetetteknek továbbra is fokozott óvatosság ajánlott.
A szeptemberi iskolakezdéssel párhuzamosan ismét nőhet a légúti megbetegedések száma – erősítette meg az InfoRádiónak Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) prevenciós és epidemiológiai igazgatója. Mint mondta, a közösségekbe visszatérő gyerekek miatt ilyenkor rendszerint több a fertőzés, amelyet különböző kórokozók okoznak.
A friss adatok szerint a koronavírus új variánsa is jelen van az országban: a szennyvízvizsgálatok több településen, például Szekszárdon, Szolnokon és Tatabányán mutattak ki enyhe növekedést a vírus örökítőanyagának koncentrációjában. Bár máshol stagnálás a jellemző, a szakember arra figyelmeztetett, hogy a következő hetekben a megbetegedések száma emelkedhet.
Galgóczi Ágnes hangsúlyozta: az úgynevezett nimbusz variáns nem súlyosabb a korábbiaknál, és többnyire enyhe vagy tünetmentes lefolyású. A tipikus tünetek közé tartozik a köhögés, torokfájás, orrdugulás, fejfájás, fáradtság, esetenként hányás vagy hasmenés. Ugyanakkor az idősek és a krónikus betegséggel élők számára a fertőzés továbbra is komolyabb kockázatot jelenthet.
A megelőzés fontosságát is kiemelte a szakember: továbbra is érdemes betartani az alapvető higiéniai szabályokat, így a rendszeres kézmosást, a köhögési-tüsszentési etikettet. Aki légúti tüneteket tapasztal, lehetőség szerint maradjon otthon néhány napig.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Komolyabb tünetek – például magas láz, hosszan tartó köhögés, rossz közérzet, bágyadtság – esetén orvosi vizsgálat indokolt, hiszen a háttérben akár tüdőgyulladás is állhat, amely specifikus kezelést igényelhet. Ha a panaszok néhány nap után sem enyhülnek, szintén ajánlott szakemberhez fordulni.
Térképen Magyarország légszennyezettsége: több városban is veszélyben az egészségünk. Nézd meg, hol a legrosszabb a helyzet!
Egy friss beszélgetésben Zacher Gábor és Schwab Richárd egészségügyi témákról osztották meg véleményüket
A szennyvízben enyhén ugyan, de emelkedik a covid örökítőanyagának mennyisége. A most terjedő variáns jellemző tünete a magas láz és az erős, szúró érzéssel járó...
A Péterfy Sándor Utcai Kórház krónikus belgyógyászati osztályán a betegektől napi térítési díjat és havi alapítványi hozzájárulást kérnek.
Az AstraZeneca felfüggesztette 200 millió fontos cambridge-i kutatóközpont-bővítési tervét, ami újabb csapást jelent a brit gyógyszeripar számára.
Az emlékeztető védőoltás beadása azért fontos, mert a járvány kialakulásának veszélye a légzőszervi megbetegedések szezonjának közeledtével megnövekszik.
A túlzott fehérjefogyasztás nem feltétlenül előnyös az egészségre - eddig mindent rosszul tudtunk?
A szűrésen megjelenési arány alacsony, mintegy 30 százalékos, ez óriási baj.
Versenyfelügyeleti eljárásokat indított a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) élelmiszereket és étrend-kiegészítőket forgalmazó vállalkozásokkal szemben.
Burgenlandban is megjelent a nyúlpestis, amely egy új mutáció következtében már a mezei nyulakat is veszélyezteti.
Minden negyedik magyart érinthet ez az egészségügyi probléma: súlyosan növeli a demencia kialakulását is
Új kutatás szerint a többszörös mentális betegségek jelentősen növelhetik a demencia kialakulásának kockázatát.
Az Állategészségügyi Világszervezet (WOAH) szeptember 10-i hatállyal visszaállította Magyarország hivatalos mentes státuszát a száj-és körömfájás-betegség alól.
A 2023-as adatok szerint rekordszámú, 1346 esetet regisztráltak, ami 67%-os növekedést jelent az előző évhez képest.
Egy új tanulmány szerint az elmúlt negyedszázad 55 hőhulláma nem következett volna be az ember okozta éghajlatváltozás nélkül.
Sosem lesz már ennek vége? Megint emelkedett a koronavírus örökítőanyag, jöhet az újabb esetszám-növekedés
A múlt héten enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben - közölte a népegészségügyi hivatal.
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szeptember 18-ig meghosszabbította a térítésmentesen igényelhető HPV elleni védőoltás beleegyező nyilatkozatának leadási határidejét.
Az emberek sokkal szívesebben tartanak húsmentes napot egészségük megőrzése érdekében, mint környezetvédelmi vagy állatjóléti okokból - ez derült ki egy új kutatásból.
Tíz év után újra megjelent a kéknyelv-betegség Magyarországon, miután Somogy megyében 15 szarvasmarhánál azonosították a vírust