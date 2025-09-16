Beütött a gyógyszerkatasztrófa: magyarok tömegei nem jutnak hozzá a legfontosabb piruláikhoz

Súlyos fennakadások tapasztalhatók a méltányossági gyógyszerkérelmek elbírálásában, miután a feladatot februártól a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) helyett a Batthyány-Strattmann László Alapítvány a Gyógyításért (BSLAGY) vette át. A korábban 60 napon belül meghozott döntésekre most akár fél évet is várhatnak a betegek.

Az új egészégügyi alapítványt egy kormányrendelet értelmében hozta létre az ország vezetése még januárban, ám azután is, hogy a gyógyszerkérelmek elbírálása a hatáskörükbe került, súlyos kérdőjelek maradtak a szervezet működésével kapcsolatban - sok kedvezményezett pedig jelentősen késve juthatott csak a gyógyszereihez.

"25 éves vagyok, de a csontjaim, mint a 80–90 éveseké" – jellemzi állapotát "Kata" a 24.hu-nak nyilatkozva. Szteroidot szed, ami ugyan csökkenti az ízületi gyulladást, de jelentős csontritkulást okoz. A betegség kezeléséhez olyan biológiai terápiára lenne szüksége, amely kordában tartaná a betegségét és enyhítené fájdalmait.

A tb-támogatás nélkül több százezer forintos havi költségű injekcióra februárban nyújtott be méltányossági kérelmet a kezelőorvosa.

Azóta, immár hét hónapja várják, hogy az egyedi méltányossági kérelmeket elbíráló Batthyány-Strattmann László Alapítvány meghozza a döntést.

A beteg fiatalnak sűrűn kellett váltogatnia a terápiákat, mert egyes hatóanyagokra negatívan reagált a szervezete, előfordult, hogy anafilaxiás sokkot kapott. A hatóanyagváltás eddig nem jelentett problémát a NEAK felügyelte elbírálási rendszerben.

Januárban kapta meg az eddigi utolsó adag biológiai terápiáját, amely nőgyógyászati problémákat okozott, ezért a kezelőorvosa egy másik hatóanyagú terápiát kérvényezett februárban – éppen akkor, amikor hivatalosan is elkezdte működését az új alapítvány. A 24.hu cikke szerint ezután kezdődtek a kezelésben az igazán komoly nehézségek.