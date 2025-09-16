Csaknem 50 millió forint támogatást kap hét civil állatvédő szervezet.
Beütött a gyógyszerkatasztrófa: magyarok tömegei nem jutnak hozzá a legfontosabb piruláikhoz
Súlyos fennakadások tapasztalhatók a méltányossági gyógyszerkérelmek elbírálásában, miután a feladatot februártól a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) helyett a Batthyány-Strattmann László Alapítvány a Gyógyításért (BSLAGY) vette át. A korábban 60 napon belül meghozott döntésekre most akár fél évet is várhatnak a betegek.
Az új egészégügyi alapítványt egy kormányrendelet értelmében hozta létre az ország vezetése még januárban, ám azután is, hogy a gyógyszerkérelmek elbírálása a hatáskörükbe került, súlyos kérdőjelek maradtak a szervezet működésével kapcsolatban - sok kedvezményezett pedig jelentősen késve juthatott csak a gyógyszereihez.
"25 éves vagyok, de a csontjaim, mint a 80–90 éveseké" – jellemzi állapotát "Kata" a 24.hu-nak nyilatkozva. Szteroidot szed, ami ugyan csökkenti az ízületi gyulladást, de jelentős csontritkulást okoz. A betegség kezeléséhez olyan biológiai terápiára lenne szüksége, amely kordában tartaná a betegségét és enyhítené fájdalmait.
A tb-támogatás nélkül több százezer forintos havi költségű injekcióra februárban nyújtott be méltányossági kérelmet a kezelőorvosa.
Azóta, immár hét hónapja várják, hogy az egyedi méltányossági kérelmeket elbíráló Batthyány-Strattmann László Alapítvány meghozza a döntést.
A beteg fiatalnak sűrűn kellett váltogatnia a terápiákat, mert egyes hatóanyagokra negatívan reagált a szervezete, előfordult, hogy anafilaxiás sokkot kapott. A hatóanyagváltás eddig nem jelentett problémát a NEAK felügyelte elbírálási rendszerben.
Januárban kapta meg az eddigi utolsó adag biológiai terápiáját, amely nőgyógyászati problémákat okozott, ezért a kezelőorvosa egy másik hatóanyagú terápiát kérvényezett februárban – éppen akkor, amikor hivatalosan is elkezdte működését az új alapítvány. A 24.hu cikke szerint ezután kezdődtek a kezelésben az igazán komoly nehézségek.
Térképen Magyarország légszennyezettsége: több városban is veszélyben az egészségünk. Nézd meg, hol a legrosszabb a helyzet!
A szennyvízben enyhén ugyan, de emelkedik a covid örökítőanyagának mennyisége. A most terjedő variáns jellemző tünete a magas láz és az erős, szúró érzéssel járó...
A Péterfy Sándor Utcai Kórház krónikus belgyógyászati osztályán a betegektől napi térítési díjat és havi alapítványi hozzájárulást kérnek.
Az AstraZeneca felfüggesztette 200 millió fontos cambridge-i kutatóközpont-bővítési tervét, ami újabb csapást jelent a brit gyógyszeripar számára.
Az emlékeztető védőoltás beadása azért fontos, mert a járvány kialakulásának veszélye a légzőszervi megbetegedések szezonjának közeledtével megnövekszik.
A túlzott fehérjefogyasztás nem feltétlenül előnyös az egészségre - eddig mindent rosszul tudtunk?
A szűrésen megjelenési arány alacsony, mintegy 30 százalékos, ez óriási baj.
Versenyfelügyeleti eljárásokat indított a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) élelmiszereket és étrend-kiegészítőket forgalmazó vállalkozásokkal szemben.
Burgenlandban is megjelent a nyúlpestis, amely egy új mutáció következtében már a mezei nyulakat is veszélyezteti.
Minden negyedik magyart érinthet ez az egészségügyi probléma: súlyosan növeli a demencia kialakulását is
Új kutatás szerint a többszörös mentális betegségek jelentősen növelhetik a demencia kialakulásának kockázatát.
Az Állategészségügyi Világszervezet (WOAH) szeptember 10-i hatállyal visszaállította Magyarország hivatalos mentes státuszát a száj-és körömfájás-betegség alól.
A 2023-as adatok szerint rekordszámú, 1346 esetet regisztráltak, ami 67%-os növekedést jelent az előző évhez képest.
Egy új tanulmány szerint az elmúlt negyedszázad 55 hőhulláma nem következett volna be az ember okozta éghajlatváltozás nélkül.
Sosem lesz már ennek vége? Megint emelkedett a koronavírus örökítőanyag, jöhet az újabb esetszám-növekedés
A múlt héten enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben - közölte a népegészségügyi hivatal.
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szeptember 18-ig meghosszabbította a térítésmentesen igényelhető HPV elleni védőoltás beleegyező nyilatkozatának leadási határidejét.
Az emberek sokkal szívesebben tartanak húsmentes napot egészségük megőrzése érdekében, mint környezetvédelmi vagy állatjóléti okokból - ez derült ki egy új kutatásból.
Tíz év után újra megjelent a kéknyelv-betegség Magyarországon, miután Somogy megyében 15 szarvasmarhánál azonosították a vírust
Az UNICEF adatai szerint a világ 5-19 éves korú gyermekeinek mintegy tizede, körülbelül 188 millió fiatal küzd elhízással.