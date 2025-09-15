2025. szeptember 15. hétfő Enikő, Melitta
20 °C Budapest
Portré boldog, barátságos, megbízható, tapasztalt, tapasztalt vezető orvosról, aki a kamerába néz, és a modern kórházi rendelőben, laptopos íróasztalnál ül. Egészségügy, szakmai orvosi segítség, szakértelem
Egészség

Kifakadt Zacher Gábor: inog a magyar egészségügyi rendszer, néhány "barom" tartja csak össze

Pénzcentrum
2025. szeptember 15. 17:21

Egy friss beszélgetésben Zacher Gábor és Schwab Richárd egészségügyi témákról osztották meg véleményüket – szó esett az ellátórendszer állapotáról, a prevenció lehetőségeiről és a társadalmi felelősség kérdéseiről is.

A „Kösz, jól” podcast legfrissebb adásában Bánhalmi Kata vendégeként két ismert szakember, Zacher Gábor toxikológus és Schwab Richárd gasztroenterológus beszélgetett arról, miért nem működik az egészségügyi rendszer, miért nem elég a diéta, és miért lenne sürgős az edukáció. A vita során szó esett a túlsúlyos magyar társadalomról, a háziorvosi ellátásról, a gyógyszerészi gondozásról.

Zacher szerint az egészségügyi rendszer már csak azért nem omlott össze, mert „az a jó néhány barom, aki benne dolgozik, még tartja”. A háziorvosi ellátás elvileg hosszú távú kapcsolatot jelentene, de a gyakorlatban „5-6 perc jut egy betegre”, ami ellehetetleníti a valódi gondozást. Schwab Richárd szerint az alapellátásnak kéne segítenie a laikusokat eligazodni a diéták, életmódváltások és mentális terhek között, de ehhez idő, figyelem és rendszer kellene – ami jelenleg nincs.

Zacher kiemelte, hogy a gyógyszerészi gondozás már törvénybe van foglalva, de a gyakorlatban nem működik.

Ugyanabba a patikába járunk, megvenni a vitaminjaimat, táplálékkiegészítőimet, gyógyszereket – de a rendszer egyelőre csak szóban létezik.

Pedig szerinte ez lehetne az egyik megoldás: egyéni életmódtanácsadás, prevenció, edukáció – nem csak orvosi, hanem gyógyszerészi szinten is.

Schwab Richárd a „kockázati mátrix” gondolkodást sürgeti: nem elég egy-egy tényezőt kiemelni, mint például az alkoholfogyasztást. „Ha valaki dohányzik, az is fontos, hogy mennyit iszik, mennyit mozog, van-e túlsúlya. Egy faktor nem magyaráz meg mindent.” A média szerinte túlzottan fókuszál egy-egy témára, miközben az egészség komplex rendszer – és a stressz, a mozgáshiány, a mentális terhelés legalább akkora rizikófaktor, mint az alkohol.

Zacher Gábor egyik legerősebb mondata az adásban: „Nagy szar van a palacsintában – és nem csak az a baj, hogy benne van, hanem folyik kifelé is.” Ez a kép jól összefoglalja a jelenlegi állapotokat: az egészségügy nemcsak belülről rohad, hanem már láthatóan omlik. A szakemberek szerint a megoldás nem a büntetés, hanem az edukáció – de ehhez politikai akarat, pénz és idő kellene.
Címlapkép: Getty Images
