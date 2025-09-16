2025. szeptember 16. kedd Edit
Közelkép egy idős nő kezéről, aki pénzérmék és papírpénzek keverékét tartja a kezében. Szimbolikus kép, amely a szegénység és a gazdagság, az öregedés és a pénzügyi küzdelem közötti ellentétet tükrözi.
Gazdaság

Ennyit visz haza egy átlagos magyar dolgozó most – te keresel ennyit?

Pénzcentrum
2025. szeptember 16. 08:30

2025 júliusában 693 700 forintra emelkedett a bruttó átlagkereset Magyarországon, ami 9 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A nettó átlagkereset 479 500 forint volt, reálkeresetek pedig 4,9 százalékkal nőttek, derült ki a KSH friss adataiból.

2025. júliusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 693 700, a nettó átlagkereset 479 500 forint volt. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset 9,4, a reálkereset pedig 4,9%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A KSH szerint a nettó átlagkereset emelkedése a 2025. július 1-től bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény miatt haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. A bruttó kereset mediánértéke 570 000, a nettó kereset mediánértéke 399 000 forintot ért el, 9,6, illetve 10,7%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakit.

A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 656 600 forint volt, ami 8,5%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 649 900, a költségvetésben 669 900, a nonprofit szektorban 684 400 forintot tett ki, 8,1 és 10,1, illetve 7,9%-kal nőtt egy év alatt.

A reálkereset 4,9%-kal emelkedett a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért, 4,3%-os növekedése mellett. A bruttó mediánkereset 570 000 forint volt, 9,6%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A nettó kereset mediánértéke 399 000 forintot ért el, 10,7%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakit.

2025. január–július:
A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 693 000 forint, a nettó átlagkeresete 476 600 forint volt. A bruttó és a nettó átlagkereset egyaránt 9,1%-kal meghaladta az előző év azonos időszakának értékét.
