Egyetemi, főiskolai felvételi ponthatárok 2025-ben: ennyi ponttal lehetett bejutni a legnépszerűbb szakokra

Szerdán este 8 órakor nyilvánosságra hozták a 2025-ös felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Idén is több mint 120 ezren jelentkeztek valamely hazai egyetemre vagy főiskolára. A ponthatárok a felvi.hu oldalon váltak elérhetővé.

Azok a jelentkezők, akik megadták mobilszámukat, SMS-ben kaptak értesítést arról, hogy felvételt nyertek-e, és ha igen, melyik intézménybe. Akiknek most nem sikerült bejutniuk, még pályázhatnak a pótfelvételi keretében, akár államilag finanszírozott, akár önköltséges képzésekre.

Nagyot ugrott a ponthatár az ELTE politikatudományok szakján: tavaly 376 pont is elég volt az államilag támogatott nappali képzésre, idén a bejutáshoz 421 pontra volt szükség - emlékeztet a Telex.

Az Eduline beszámolója szerint a Budapesti Corvinus Egyetemen idén is rendkívül magas ponthatárok születtek. A legmagasabb pontszámot – 478-at – a nemzetközi gazdálkodás szakhoz húzták.

A Corvinus államilag támogatott képzésein az alábbi ponthatárok alakultak:

Alkalmazott közgazdaságtan: 455 pont

Filozófia, politika, gazdaság (angol nyelven): 450 pont

Gazdálkodási és menedzsment: 443 pont (magyarul), 440 pont (angolul)

Gazdaságinformatikus: 440 pont

Kommunikáció és médiatudomány (csak angolul): 433 pont

Nemzetközi gazdálkodás (csak angolul): 478 pont

Nemzetközi tanulmányok (csak angolul): 455 pont

Üzleti adattudomány: 444 pont

Gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés: 440 pont

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (BME) idén több szakon is jelentősen emelkedtek a felvételi ponthatárok a tavalyi évhez képest. A felvettek pontszámai is általánosan magasabbak, csak néhány kivétel akad, ahol nem történt emelkedés. A szakok több mint 70 százalékán az átlagpontszám meghaladja a 400-at, sőt, több esetben 430 vagy akár 440 pont fölé is emelkedett.

A gazdálkodási és menedzsment szakra való bejutáshoz idén legalább 418 pontra volt szükség, míg az építészmérnöki képzéshez még magasabb, 424 pontos határt kellett elérni.

A BME államilag finanszírozott szakjain az alábbi ponthatárok születtek:

Építőmérnök: 345 pont

Mechatronikai mérnök: 394 pont

Építészmérnök: 424 pont

Vegyészmérnök: 372 pont

Mérnökinformatikus: 355 pont

Járműmérnök: 338 pont

Fizikus-mérnök (angol nyelven): 390 pont

Gazdálkodás és menedzsment: 418 pont

Továbbra is rendkívül népszerűek és versenyképesek az orvosi képzések. A legmagasabb ponthatárt a Semmelweis Egyetem állította, ahol 427 pont kellett az általános orvosi szakra való bejutáshoz. A Szegedi Tudományegyetemen 414, a Pécsi Tudományegyetemen 406, míg a Debreceni Egyetemen 397 pontot kellett elérni a felvételhez.

A jogászképzésnél a legmagasabb értéket az Eötvös Loránd Tudományegyetem jogászképzése érte el, ahol 479 pontra volt szükség a felvételhez. A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 469, Szegeden 438, Debrecenben 434, míg Pécsett 417 ponttal lehetett bekerülni erre a szakra.

Az ELTE programtervező informatikus képzése szintén népszerű volt: Budapesten 385 ponttal lehetett bekerülni.